Zeekr: Η κινεζική μάρκα που προσφέρει 10 χρόνια εγγύηση – Δες μοντέλα και τιμές

ΠΕΜΠΤΗ | 28.05.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
Η Zeekr είναι μία από τις πιο φιλόδοξες νέες αφίξεις στην Ελλάδα, συνδυάζοντας premium ηλεκτρικά μοντέλα με εγγύηση έως 10 χρόνια.

Η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα έχει αρχίσει να αλλάζει αισθητά και πλέον οι κινεζικές μάρκες δεν έρχονται μόνο για να προσφέρουν χαμηλές τιμές. Ορισμένες από αυτές στοχεύουν ξεκάθαρα την premium κατηγορία, επενδύοντας στην τεχνολογία, στις επιδόσεις, στην ποιότητα κατασκευής και φυσικά στην εμπιστοσύνη του αγοραστή. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι η Zeekr. Η εταιρεία του ομίλου Geely προσπαθεί να χτίσει premium εικόνα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, όχι μόνο μέσω εντυπωσιακών ηλεκτρικών μοντέλων, αλλά και μέσω μιας από τις ισχυρότερες εργοστασιακές εγγυήσεις που υπάρχουν σήμερα στην αγορά. Και σε μια εποχή όπου αρκετοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα EV με επιφυλακτικότητα, ειδικά όσον αφορά τη μακροχρόνια αξιοπιστία και την κατάσταση της μπαταρίας, αυτή η στρατηγική αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Εγγύηση έως 10 χρόνια

Το βασικό όπλο της Zeekr στην Ελλάδα είναι η εργοστασιακή εγγύηση έως 10 έτη ή 200.000 χιλιόμετρα. Συγκεκριμένα, κάθε νέο μοντέλο συνοδεύεται από βασική κάλυψη 5 ετών ή 100.000 χιλιομέτρων, η οποία μπορεί να επεκταθεί για ακόμη 5 χρόνια χωρίς επιπλέον κόστος, αρκεί να τηρείται το προτεινόμενο πρόγραμμα συντήρησης στο επίσημο δίκτυο service της μάρκας. Ουσιαστικά προσπαθεί να περάσει το μήνυμα ότι δεν φοβάται τη μακροχρόνια χρήση των μοντέλων της, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για μια σχετικά νέα premium μάρκα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ξεχωριστή κάλυψη για τη μπαταρία

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εγγύηση της μπαταρίας υψηλής τάσης, καθώς η εταιρεία προσφέρει 8 χρόνια ή 200.000 χιλιόμετρα κάλυψης. Μάλιστα, αν η κατάσταση της μπαταρίας πέσει κάτω από το 70% μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, η Zeekr αναλαμβάνει επισκευή ή αντικατάσταση χωρίς επιβάρυνση για τον ιδιοκτήτη. Για αρκετούς οδηγούς που σκέφτονται για πρώτη φορά αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου, αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο σημείο όλης της πρότασης. Και δεν περιορίζεται μόνο στην κλασική εργοστασιακή εγγύηση. Το συνολικό πακέτο περιλαμβάνει επίσης:

  • Οδική βοήθεια έως 10 έτη
  • 12 χρόνια εγγύηση διάβρωσης
  • 4 χρόνια εγγύηση βαφής

Παράλληλα, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στο επίσημο δίκτυο service, αναφέροντας ότι όλα τα εξουσιοδοτημένα σημεία διαθέτουν εκπαιδευμένους τεχνικούς και χρησιμοποιούν αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά.

Τα μοντέλα της Zeekr στην Ελλάδα

Η ελληνική γκάμα της Zeekr περιλαμβάνει ήδη τέσσερα διαφορετικά ηλεκτρικά μοντέλα, από compact SUV μέχρι μεγάλα premium GT.

Zeekr X

Το πιο compact SUV της γκάμας στοχεύει premium ηλεκτρικά μοντέλα πόλης και ξεχωρίζει για τη μοντέρνα σχεδίαση, το minimal εσωτερικό και την premium αίσθηση στην καμπίνα. Η γκάμα του στην Ελλάδα διαμορφώνεται ως εξής:

  • X Core RWD 49 kWh: 37.990 ευρώ
  • X Long Range RWD 69 kWh: 42.990 ευρώ
  • X Privilege AWD 69 kWh: 47.990 ευρώ

Zeekr 7GT

Το νέο ηλεκτρικό GT της εταιρείας έχει έντονα sport χαρακτηριστικά, χαμηλό αμάξωμα και premium φιλοσοφία που θυμίζει μοντέλα πολύ ακριβότερων κατασκευαστών. Οι τιμές του στην Ελλάδα είναι:

  • 7GT Core RWD 75 kWh: 46.990 ευρώ
  • 7GT Long Range RWD 100 kWh: 51.990 ευρώ
  • 7GT Privilege AWD 100 kWh: 58.490 ευρώ

Zeekr 7X

Το μεγαλύτερο SUV της μάρκας δίνει έμφαση στους χώρους, στην άνεση ταξιδιού και στην προηγμένη τεχνολογία, με ξεκάθαρα premium προσανατολισμό. Η ελληνική γκάμα περιλαμβάνει:

  • 7X Core RWD 75 kWh: 53.990 ευρώ
  • 7X Long Range RWD 100 kWh: 57.990 ευρώ
  • 7X Privilege AWD 100 kWh: 65.990 ευρώ

Zeekr Ελλάδα

Zeekr 001

Το flagship μοντέλο της είναι ένα μεγάλο ηλεκτρικό shooting brake με premium χαρακτήρα, πολύ ισχυρές εκδόσεις και ιδιαίτερα εντυπωσιακή σχεδίαση. Οι επίσημες τιμές στην Ελλάδα είναι:

  • 001 Long Range RWD 100 kWh: 60.990 ευρώ
  • 001 Performance AWD 100 kWh: 66.990 ευρώ
  • 001 Privilege AWD 100 kWh: 71.990 ευρώ

Οι παραπάνω τιμές προέρχονται από τον επίσημο ελληνικό τιμοκατάλογο με ισχύ από 11/02/2026.

Γιατί έχει σημασία η κίνηση της Zeekr

Η πραγματικότητα είναι πως αρκετοί οδηγοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα τα κινεζικά αυτοκίνητα. Όχι απαραίτητα λόγω τεχνολογίας, αλλά κυρίως λόγω του τι θα συμβεί μετά από αρκετά χρόνια χρήσης. Και εδώ ακριβώς προσπαθεί να απαντήσει η μάρκα. Με 10 χρόνια κάλυψη, μεγάλη εγγύηση μπαταρίας και εκτεταμένη οδική βοήθεια, η εταιρεία επιχειρεί να μειώσει το άγχος του αγοραστή και να δείξει ότι βλέπει μακροπρόθεσμα την ευρωπαϊκή αγορά. Για μια premium ηλεκτρική μάρκα που θέλει να καθιερωθεί στην Ελλάδα, αυτή ίσως είναι τελικά η πιο σημαντική επένδυση από όλες.

Τι κρατάμε;

  • Η Zeekr προσφέρει έως 10 χρόνια εγγύηση ή 200.000 χλμ.
  • Η μπαταρία καλύπτεται για 8 χρόνια ή 200.000 χλμ.
  • Υπάρχει οδική βοήθεια έως 10 έτη
  • Η γκάμα περιλαμβάνει SUV, shooting brake και GT μοντέλα
  • Οι τιμές ξεκινούν από 37.990 ευρώ για το Zeekr X

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
