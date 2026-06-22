Zeekr 7GT: Το ηλεκτρικό premium GT των 646 ίππων ήρθε Ελλάδα με τιμή από 46.990 ευρώ

Το Zeekr 7GT έρχεται να πατήσει σε μια πιο συναισθηματική περιοχή της αγοράς, συνδυάζοντας την πρακτικότητα ενός σύγχρονου ηλεκτρικού με την εικόνα, την τεχνολογία και τις επιδόσεις ενός πραγματικού GT.

Το νέο μοντέλο της Zeekr έχει εξελιχθεί με σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό, καθώς σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας. Δεν πρόκειται απλώς για ακόμη ένα ηλεκτρικό fastback, αλλά για ένα αυτοκίνητο που θέλει να σταθεί απέναντι σε καθιερωμένες premium προτάσεις, δίνοντας έμφαση στη σχεδίαση, την ποιότητα κατασκευής, την αυτονομία και την οδηγική εμπειρία.

Οι αναλογίες του είναι αυτές που περιμένεις από ένα αυθεντικό GT. Το χαμηλό καπό, ο κοντός εμπρός πρόβολος, η καμπίνα που δείχνει να έχει μετακινηθεί προς τα πίσω και η έντονα κατηφορική γραμμή της οροφής δημιουργούν ένα αμάξωμα με δυναμισμό, χωρίς να καταφεύγει σε υπερβολές. Το μεταξόνιο φτάνει τα 2.900 mm, ενώ το ύψος περιορίζεται στα 1.456 mm, στοιχεία που βοηθούν τόσο την εικόνα όσο και τη στάση του αυτοκινήτου στον δρόμο.

Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζουν τα λεπτά Matrix LED φωτιστικά σώματα, το χαμηλό καπό τύπου clamshell και η καθαρή σχεδίαση που κρύβει διακριτικά κάμερες και αισθητήρες. Στο προφίλ, οι πόρτες χωρίς πλαίσιο και η συνεχόμενη γραμμή της οροφής τονίζουν τον GT χαρακτήρα, ενώ η αεροδυναμική έχει παίξει σημαντικό ρόλο, με τον συντελεστή οπισθέλκουσας να περιορίζεται στο Cd 0,25. Πίσω, η αεροτομή τύπου ducktail, ο διαχύτης και η φωτεινή λωρίδα LED πλήρους πλάτους δίνουν στο Zeekr την πιο χαρακτηριστική του εικόνα.

Στο εσωτερικό, η Zeekr ακολουθεί μια φιλοσοφία που δεν περιορίζεται στην εντύπωση της πρώτης ματιάς. Η θέση οδήγησης είναι χαμηλή, η κεντρική κονσόλα ψηλή και η συνολική αίσθηση πιο οδηγοκεντρική από ό,τι συνηθίζεται σε αρκετά ηλεκτρικά μοντέλα της κατηγορίας. Ο οδηγός έχει μπροστά του ψηφιακό πίνακα οργάνων 13 ιντσών, ενώ στο κέντρο δεσπόζει μια OLED οθόνη 15 ιντσών για το σύστημα infotainment.

Η τεχνολογική βάση είναι ιδιαίτερα προηγμένη, καθώς το σύστημα λειτουργεί με επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 8295, προσφέροντας γρήγορη απόκριση και αυξημένη επεξεργαστική ισχύ. Το infotainment βασίζεται σε Android Automotive OS, ενώ το Zeekr 7GT διαθέτει επίσης προηγμένο Head-Up Display επαυξημένης πραγματικότητας 35,5 ιντσών, το οποίο προβάλλει βασικές πληροφορίες οδήγησης και πλοήγησης στο οπτικό πεδίο του οδηγού.

Ο εξοπλισμός άνεσης είναι πλούσιος από τη φύση του μοντέλου. Τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν ηλεκτρικές ρυθμίσεις 12 κατευθύνσεων, με λειτουργίες μασάζ, θέρμανσης και εξαερισμού, ενώ τα πίσω καθίσματα είναι επίσης θερμαινόμενα και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, με ανάκλιση 20 μοιρών. Η πανοραμική γυάλινη οροφή επιφάνειας 1,73 m² ενισχύει την αίσθηση ευρυχωρίας, φιλτράροντας το 99% της υπεριώδους ακτινοβολίας, ενώ η ηχομόνωση αναβαθμίζεται με ακουστικά κρύσταλλα και διπλές στεγανοποιήσεις στις πόρτες.

Στο κομμάτι της πρακτικότητας, οι επιβάτες απολαμβάνουν πολύ καλούς χώρους, με τη Zeekr να ανακοινώνει χώρο για τα πόδια πίσω στα 953 mm, ικανό να φιλοξενήσει άνετα ακόμη και ψηλούς επιβάτες. Παράλληλα, υπάρχουν δύο ασύρματοι φορτιστές smartphone 50W, θύρες USB-C ισχύος έως 60W και ηχοσύστημα Zeekr Sound, το οποίο στις κορυφαίες εκδόσεις φτάνει τα 23 ηχεία και τα 2.160 W.

Η γκάμα του Zeekr 7GT στην Ευρώπη είναι απλή και περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις. Η βασική Core είναι πισωκίνητη και χρησιμοποιεί μπαταρία LFP 75 kWh, σε συνδυασμό με έναν ηλεκτροκινητήρα ισχύος 310 kW, δηλαδή 421 ίππων. Η αυτονομία φτάνει έως τα 519 km WLTP, τιμή που καλύπτει με άνεση τις καθημερινές ανάγκες, αλλά και ταξίδια χωρίς συνεχές άγχος φόρτισης.

Πάνω από αυτή τοποθετείται η Long Range RWD, επίσης πισωκίνητη, η οποία χρησιμοποιεί μεγαλύτερη μπαταρία NMC 100 kWh. Ο ηλεκτροκινητήρας παραμένει στον πίσω άξονα, όμως η αυτονομία ανεβαίνει έως τα 655 km WLTP, καθιστώντας τη συγκεκριμένη έκδοση την πιο κατάλληλη επιλογή για όσους δίνουν προτεραιότητα στη μεγάλη εμβέλεια.

Στην κορυφή βρίσκεται η Privilege AWD, η πιο δυναμική έκδοση του μοντέλου. Εδώ η μπαταρία 100 kWh συνεργάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν 165 kW στον εμπρός άξονα και έναν 310 kW στον πίσω. Η συνολική απόδοση φτάνει τους 646 ίππους και τα 710 Nm ροπής, με το 0-100 km/h να ολοκληρώνεται σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα και την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 210 km/h. Πρόκειται για νούμερα που τοποθετούν το Zeekr 7GT ξεκάθαρα στην περιοχή των ηλεκτρικών GT υψηλών επιδόσεων.

Η πλατφόρμα SEA 800V επιτρέπει πολύ υψηλές ταχύτητες φόρτισης. Η έκδοση με μπαταρία LFP υποστηρίζει DC φόρτιση έως 450 kW, ενώ η έκδοση με μπαταρία NMC φτάνει έως 420 kW, υπό ιδανικές συνθήκες. Σε εναλλασσόμενο ρεύμα, το Zeekr 7GT υποστηρίζει φόρτιση έως 22 kW, με τη μπαταρία να μπορεί να φορτίσει από το 10% έως το 100% σε λιγότερο από πέντε ώρες.

Η Zeekr τονίζει ιδιαίτερα και το οδηγικό κομμάτι. Η κατανομή βάρους είναι 50:50, η εμπρός ανάρτηση έχει διάταξη διπλών ψαλιδιών και πίσω υπάρχει άξονας πέντε συνδέσμων. Η κορυφαία έκδοση διαθέτει ενεργή αερανάρτηση με Continuous Damping Control, η οποία μεταβάλλει συνεχώς το ύψος και την απόσβεση, ενώ σε υψηλές ταχύτητες μπορεί να χαμηλώνει το αμάξωμα κατά 20 mm για καλύτερη σταθερότητα και αεροδυναμική απόδοση.

Το Zeekr 7GT είναι ήδη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, με τιμή εκκίνησης από 46.990 ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα, το νέο ηλεκτρικό GT της Zeekr μπαίνει σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα θέση, καθώς συνδυάζει premium εξοπλισμό, μεγάλη αυτονομία, ισχυρές επιδόσεις και προηγμένη τεχνολογία φόρτισης σε ένα πακέτο που δείχνει αρκετά ανταγωνιστικό.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η εγγύηση. Όλα τα μοντέλα της Zeekr καλύπτονται από βασική εγγύηση 5 ετών ή 100.000 km, η οποία μπορεί να επεκταθεί έως τα 10 έτη ή 200.000 km, εφόσον τηρείται το πρόγραμμα συντήρησης στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο. Η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται ξεχωριστά για 8 έτη ή 200.000 km.

Το Zeekr 7GT δεν έρχεται απλώς για να προσθέσει ακόμη μία επιλογή στην ηλεκτρική αγορά. Έρχεται για να δείξει ότι η νέα γενιά premium EV μπορεί να έχει χαρακτήρα, χώρους, τεχνολογία και πραγματικές επιδόσεις, χωρίς να χάνει την αίσθηση ενός αυτοκινήτου φτιαγμένου για τον οδηγό.

Τι κρατάμε;