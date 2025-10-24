Ξέχνα όσα ήξερες για τους ηλεκτρικούς κινητήρες – Αυτό που έρχεται είναι τρελό και λειτουργεί ήδη!

1000 ίπποι από μοτέρ 12 κιλών! Ο κινητήρας της YASA αλλάζει τα δεδομένα στα ηλεκτρικά καταρρίπτοντας όλα τα ρεκόρ

Η βρετανική YASA, πρωτοπόρος στην τεχνολογία ηλεκτρικών κινητήρων αξονικής ροής, κατέρριψε το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ. Ο νέος πρωτότυπος κινητήρας που σχεδιάστηκε ειδικά για αυτοκίνητα, επιτυγχάνει πυκνότητα ισχύος 59 kW/kg, ξεπερνώντας κατά 40% το προηγούμενο επίτευγμα των 42 kW/kg που είχε ανακοινώσει η ίδια εταιρεία τον Ιούλιο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Νέου Πρωτοτύπου

Ο τελευταίος κινητήρας αξονικής ροής της YASA παρουσιάζει εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά. Με βάρος μόλις 12,7 κιλών, αποδίδει μέγιστη (peak) ισχύ 750 kW (1.006 ίππους), επιτυγχάνοντας την πρωτοφανή πυκνότητα ισχύος των 59 kW/kg. Σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά, ο νέος κινητήρας είναι ελαφρύτερος κατά 13 γραμμάρια περίπου, ενώ παράλληλα προσφέρει 33% περισσότερη ισχύ.

Όπως τόνισε ο Tim Woolmer, ιδρυτής και CTO της YASA: «Η επίτευξη μέγιστης απόδοσης 750 kW και πυκνότητας 59 kW/kg επιβεβαιώνει την τεχνολογία αξονικής ροής επόμενης γενιάς μας. Δεν πρόκειται για θεωρητική μελέτη – λειτουργεί ήδη στα δυναμόμετρα».

Πέραν της μέγιστης ισχύος, ο κινητήρας εκτιμάται ότι μπορεί να αποδίδει συνεχώς μεταξύ 350 και 400 kW (469-536 ίππους). Αυτό αντιστοιχεί σε πυκνότητα συνεχούς ισχύος 27,6 kW/kg – αριθμός που υπερβαίνει τη μέγιστη πυκνότητα ισχύος των περισσότερων ανταγωνιστικών κινητήρων και είναι διπλάσιος από τους ηλεκτροκινητήρες που χρησιμοποιούνται σε ορισμένα από τα κορυφαία μοντέλα της αγοράς.

Τι είναι οι κινητήρες αξονικής ροής

Οι κινητήρες αξονικής ροής, όπως αυτοί της YASA, είναι μια πιο «έξυπνη» και ελαφριά εκδοχή των ηλεκτρικών κινητήρων. Αντί να περιστρέφονται γύρω από έναν άξονα όπως οι συνηθισμένοι (ακτινικής ροής), δουλεύουν «επίπεδα», σαν δύο δίσκοι που γυρίζουν αντικριστά. Έτσι είναι πιο λεπτοί, αποδίδουν περισσότερη ροπή και ισχύ με μικρότερο βάρος, και ψύχονται πιο εύκολα. Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται ήδη σε supercars και όχι μόνο και στο μέλλον θα μπορούσε να κάνει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πιο αποδοτικά και πιο ελαφριά.

Σύγκριση με τον Ανταγωνισμό

Για να κατανοήσουμε το μέγεθος του επιτεύγματος, αξίζει να εξετάσουμε τους πλησιέστερους ανταγωνιστές. Τον Ιούλιο, η YASA ανέφερε ότι το ρεκόρ των 42 kW/kg ήταν σχεδόν διπλάσιο από το προηγούμενο, που ανήκε στον κινητήρα D250 της Evolito με 28 kW/kg. Η Evolito, αξιοσημείωτα, είναι ένα αεροδιαστημικό spin-off με τεχνολογικές ρίζες στην ίδια την YASA.

Πρόσφατα, η βρετανική Helix παρουσίασε τον SPX177, έναν κινητήρα ακτινικής ροής 28 κιλών που αναπτύχθηκε για hypercar. Με δοκιμασμένη μέγιστη ισχύ 711 kW (954 ίππους), επιτυγχάνει πυκνότητα 25,4 kW/kg. Η YASA ξεπερνά και τις δύο αυτές μονάδες κατά πάνω από 100%.

Προοπτικές Εμπορικής Παραγωγής

Παρά την τεχνολογική πρωτοπορία, η YASA δεν έχει ακόμα ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη παραγωγής. Η εταιρεία τονίζει επανειλημμένα ότι η αρχιτεκτονική του κινητήρα είναι πλήρως επεκτάσιμη και δεν απαιτεί εξωτικά υλικά, γεγονός που τον καθιστά βιώσιμο για ευρύτερη εμπορική χρήση. Προς το παρόν, η εστίαση παραμένει στην αγορά υψηλών επιδόσεων. «Αυτός ο κινητήρας θα φέρει επαναστατική τεχνολογία στον κλάδο των αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων», δήλωσε ο Woolmer. Ωστόσο, η προσέγγιση της YASA διαφέρει από προγράμματα τύπου Formula 1, όπου μόνο η απόδοση έχει σημασία. Το γεγονός ότι ο κινητήρας σχεδιάζεται με γνώμονα το εύλογο κόστος παραγωγής τον τοποθετεί σε πλεονεκτική θέση για μελλοντική ευρεία εφαρμογή.

Ποια είναι η YASA

Η YASA είναι μια βρετανική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας που ειδικεύεται στους κινητήρες αξονικής ροής για ηλεκτρικά οχήματα. Ιδρύθηκε το 2009 από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και το 2021 εξαγοράστηκε από τη Mercedes-Benz, η οποία χρησιμοποιεί την τεχνολογία της σε μελλοντικά ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα υψηλών επιδόσεων. Οι κινητήρες της YASA ξεχωρίζουν γιατί είναι πολύ ελαφροί, αποδοτικοί και ισχυροί, ιδανικοί για supercars και προηγμένα συστήματα πρόωσης. Πέραν της Mercedes, δίνει επίσης ηλεκτροκινητήρες αξονικής ροής στην Ferrari, στην Lamborghini και στην Koenigsegg, για τα υβριδικά συστήματα που τοποθετούνται στα super cars τους.

Τι Κρατάμε

Ρεκόρ πυκνότητας ισχύος : Ο νέος κινητήρας της YASA επιτυγχάνει 59 kW/kg, υπερδιπλάσιο από τους πλησιέστερους ανταγωνιστές και 40% καλύτερο από το δικό της προηγούμενο ρεκόρ των 42 kW/kg

: Ο νέος κινητήρας της YASA επιτυγχάνει 59 kW/kg, υπερδιπλάσιο από τους πλησιέστερους ανταγωνιστές και 40% καλύτερο από το δικό της προηγούμενο ρεκόρ των 42 kW/kg Εξαιρετική απόδοση : Με 750 kW μέγιστη ισχύ και βάρος 12,7 κιλών, ο κινητήρας προσφέρει επίσης 350-400 kW σε συνεχή λειτουργία

: Με 750 kW μέγιστη ισχύ και βάρος 12,7 κιλών, ο κινητήρας προσφέρει επίσης 350-400 kW σε συνεχή λειτουργία Επεκτάσιμη τεχνολογία : Χρήση βιομηχανικών υλικών και διαδικασιών χωρίς εξωτικά materials, κάτι που υπόσχεται ευρύτερη εφαρμογή στο μέλλον

: Χρήση βιομηχανικών υλικών και διαδικασιών χωρίς εξωτικά materials, κάτι που υπόσχεται ευρύτερη εφαρμογή στο μέλλον Λειτουργικό πρωτότυπο : Δεν πρόκειται για θεωρητική μελέτη αλλά για κινητήρα που δοκιμάζεται ήδη σε δυναμόμετρα

: Δεν πρόκειται για θεωρητική μελέτη αλλά για κινητήρα που δοκιμάζεται ήδη σε δυναμόμετρα Εστίαση στην αγορά: Προς το παρόν στοχεύει σε εφαρμογές υψηλών επιδόσεων, χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μαζικής παραγωγής

Η Inchcape Hellas φέρνει την επανάσταση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα – Ποια είναι τα νέα αυτοκίνητα

Αυτό είναι το ηλεκτρικό της VW που καίει 12 ευρώ για 400 χιλιόμετρα ταξιδιού χωρίς φόρτιση

Το πιο premium κινεζικό compact SUV στην Ελλάδα με 10 χρόνια εγγύηση, 288€/μήνα, 0% επιτόκιο και 272 ίππους