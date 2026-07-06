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Ferrari, Porsche, Ford και VW γίνονται συλλεκτικά PLAYMOBIL

ΔΕΥΤΕΡΑ | 06.07.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
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Η PLAYMOBIL ανοίγει ένα μικρό αλλά γεμάτο χαρακτήρα γκαράζ, μετατρέποντας τέσσερα εμβληματικά αυτοκίνητα σε συλλεκτικά μοντέλα για μικρούς και μεγάλους φίλους της αυτοκίνησης.

Υπάρχουν αυτοκίνητα που δεν μένουν απλώς στην ιστορία της αυτοκίνησης. Περνούν στην ποπ κουλτούρα, γίνονται αφίσες, μινιατούρες, όνειρα παιδικών δωματίων και αντικείμενα πόθου για ενήλικες που δεν σταμάτησαν ποτέ να κοιτούν ένα ωραίο αυτοκίνητο με τον ίδιο ενθουσιασμό. Σε αυτήν ακριβώς τη συναισθηματική περιοχή πατά η νέα σειρά PLAYMOBIL Collector Cars, η οποία φέρνει τέσσερα εμβληματικά οχήματα στον γνώριμο κόσμο της PLAYMOBIL.

Δεν πρόκειται για τυχαίες επιλογές. Η συλλογή ξεκινά με τέσσερα μοντέλα που καλύπτουν εντελώς διαφορετικές πλευρές της αυτοκίνησης: τη Ferrari 250 GTO, την Porsche Carrera GT, το Ford F-150 Raptor και το Volkswagen T1 Camper. Δηλαδή, από την αριστοκρατία των κλασικών σπορ αυτοκινήτων και τα αναλογικά supercars, μέχρι το off-road lifestyle και την απόλυτη εικόνα ελευθερίας πάνω σε τέσσερις τροχούς.

Μικρά σε μέγεθος, μεγάλα σε ιστορία

Η Ferrari 250 GTO δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι ένα από εκείνα τα αυτοκίνητα που έχουν ξεπεράσει την έννοια του κλασικού μοντέλου και έχουν περάσει στη σφαίρα του θρύλου. Στην εκδοχή της PLAYMOBIL, κρατά τον χαρακτήρα της, αλλά αποκτά την πιο ανάλαφρη, παιχνιδιάρικη διάσταση που ταιριάζει στη φιλοσοφία του brand.

Δίπλα της, η Porsche Carrera GT φέρνει μια διαφορετική αύρα. Πιο σύγχρονη, πιο ωμή, πιο μηχανική. Ένα supercar που σημάδεψε την εποχή του και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα της Porsche. Είναι από εκείνα τα αυτοκίνητα που οι μεγάλοι θα αναγνωρίσουν αμέσως και οι μικροί θα θέλουν απλώς να το κυλήσουν στο πάτωμα.

Το Ford F-150 Raptor αλλάζει εντελώς ύφος. Εδώ δεν μιλάμε για κομψότητα ή καθαρή ταχύτητα, αλλά για περιπέτεια, όγκο και off-road φαντασία. Είναι το μοντέλο που βάζει στη συλλογή λίγη σκόνη, λίγη υπερβολή και αρκετή αμερικανική αυτοπεποίθηση.

Και μετά υπάρχει το Volkswagen T1 Camper. Ίσως το πιο συναισθηματικό της τετράδας. Ένα van που δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, αλλά εικόνα καλοκαιριού, ταξιδιού, παρέας και ελευθερίας. Από όλα τα μοντέλα της σειράς, είναι πιθανότατα εκείνο που μιλά περισσότερο στη νοσταλγία.

Για παιδιά, αλλά όχι μόνο

Η αξία της σειράς δεν βρίσκεται μόνο στα ονόματα. Βρίσκεται κυρίως στον τρόπο που η PLAYMOBIL μεταφέρει αυτά τα αυτοκίνητα στο δικό της σύμπαν. Με απλές γραμμές, αναγνωρίσιμες λεπτομέρειες και εκείνη τη γνώριμη αισθητική που κάνει κάθε σετ να μοιάζει αμέσως οικείο. Η σειρά συνδυάζει τη δημιουργικότητα της PLAYMOBIL με τον κόσμο της αυτοκίνησης, δίνοντας στα μοντέλα θέση είτε στο παιδικό δωμάτιο είτε σε ένα γραφείο, μια βιβλιοθήκη ή μια συλλογή. Και αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο. Τα PLAYMOBIL Collector Cars δεν απευθύνονται μόνο σε παιδιά. Απευθύνονται και σε όσους μεγάλωσαν με αυτοκινητάκια, αφίσες και όνειρα για Ferrari, Porsche ή κλασικά van, αλλά εξακολουθούν να χαμογελούν όταν βλέπουν μια καλοφτιαγμένη μινιατούρα. Είναι παιχνίδι, αλλά είναι και μικρό συλλεκτικό αντικείμενο.

Έρχεται και συνέχεια

Η σειρά μάλιστα δεν σταματά εδώ. Από τον Αύγουστο του 2026, η PLAYMOBIL Collector Cars θα εμπλουτιστεί με δύο ακόμη πολύ δυνατά ονόματα: το Mercedes-Benz 300 SL και την Porsche 911 Turbo. Δύο αυτοκίνητα με τεράστια ιστορία, που δείχνουν ότι η σειρά έχει όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο από μια απλή θεματική κυκλοφορία. Τι κρατάμε: Η PLAYMOBIL πήρε τέσσερα αυτοκίνητα με εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα και τα μετέτρεψε σε μικρά συλλεκτικά αντικείμενα με μεγάλη συναισθηματική αξία. Η Ferrari 250 GTO, η Porsche Carrera GT, το Ford F-150 Raptor και το Volkswagen T1 Camper δεν είναι απλώς παιχνίδια. Είναι τέσσερις μικρές υπενθυμίσεις ότι η αγάπη για το αυτοκίνητο ξεκινά συχνά πολύ πριν πιάσουμε τιμόνι.

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Tags
#PLAYMOBIL
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
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