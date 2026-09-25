Βύθισαν της μπαταρία ενός Chery για 24 ώρες σε θαλασσινό νερό και μετά δούλευε κανονικά

Η Chery βύθισε για 24 ώρες τη μπαταρία υψηλής τάσης του Tiggo 9 CSH σε αλατούχο διάλυμα και στη συνέχεια το όχημα λειτούργησε κανονικά

Σε μια πρωτοφανή επίδειξη προχώρησε η Chery το απόγευμα της 22ης Σεπτεμβρίου, αφαιρώντας την μπαταρία από ένα Tiggo 9 CSH και βυθίζοντάς τη πλήρως σε αλατούχο διάλυμα, μπροστά σε περισσότερους από 150 εκπροσώπους των ΜΜΕ. Η δοκιμασία πραγματοποιήθηκε στην Κωνστάντζα της Ρουμανίας, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, στο πλαίσιο του πρώτου Global Safety Challenge της εταιρείας στην Ευρώπη.

Η μπαταρία επιθεωρήθηκε μετά από 24 ώρες από τους μηχανικούς της μάρκας, χωρίς να διαπιστωθούν σημάδια διάβρωσης.

Η μπαταρία 34,46 kWh αφαιρέθηκε από το όχημα και βυθίστηκε πλήρως σε διάλυμα με αλατότητα 35‰ (35 γραμμάρια ανά λίτρο) – σχεδόν διπλάσια από τη μέση αλατότητα της Μαύρης Θάλασσας. Μετά από 24 ώρες, οι μηχανικοί της Chery επιθεώρησαν το περίβλημα, τους ηλεκτρικούς συνδέσμους και τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης. Δεν διαπιστώθηκαν σημάδια διάβρωσης, διόγκωσης ή διαρροής, ούτε ίχνη νερού στους συνδέσμους.

Ο ρυθμός απώλειας πίεσης ήταν 8,067 Pa/min και η αντίσταση μόνωσης παρέμεινε πάνω από 500 MΩ, τιμές που πληρούν τα κριτήρια της δοκιμής.

Μετά την επανατοποθέτηση, το Tiggo 9 CSH κινήθηκε κανονικά και πέρασε στη δεύτερη δοκιμασία: πέρασε με 14-15 χλμ./ώρα πάνω από μπάρα ύψους 250 χιλιοστών, προσομοιώνοντας βίαιη επαφή με ανωμαλίες του οδοστρώματος. Εντοπίστηκαν μόνο μικρές εκδορές στην προστατευτική επένδυση του κάτω μέρους. Το περίβλημα της μπαταρίας δεν υπέστη ζημιά, δεν υπήρξε διαρροή ηλεκτρολύτη και δεν εμφανίστηκε καμία προειδοποίηση στον πίνακα οργάνων.

Αυτοκινητοπομπή στην Μαύρη Θάλασσα

Παράλληλα με τις δοκιμές, μια αυτοκινητοπομπή 19 οχημάτων της οικογένειας Tiggo (Tiggo 4, 7, 8 και 9) εξερεύνησε τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Η διαδρομή ξεκίνησε από την παραλία Mamaia, πέρασε από τη λιμνοθάλασσα Siutghiol και την παραλία Corbu, συνέχισε στα ασβεστολιθικά τοπία των Cheile Dobrogei και επέστρεψε μέσω Mihail Kogălniceanu και Ovidiu.

Τα αποτελέσματα ενισχύουν το προφίλ αξιοπιστίας της Chery, η οποία πρόσφατα αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως η πιο αξιόπιστη κινεζική μάρκα στη μελέτη Vehicle Dependability Study (VDS) της J.D. Power.