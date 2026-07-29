Zeekr 9X: Το υπερπολυτελές SUV από την Κίνα έρχεται στην Ελλάδα

Το νέο Zeekr 9X φέρνει στην Ευρώπη ισχύ 897 ίππων, έξι πολυτελείς θέσεις, ηλεκτρική αυτονομία έως 179 km και τεχνολογία φόρτισης 900V.

Η Zeekr πραγματοποιεί την πρώτη της είσοδο στην κατηγορία των μεγάλων πολυτελών SUV, παρουσιάζοντας στην Ευρώπη το νέο Zeekr 9X. Πρόκειται για ένα επιβλητικό εξαθέσιο μοντέλο, το οποίο συνδυάζει τις διαστάσεις και την πολυτέλεια μιας λιμουζίνας με ένα ιδιαίτερα ισχυρό σύστημα ηλεκτρικής κίνησης εκτεταμένης αυτονομίας. Το 9X δεν είναι απλώς το μεγαλύτερο μοντέλο που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα η κινεζική premium μάρκα του ομίλου Geely. Αποτελεί παράλληλα την προσπάθεια της Zeekr να ανταγωνιστεί απευθείας τα κορυφαία ευρωπαϊκά και βρετανικά πολυτελή SUV, προσφέροντας ισχύ που πλησιάζει τους 900 ίππους, τεχνολογία φόρτισης 900V και ένα εσωτερικό διαμορφωμένο περισσότερο ως ιδιωτικό lounge παρά ως συμβατική καμπίνα αυτοκινήτου. Παρά την κινεζική καταγωγή της μάρκας, το Zeekr 9X έχει σχεδιαστεί στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, με την εταιρεία να τονίζει ότι η εξέλιξή του πραγματοποιήθηκε με γνώμονα τους ευρωπαϊκούς δρόμους και τις απαιτήσεις των Ευρωπαίων οδηγών. Η ευρωπαϊκή του πρεμιέρα συνοδεύεται από την έκδοση Ultra AWD 6-Seater, με έξι ανεξάρτητες θέσεις και εξοπλισμό που θυμίζει ιδιωτικό jet.

Με μήκος 5,24 μέτρα και βάρος 2,9 τόνων

Οι διαστάσεις του Zeekr 9X αποκαλύπτουν από την πρώτη στιγμή τις φιλοδοξίες του. Το αμάξωμα έχει μήκος 5.239 mm, πλάτος 2.029 mm χωρίς τους καθρέφτες και ύψος 1.819 mm, ενώ το μεταξόνιο φτάνει τα 3.169 mm. Με αυτά τα μεγέθη, το νέο μοντέλο τοποθετείται στην ανώτερη κατηγορία των μεγάλων πολυτελών SUV. Το βάρος του αγγίζει τα 2.900 kg, ενώ η συνολική επιτρεπόμενη μάζα φτάνει τα 3.495 kg. Παρά τον όγκο του, η απόσταση από το έδαφος ξεπερνά τα 200 mm, επιτρέποντάς του να κινηθεί και μακριά από την άσφαλτο. Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 677 λίτρων, ακόμη και με την εξαθέσια διάταξη, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω σειρών μπορεί να επεκταθεί έως τα 2.148 λίτρα. Η δυνατότητα ρυμούλκησης φτάνει τα 2.000 kg, ενισχύοντας τον ταξιδιωτικό και πολυχρηστικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Σχεδίαση με επιρροές από πολυτελή σκάφη

Εξωτερικά, το Zeekr 9X ακολουθεί μια επιβλητική σχεδιαστική προσέγγιση, με σχεδόν κάθετες επιφάνειες, μεγάλες αναλογίες και μία εντυπωσιακή μάσκα τύπου Waterfall Grille. Η μάσκα μπορεί να αποκτήσει σατινέ χρωμιωμένο φινίρισμα, μαύρο χρώμα ή την απόχρωση του αμαξώματος, ανάλογα με τη διαμόρφωση. Οι προβολείς Diamond Starlight Matrix διαμορφώνουν τη χαρακτηριστική εμπρός φωτεινή υπογραφή, ενώ στο πίσω μέρος υπάρχει μία ενιαία φωτεινή λωρίδα. Η Zeekr αναφέρει ότι για τη διαμόρφωση του αμαξώματος άντλησε έμπνευση από τον χώρο της αρχιτεκτονικής, της τέχνης και των πολυτελών motor yachts. Η σχεδόν επίπεδη γραμμή της οροφής και το μεγάλο, κάθετο πίσω τμήμα εξυπηρετούν παράλληλα την εξασφάλιση άφθονου χώρου για τους επιβάτες και των τριών σειρών. Το μοντέλο θα προσφέρεται στις αποχρώσεις Crystal White, Lava Grey και Onyx Black, ενώ θα υπάρχει και προαιρετικό Black Pack με μαύρη γυαλιστερή μάσκα, μαύρες λεπτομέρειες και αντίστοιχο φινίρισμα στις πίσω κολόνες. Οι τροχοί έχουν διάμετρο 22 ιντσών, με τις ζάντες Galaxy να ανήκουν στον βασικό εξοπλισμό.

Ηλεκτρική κίνηση με 897 ίππους

Η ευρωπαϊκή έκδοση Ultra AWD χρησιμοποιεί το σύστημα Zeekr Super Hybrid Twin-Energy Electric Performance. Παρότι η εταιρεία χρησιμοποιεί τον όρο Super Hybrid, τεχνικά το 9X λειτουργεί ως ηλεκτρικό όχημα εκτεταμένης αυτονομίας, γνωστό και ως EREV. Η κίνηση πραγματοποιείται από δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, εξασφαλίζοντας ηλεκτρική τετρακίνηση. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τα 660 kW ή 897 ίππους, ενώ η μέγιστη ροπή ανέρχεται στα 935 Nm. Παρά το βάρος και τις διαστάσεις του, το μεγάλο SUV επιταχύνει από στάση έως τα 100 km/h σε μόλις 4,1 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα φτάνει τα 240 km/h. Πρόκειται για επιδόσεις που το τοποθετούν στην περιοχή των κορυφαίων σπορ SUV, παρότι ο βασικός του προσανατολισμός παραμένει η άνεση και η πολυτέλεια. Όταν η ενέργεια της μπαταρίας μειώνεται, ένας τετρακύλινδρος turbo βενζινοκινητήρας 2,0 λίτρων λειτουργεί ως γεννήτρια, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια για την τροφοδοσία του συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο, το αυτοκίνητο διατηρεί την αίσθηση και την άμεση απόκριση ενός ηλεκτρικού μοντέλου, αλλά δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη φόρτιση για τα μεγάλα ταξίδια.

Έως 179 km ηλεκτρικά και φόρτιση σε 9,5 λεπτά

Η μπαταρία τεχνολογίας NMC έχει μεγάλη χωρητικότητα 55,1 kWh, μέγεθος που πλησιάζει εκείνο αρκετών αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η προκαταρκτική ηλεκτρική αυτονομία φτάνει έως τα 179 χιλιόμετρα, επιτρέποντας θεωρητικά την πραγματοποίηση των καθημερινών διαδρομών χωρίς να τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας βενζίνης. Με τη συνδρομή της γεννήτριας, η συνολική αυτονομία υπολογίζεται σε έως 737 km. Το ηλεκτρικό κύκλωμα λειτουργεί στα 900V, επιτρέποντας πολύ υψηλή ισχύ ταχυφόρτισης. Η μέγιστη ισχύς DC φτάνει τα 330 kW και, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Zeekr, η φόρτιση από το 10% έως το 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 9,5 λεπτά. Για τη φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα υπάρχει ενσωματωμένος φορτιστής 11 kW, με τη διαδικασία από το 10% έως το 100% να απαιτεί περίπου 5,5 ώρες.

Το Zeekr 9X εξοπλίζεται με αερανάρτηση δύο θαλάμων, η οποία συνεργάζεται με ηλεκτρομαγνητικά αμορτισέρ CDC διπλής βαλβίδας. Το σύστημα μεταβάλλει συνεχώς την απόσβεση, με στόχο να περιορίζει τις κινήσεις του μεγάλου αμαξώματος και να διατηρεί υψηλό επίπεδο άνεσης. Ανάλογα με το πρόγραμμα οδήγησης, το αυτοκίνητο μπορεί να προσαρμόζει την απόκριση των ηλεκτροκινητήρων, τη λειτουργία της ανάρτησης και τον τρόπο διαχείρισης της διαθέσιμης ενέργειας. Εκτός από την αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία, διαθέτει και ειδικά προγράμματα για απαιτητικές συνθήκες και κίνηση εκτός δρόμου.

Η καμπίνα αποτελεί ίσως το εντυπωσιακότερο στοιχείο του νέου Zeekr. Η διάταξη περιλαμβάνει έξι θέσεις, με δύο ανεξάρτητα καθίσματα τύπου Co-Pilot στη δεύτερη σειρά. Τα εμπρός και πίσω καθίσματα διαθέτουν θέρμανση, εξαερισμό και λειτουργία μασάζ. Τα καθίσματα της δεύτερης σειράς διαθέτουν ηλεκτρικά υποπόδια, δυνατότητα ανάκλισης και μνήμες ρυθμίσεων, ώστε κάθε επιβάτης να μπορεί να δημιουργήσει τη δική του θέση χαλάρωσης. Με το πάτημα ενός χειριστηρίου, το κάθισμα ανακλίνεται, το υποπόδιο επεκτείνεται, τα ηλεκτρικά σκίαστρα κλείνουν και ο φωτισμός της καμπίνας χαμηλώνει. Το εσωτερικό μετατρέπεται έτσι σε έναν προσωπικό χώρο ξεκούρασης, απομονωμένο από το εξωτερικό περιβάλλον μέσω ενεργής ακύρωσης θορύβου. Στα υλικά περιλαμβάνονται επενδύσεις από δέρμα Nappa, φυσικό ξύλο Nordic Wood και ένας περιστροφικός κρυστάλλινος επιλογέας στην κεντρική κονσόλα. Σύμφωνα με τη Zeekr, κάθε ξύλινο διακοσμητικό επιλέγεται και γυαλίζεται στο χέρι για έως και 20 ώρες πριν εγκριθεί για τοποθέτηση.

Ιδιωτικός κινηματογράφος με οθόνη 17 ιντσών

Για τους πίσω επιβάτες υπάρχει μία αναδιπλούμενη οθόνη OLED 17 ιντσών, ανάλυσης 3K, ενσωματωμένη στην επένδυση της οροφής. Η οθόνη μπορεί να μετακινηθεί έως 88 cm προς τους επιβάτες, ώστε να προσαρμόζεται η απόσταση και η γωνία θέασης. Η λειτουργία Theater Mode κλείνει τα σκίαστρα, μειώνει τον ατμοσφαιρικό φωτισμό και ενεργοποιεί το σύστημα ψυχαγωγίας. Ο φωτισμός προσφέρει δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 16,8 εκατομμύρια χρώματα, ενώ οι πίσω επιβάτες μπορούν να ελέγχουν τις λειτουργίες από μία αφαιρούμενη οθόνη 6,3 ιντσών. Ανάμεσα στα δύο καθίσματα της δεύτερης σειράς βρίσκεται ενσωματωμένο ψυγείο χωρητικότητας 8,6 λίτρων, το οποίο λειτουργεί σε θερμοκρασίες από -6 έως +50 βαθμούς Κελσίου. Μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί τόσο για την ψύξη ποτών όσο και για τη διατήρηση φαγητού ή άλλων αντικειμένων σε υψηλότερη θερμοκρασία.

Η ηχητική εγκατάσταση εξελίχθηκε σε συνεργασία με τη βρετανική Naim και περιλαμβάνει 32 ηχεία, ενισχυτή 40 καναλιών και δύο subwoofers. Το σύστημα διαθέτει επίσης οκτώ απτικούς μετατροπείς, ηχεία στα προσκέφαλα και ενεργοποιητές ενσωματωμένους στα καθίσματα. Στόχος είναι η δημιουργία μιας τετραδιάστατης εμπειρίας, κατά την οποία οι επιβάτες δεν ακούν απλώς τη μουσική, αλλά αισθάνονται επιλεγμένες συχνότητες μέσω των καθισμάτων. Υπάρχουν έξι διαφορετικά προγράμματα ήχου, με τις ονομασίες Naim Signature, Studio, Live, Cinema, Club και Podcast. Όταν το ηχοσύστημα δεν χρησιμοποιείται, η ενεργή ακύρωση θορύβου αναλαμβάνει να περιορίσει τους εξωτερικούς ήχους.

Οθόνες OLED και head-up display 47 ιντσών

Μπροστά από τον οδηγό βρίσκεται ψηφιακός πίνακας οργάνων 13 ιντσών, ενώ στο κέντρο του ταμπλό υπάρχει ένα διπλό σύστημα με δύο οθόνες OLED 16 ιντσών, ανάλυσης 3.5K. Το επαυξημένης πραγματικότητας head-up display δημιουργεί επιφάνεια προβολής που αντιστοιχεί σε 47 ίντσες. Προβάλλει πληροφορίες πλοήγησης, ταχύτητα, δεδομένα των συστημάτων υποβοήθησης και εικόνα από την κάμερα τυφλού σημείου απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού. Παράλληλα, η Zeekr έχει διατηρήσει φυσικά χειριστήρια στην κεντρική κονσόλα για τις βασικές λειτουργίες. Ο εξοπλισμός ασφαλείας περιλαμβάνει σύστημα LiDAR, Highway Navigation Assist, αυτόματη αλλαγή λωρίδας, προσαρμοζόμενο cruise control και δυνατότητα απομακρυσμένης στάθμευσης. Οι λειτουργίες έχουν εξελιχθεί και δοκιμαστεί στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη Zeekr.

Πότε έρχεται στην Ευρώπη;

Το Zeekr 9X αποτελεί το πέμπτο μοντέλο που παρουσιάζει η εταιρεία στην Ευρώπη μέσα σε διάστημα τριών ετών. Η έκδοση Ultra AWD 6-Seater θα είναι διαθέσιμη από τις 29 Ιουλίου, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί ακόμη οι τιμές του μοντέλου ή το ακριβές χρονοδιάγραμμα των πρώτων παραδόσεων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά παραμένουν προκαταρκτικά και δεν έχουν ολοκληρώσει την τελική διαδικασία έγκρισης τύπου. Επομένως, επιμέρους στοιχεία, όπως η αυτονομία, η κατανάλωση και οι χρόνοι φόρτισης, ενδέχεται να διαφοροποιηθούν μέχρι την έναρξη των παραδόσεων. Με σχεδόν 900 ίππους, ηλεκτρική αυτονομία έως 179 km, τεχνολογία 900V και εξοπλισμό που παραπέμπει σε ιδιωτικό jet, το Zeekr 9X δείχνει πόσο γρήγορα οι κινεζικές εταιρείες διεκδικούν πλέον χώρο ακόμη και στην κορυφή της ευρωπαϊκής αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων.

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