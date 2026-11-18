Για πολλούς από εμάς, το Grand Theft Auto δεν είναι μόνο οι αποστολές και η ιστορία του. Είναι και εκείνες οι βόλτες χωρίς συγκεκριμένο προορισμό

Η αναμονή τελειώνει και το GTA VI κυκλοφορεί αύριο, φέρνοντας μια σειρά αλλαγών στην οδήγηση. Από την αίσθηση των αυτοκινήτων και τους στενότερους δρόμους, μέχρι τον ανεφοδιασμό και τις ζημιές, αυτά είναι όσα γνωρίζουμε πριν μπούμε στη Vice City. Για πολλούς από εμάς, το Grand Theft Auto δεν είναι μόνο οι αποστολές και η ιστορία του. Είναι και εκείνες οι βόλτες χωρίς συγκεκριμένο προορισμό, αναζητώντας το επόμενο ενδιαφέρον αυτοκίνητο ή απλώς εξερευνώντας κάθε γωνιά του χάρτη.

Αύριο, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, η αναμονή για το GTA VI φτάνει στο τέλος της και η Rockstar μας επιστρέφει στη Vice City. Μόνο που αυτή τη φορά δεν αλλάζει απλώς ο προορισμός. Αλλάζουν και αρκετά από όσα είχαμε συνηθίσει πίσω από το εικονικό τιμόνι.

Πριν, λοιπόν, πιάσουμε το χειριστήριο, συγκεντρώνουμε όσα έχουν γίνει γνωστά από τους δημιουργούς του παιχνιδιού και τις πρώτες δοκιμές που έχουν δημοσιευθεί στο εξωτερικό. Όσο για το πώς είναι τελικά η οδήγηση, μένει να βρεθούμε κι εμείς στους δρόμους της Leonida για να σας μεταφέρουμε τις δικές μας εντυπώσεις.

Η οδήγηση ανάμεσα στο GTA IV και το GTA V

Όποιος έχει παίξει GTA IV και GTA V γνωρίζει ότι η μετάβαση από το ένα στο άλλο συνοδεύτηκε από μια αισθητή αλλαγή στην οδήγηση. Στο πρώτο, τα αυτοκίνητα έδιναν πιο έντονα την αίσθηση του βάρους τους, με μεγαλύτερες κινήσεις του αμαξώματος. Στο δεύτερο, η απόκριση έγινε πιο άμεση και ο χειρισμός πιο προσιτός.

Για το GTA VI, η ομάδα της Rockstar North θέλησε να συνδυάσει στοιχεία και από τις δύο προσεγγίσεις. Όπως έχει εξηγήσει ο Rob Nelson, συνδιευθυντής της Rockstar North και επικεφαλής ανάπτυξης, στόχος ήταν να διατηρηθεί η αίσθηση βάρους του GTA IV, μαζί με την ευκολία χειρισμού του GTA V.

Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί από τη Rockstar, το μοντέλο οδήγησης δημιουργήθηκε εκ νέου, με την ομάδα να έχει μεγαλύτερο έλεγχο στη ρύθμιση παραμέτρων όπως η μετάδοση, τα ελαστικά, η ανάρτηση και το τιμόνι. Το πώς ακριβώς μεταφράζονται όλα αυτά στο χειριστήριο είναι, φυσικά, κάτι που θέλουμε να διαπιστώσουμε και οι ίδιοι.

Στενότεροι δρόμοι και περισσότερη κίνηση

Η συμπεριφορά του αυτοκινήτου δεν είναι το μόνο που καθορίζει την οδήγηση. Ρόλο παίζει και ο δρόμος στον οποίο κινείται. Σύμφωνα με τον Rob Nelson, οι δρόμοι του GTA VI είναι στενότεροι και πιο κοντά στην πραγματική κλίμακα σε σχέση με εκείνους προηγούμενων παιχνιδιών της σειράς. Παράλληλα, η αυξημένη κυκλοφορία κάνει την οδήγηση πιο απαιτητική.

Από τις πρώτες δοκιμές του παιχνιδιού γνωρίζουμε ότι το στενότερο οδικό δίκτυο απαιτεί μεγαλύτερη επιδεξιότητα. Κοινώς, οι γρήγορες μετακινήσεις ανάμεσα στα υπόλοιπα οχήματα ενδέχεται να χρειάζονται λίγο περισσότερη προσοχή απ’ όση είχαμε συνηθίσει στο Los Santos.

Τα αυτοκίνητα χρειάζονται καύσιμο και τα ηλεκτρικά φόρτιση

Ναι, πλέον υπάρχει ακόμη ένας λόγος να σταματήσετε σε πρατήριο, πέρα από το να το… επισκεφθείτε στο πλαίσιο κάποιας αποστολής. Στο GTA VI τα αυτοκίνητα χρειάζονται καύσιμο, ενώ τα ηλεκτρικά χρειάζονται φόρτιση.

Το ερώτημα, βέβαια, είναι πόσο συχνά θα πρέπει να ασχολούμαστε με αυτό. Πάλι, από τις πρώτες δοκιμές οι αναφορές λένε πως το σύστημα δεν είναι ιδιαίτερα αυστηρό, ενώ δυνατότητα επισκευής του αυτοκινήτου υπάρχει και σε πρατήρια. Ωστόσο, υπάρχει αισθητή διαφορά στην κατανάλωση και κατ’ επέκταση στην ώρα που μπορείς να οδηγήσεις με κάθε αυτοκίνητο. Για παράδειγμα ένα σπορ αυτοκίνητο θα χρειαστεί ανεφοδιασμό πολύ πιο γρήγορα (περίπου σε 18-20 λεπτά συνεχόμενης οδήγησης, έναντι των 25 ενός απλού επιβατικού)

Όπως και να έχει, πριν επιλέξετε το αυτοκίνητο με το οποίο θα ξεφύγετε από την αστυνομία, ίσως αξίζει να ρίξετε μια ματιά και στον δείκτη καυσίμου.

Οι συγκρούσεις επηρεάζουν την οδήγηση

Αν ανήκετε σε εκείνους που θεωρούν ότι οι κολόνες, οι τοίχοι και τα υπόλοιπα αυτοκίνητα αποτελούν απλώς έναν εναλλακτικό τρόπο επιβράδυνσης, ίσως χρειαστεί να αναθεωρήσετε. Οι ζημιές στο GTA VI δεν περιορίζονται στην εμφάνιση του αυτοκινήτου. Οι συγκρούσεις μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητά του να στρίβει ή να επιταχύνει, ενώ μια σοβαρή ζημιά στον κινητήρα μπορεί να περιορίσει την απόδοσή του.

Υπάρχει, όμως, και ένας ακόμη λόγος να το διατηρήσετε σε καλή κατάσταση. Αν ένα κλεμμένο αυτοκίνητο έχει υποστεί ζημιές, μπορεί να αποφέρει λιγότερα χρήματα όταν παραδοθεί στον αγοραστή του.

Δεν ανοίγουν όλα τα αυτοκίνητα με τον ίδιο τρόπο

Ένα ενδιαφέρον αυτοκίνητο σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου ήταν πάντοτε μια μικρή πρόκληση στον κόσμο του GTA. Στο νέο παιχνίδι, όμως, η απόκτησή του δεν είναι απαραίτητα τόσο απλή όσο το να σπάσεις ένα παράθυρο. Ορισμένα σταθμευμένα αυτοκίνητα δεν είναι προσβάσιμα από την αρχή της ιστορίας. Για να μπει ο παίκτης σε αυτά, θα πρέπει πρώτα να προχωρήσει στο παιχνίδι και να αποκτήσει τα κατάλληλα εργαλεία.

Ακόμη κι όταν βρεθείτε πίσω από το τιμόνι, όμως, η υπόθεση δεν έχει τελειώσει απαραίτητα. Κάποια αυτοκίνητα διαθέτουν σύστημα εντοπισμού, το οποίο μπορεί, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να αποκαλύψει τη θέση τους στην αστυνομία.

Η αστυνομία αναζητά και το αυτοκίνητό σας

Τα γνωστά αστέρια καταζητούμενου επιστρέφουν, αλλά αυτή τη φορά η αστυνομία διαθέτει περισσότερους τρόπους για να εντοπίσει τον παίκτη. Το σύστημα μπορεί να λάβει υπόψη στοιχεία όπως η εμφάνιση και τα ρούχα του χαρακτήρα, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιεί, αλλά και το αν έχει καταγραφεί από κάμερα.

Με λίγα λόγια, η επιλογή ενός γρήγορου αυτοκινήτου παραμένει σημαντική για μια διαφυγή. Ίσως, όμως, χρειαστεί να σκεφτείτε και τι θα κάνετε με αυτό στη συνέχεια.

Η βελτίωση παραμένει στο παιχνίδι

Για πολλούς παίκτες η απόκτηση ενός αυτοκινήτου είναι μόνο η αρχή. Ακολουθούν οι επισκέψεις στο συνεργείο και οι αλλαγές που θα το φέρουν πιο κοντά στα γούστα τους. Στο GTA VI θα υπάρχουν αρκετές δυνατότητες τροποποίησης των οχημάτων. Το εύρος των επιλογών και το κατά πόσο αυτές επηρεάζουν την οδηγική συμπεριφορά είναι ανάμεσα στα πράγματα που θέλουμε να εξερευνήσουμε μόλις πιάσουμε το χειριστήριο.

Μέχρι τότε, όσα έχουμε δει και διαβάσει δείχνουν ότι τα αυτοκίνητα θα έχουν για ακόμη μία φορά πρωταγωνιστικό ρόλο στο GTA. Από αύριο θα βρεθούμε κι εμείς πίσω από το εικονικό τιμόνι για να σας μεταφέρουμε τις δικές μας εντυπώσεις από τους δρόμους της Vice City.

Στα μεταξύ μας -και για όσους διαβάζετε αυτό το άρθρο σήμερα (18/11) και βιάζεστε να παίξετε- ένα… πουλάκι μας είπε πως αλλάζοντας την τοποθεσία σε Νέα Ζηλανδία μπορείτε να «κόψετε» λίγες ώρες αναμονής. Have fun!