Xpeng P7+: Το πολυτελές κινέζικο που μόλις ήρθε Ελλάδα – Τιμή

Το νέο Xpeng P7+ έρχεται στην Ελλάδα με πολυτελή fastback σχεδίαση, ισχύ έως 503 ίππους και αυτονομία έως 530 km.

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία δεν αρκείται πλέον στο να προσφέρει απλώς προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πλέον φέρνει στην Ευρώπη μοντέλα με premium λογική, πολύ υψηλή τεχνολογία, μεγάλες μπαταρίες, εξαιρετικές επιδόσεις και τιμές που βάζουν δύσκολα στους παραδοσιακούς κατασκευαστές. Το νέο Xpeng P7+ είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της νέας εποχής, καθώς μόλις έκανε την εμφάνισή του στην ελληνική αγορά με ισχύ έως 503 ίππους, αυτονομία έως 530 χιλιόμετρα και τιμή εκκίνησης από 43.990 ευρώ. Το Xpeng P7+ τοποθετείται στην κορυφαία πλευρά της γκάμας της μάρκας, έχοντας ως βασικά του όπλα την πολυτελή fastback σχεδίαση, την τεχνολογικά προηγμένη καμπίνα και την πλατφόρμα 800V, η οποία επιτρέπει εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση. Δεν πρόκειται για ένα ακόμα ηλεκτρικό sedan με απλώς εντυπωσιακές οθόνες, αλλά για ένα μεγάλο, άνετο και πολύ γρήγορο liftback, που συνδυάζει οικογενειακή πρακτικότητα με επιδόσεις επιπέδου ισχυρού GT.

Η πρώτη εικόνα του Xpeng P7+ δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεση της εταιρείας να δημιουργήσει ένα αυτοκίνητο με έντονη οπτική ταυτότητα. Το αμάξωμα έχει fastback αναλογίες, χαμηλή γραμμή οροφής, φωτιστικά σώματα πλήρους πλάτους και πίσω μέρος με δυναμική διαμόρφωση. Η σχεδίαση δεν είναι επιθετική με την παραδοσιακή έννοια, αλλά βασίζεται περισσότερο στην καθαρή επιφάνεια, στην αεροδυναμική και στην τεχνολογική αισθητική που πλέον χαρακτηρίζει αρκετά από τα νεότερα κινεζικά ηλεκτρικά. Οι διαστάσεις του είναι αντίστοιχες ενός μεγάλου αυτοκινήτου. Το μήκος φτάνει τα 5.071 mm, το πλάτος τα 1.937 mm και το ύψος τα 1.512 mm, ενώ το μεταξόνιο αγγίζει τα 3.000 mm. Αυτό σημαίνει ότι το P7+ δεν παίζει απλώς τον ρόλο ενός κομψού ηλεκτρικού, αλλά προσφέρει και πραγματικά μεγάλους χώρους για τους επιβάτες. Αντίστοιχα εντυπωσιακός είναι και ο χώρος αποσκευών, με χωρητικότητα έως 573 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων μπορεί να φτάσει έως τα 1.931 λίτρα.

Στο εσωτερικό, η Xpeng μιλά για Cloudscape καμπίνα, δίνοντας έμφαση στην αίσθηση ηρεμίας, στα υλικά και στον φωτισμό. Η φιλοσοφία είναι ξεκάθαρα premium, με soft-touch επιφάνειες, καθίσματα με λειτουργίες άνεσης και υλικά που στοχεύουν να δώσουν εικόνα ακριβότερης κατηγορίας. Ανάλογα με την έκδοση και τον εξοπλισμό, το P7+ διαθέτει στοιχεία όπως δέρμα Nappa, επένδυση οροφής από συνθετικό σουέτ μικροϊνών και οικολογικό δέρμα πιστοποιημένο με βάση τα πρότυπα OEKO-TEX. Η τεχνολογία βρίσκεται στο επίκεντρο. Μπροστά από τον οδηγό υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών, στο κέντρο δεσπόζει οθόνη αφής 15,6 ιντσών, ενώ ο εξοπλισμός περιλαμβάνει και W-HUD. Υπάρχει επίσης πίσω οθόνη ψυχαγωγίας 8 ιντσών, ψηφιακός καθρέφτης οπισθοπορείας με ζωντανή μετάδοση εικόνας και σύστημα λογισμικού XOS, με δυνατότητα αναβαθμίσεων OTA. Η Xpeng δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στα έξυπνα σενάρια χρήσης, με λειτουργίες όπως Pet Mode, Mindfulness Space και Sleep Space, καθώς και φωνητική αλληλεπίδραση πολλαπλών ζωνών.

Στην Ελλάδα, το Xpeng P7+ διατίθεται σε τρεις εκδόσεις:

Η εισαγωγική είναι η Standard Range PRO RWD, με έναν ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα. Η ισχύς φτάνει τους 245 ίππους, η ροπή τα 450 Nm, ενώ η επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h ολοκληρώνεται σε 6,9 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα είναι 200 km/h, τιμή που παραμένει ίδια και στις ισχυρότερες εκδόσεις. Η μπαταρία της βασικής έκδοσης έχει χωρητικότητα 61,7 kWh και προσφέρει αυτονομία 455 km σύμφωνα με το WLTP. Η φόρτιση σε AC γίνεται με ισχύ 11 kW, ενώ σε ταχυφορτιστή DC η ισχύς μπορεί να φτάσει έως τα 350 kW. Το σημαντικότερο όμως είναι ο χρόνος φόρτισης, καθώς το P7+ μπορεί να περάσει από το 10% στο 80% σε μόλις 12 λεπτά, αξιοποιώντας την αρχιτεκτονική υψηλής τάσης.

Η δεύτερη έκδοση είναι η Long Range PRO RWD, επίσης πισωκίνητη, αλλά με μεγαλύτερη μπαταρία και αυξημένη ισχύ. Εδώ ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 313 ίππους και 450 Nm, με το 0-100 km/h να πέφτει στα 6,2 δευτερόλεπτα. Η μπαταρία ανεβαίνει στις 74,9 kWh, προσφέροντας τη μεγαλύτερη αυτονομία της γκάμας, η οποία φτάνει τα 530 km. Παρά τη μεγαλύτερη χωρητικότητα, ο χρόνος φόρτισης 10-80% παραμένει στα 12 λεπτά, με μέγιστη ισχύ φόρτισης που μπορεί να φτάσει έως τα 446 kW.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η Long Range Performance PRO AWD, η πιο γρήγορη και ισχυρή εκδοχή του μοντέλου. Διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες, τετρακίνηση, συνολική ισχύ 503 ίππων και ροπή 670 Nm. Το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε μόλις 4,3 δευτερόλεπτα, επίδοση που βάζει το μεγάλο κινεζικό liftback σε περιοχή πολύ ισχυρών premium ηλεκτρικών. Η αυτονομία φτάνει έως τα 500 km, τιμή ιδιαίτερα υψηλή με δεδομένη την απόδοση και την τετρακίνητη διάταξη.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του Xpeng P7+ είναι ότι δεν βασίζεται μόνο στην ισχύ και στις οθόνες για να εντυπωσιάσει. Η τεχνική του βάση δείχνει προσεγμένη, καθώς μπροστά χρησιμοποιεί διπλά ψαλίδια και πίσω πολλαπλούς συνδέσμους. Πρόκειται για διάταξη που παραπέμπει σε αυτοκίνητα υψηλότερης οδηγικής στόχευσης και όχι σε μία απλή ηλεκτρική πρόταση καθημερινής μετακίνησης. Η πλατφόρμα 800V είναι επίσης από τα βασικά πλεονεκτήματα του μοντέλου. Σε μια περίοδο που η ταχύτητα φόρτισης παίζει ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στην πραγματική χρηστικότητα ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, το P7+ υπόσχεται χρόνο 10-80% σε 12 λεπτά, περιορίζοντας σημαντικά το άγχος των μεγάλων αποστάσεων. Φυσικά, η επίτευξη αυτής της επίδοσης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα αντίστοιχα ισχυρού ταχυφορτιστή.

Το Xpeng P7+ έρχεται με πολύ πλούσιο εξοπλισμό, ήδη από την εισαγωγική έκδοση. Στα διαθέσιμα στοιχεία περιλαμβάνονται V2L, δηλαδή δυνατότητα παροχής ρεύματος σε εξωτερικές συσκευές, Adaptive Cruise Control, κεντράρισμα στη λωρίδα, αυτόματη αλλαγή λωρίδας, πλήρη φωτιστικά σώματα LED, πανοραμική ηλιοροφή, διζωνικός κλιματισμός με αντλία θερμότητας και ασύρματη φόρτιση 50 W για δύο κινητά. Παράλληλα, το μοντέλο διαθέτει προηγμένο σύστημα υποβοήθησης XPILOT ASSIST, το οποίο χρησιμοποιεί επεξεργαστή XP5 και 27 αισθητήρες για την αντίληψη του περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει λειτουργίες υποβοήθησης οδήγησης και στάθμευσης, όπως αυτόματο παρκάρισμα, απομακρυσμένο έλεγχο μέσω κινητού, λειτουργία summon και υποβοήθηση κίνησης με όπισθεν. Στον τομέα της ασφάλειας, το P7+ εξοπλίζεται με 7 αερόσακους και δομή αμαξώματος υψηλής αντοχής, με στοιχεία που φτάνουν τα 2.000 MPa.

Οι τιμές του Xpeng P7+ στην ελληνική αγορά ξεκινούν από τις 43.990 ευρώ για την έκδοση Standard Range PRO RWD. Με την επιδότηση, η τιμή διαμορφώνεται στις 40.990 ευρώ, γεγονός που το τοποθετεί σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική θέση για αυτοκίνητο με μήκος άνω των πέντε μέτρων, πλούσιο εξοπλισμό, φόρτιση 800V και αυτονομία 455 km. Η έκδοση Long Range PRO RWD κοστίζει 46.990 ευρώ, ή 43.990 ευρώ με την επιδότηση, προσφέροντας μεγαλύτερη μπαταρία, αυξημένη ισχύ και αυτονομία έως 530 km. Στην κορυφή βρίσκεται η Long Range Performance PRO AWD, με τιμή 52.990 ευρώ, ή 49.990 ευρώ με την επιδότηση, η οποία συνδυάζει τετρακίνηση, 503 ίππους και επιτάχυνση 0-100 km/h σε 4,3 δευτερόλεπτα. Το νέο Xpeng P7+ έρχεται λοιπόν στην Ελλάδα ως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ηλεκτρικές αφίξεις της χρονιάς. Με πολυτελή εικόνα, μεγάλους χώρους, κορυφαία φόρτιση, πλούσιο εξοπλισμό και τιμές που ξεκινούν κάτω από τις 44.000 ευρώ, δείχνει πως οι κινεζικές μάρκες δεν διεκδικούν πλέον μόνο το value for money κοινό, αλλά μπαίνουν ευθέως στο πεδίο των premium ηλεκτρικών προτάσεων.

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