Ο κόσμος του GTA 6 επιφυλάσσει αρκετές εκπλήξεις, ακόμη και για τους φίλους του αυτοκινήτου. Μεταξύ αυτών, δύο θρυλικές στροφές

Το νέο παιχνίδι της Rockstar έχει ήδη συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των gamers ανά τον κόσμο, με τα σχετικά βίντεο και τις αναρτήσεις στα social media να βρίσκονται παντού. Ανάμεσα στις δραστηριότητες που προσφέρει ο τεράστιος ανοιχτός κόσμος του, υπάρχουν και ορισμένες αναφορές σε διάσημες πίστες του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Αυτή η στροφή κάτι μου θυμίζει… x2

Ανάμεσα στις αμέτρητες αναφορές στον πραγματικό κόσμο που συνηθίζουν να προσφέρουν τα παιχνίδια της σειράς GTA, δε θα μπορούσε να λείπει ο κόσμος του motorsport. Ωστόσο, οι εν λόγω αναφορές μπαίνουν όπως πάντα… πλαγίως, αφού η Rockstar δεν μπήκε ποτέ στον κόπο να αποκτήσει τις απαιτούμενες άδειες για να βάλει πραγματικές μάρκες αυτοκινήτων και πραγματικές τοποθεσίες στα παιχνίδια της.

Ως αποτέλεσμα, στο νέο GTA 6, μια πόλη που έχει ξεκάθαρα βασιστεί στο Μαϊάμι έχει ονομαστεί Leonidia, ενώ αυτοκίνητα με μικρές διαφορές από τις πραγματικές τους εκδοχές ονομάζονται, Grotti (όπως το αυτοκίνητο στο βίντεο) αντί για Ferrari και… Coquette αντί για Corvette.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πίστα που εμφανίζεται στο παραπάνω βίντεο και παραπέμπει ξεκάθαρα στο Nurburgring. Περιλαμβάνει την αρχική ευθεία της σύγχρονης χάραξης, δύο περάσματα από τη στροφή 14 στο δάσος του Adenauer, αλλά και το διάσημο Carousel.

Οι δημιουργοί, μάλιστα, δεν σταμάτησαν εκεί. Στην ίδια διαδρομή υπάρχει και η περίφημη στροφή Corkscrew της Laguna Seca, η οποία από τον Σεπτέμβριο φέρει το όνομα του αείμνηστου πρωταθλητή, Alex Zanardi.

It kinda feels familiar here in Leonidas 🤭 #HeartRace #GTA6 #Carousel © Rockstar Games https://t.co/SdApIgght9 — Nürburgring (@nuerburgring) November 19, 2026

Η αντίδραση της διάσημης γερμανικής πίστας

Η εταιρεία που διαχειρίζεται τo Nurburgring αντιμετώπισε με χιούμορ και θετική διάθεση την αναφορά του παιχνιδιού στην πίστα. Μάλιστα, δημοσίευσε στους λογαριασμούς της στα social media ένα σχόλιο με αφορμή την επιλογή της Rockstar να ενσωματώσει ορισμένα από τα χαρακτηριστικότερα τμήματά της.

«Κάτι μας θυμίζει εδώ στη Leonida», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Leonida είναι η φανταστική πολιτεία στην οποία διαδραματίζεται το GTA 6, με βασική πηγή έμπνευσης τη Φλόριντα.