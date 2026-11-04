Need For Speed Underground 2 δωρεάν στον browser σου: Δες πώς παίζεις

Το παιχνίδι που διαμόρφωσε μία ολόκληρη γενιά από petrolheads επέστρεψε δωρεάν στο διαδίκτυο μέσα από ένα fan project. Πώς παίζεις σήμερα και τι χρειάζεται για να το κάνεις ακόμη και από την οθόνη του αυτοκινήτου σου;

Χάρη στα video games, υπάρχει μια γενιά που ήξερε τι αεροτομή θα έβαζε στο αυτοκίνητό της πολύ πριν μάθει να οδηγάει. Που μπορούσε να περάσει ένα απόγευμα αλλάζοντας ζάντες σε ένα ψηφιακό αυτοκίνητο και να θεωρήσει ότι αξιοποίησε θαυμάσια τον χρόνο της. Όλοι αυτοί – και είναι πολλοί – αν δουν ένα πράσινο Nissan 350Z με έναν δράκο στην πόρτα ξέρουν ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Σκέφτονται φυσικά το Need For Speed Underground 2.

Αν αναγνώρισες τον εαυτό σου, έχουμε νέα που μάλλον δεν θα βοηθήσουν την παραγωγικότητά σου. Το Need for Speed: Underground 2 παίζεται πλέον και στον browser σου, μέσα από το ανεπίσημο project Underground 2 Revived. Η επιστροφή του έχει ήδη τροφοδοτήσει δημοσιεύματα και viral βίντεο με παίκτες που ξανασυναντιούνται στους δρόμους του Bayview. Αυτή τη φορά, το «πώς το έχεις εγκαταστήσει;» μπορεί να απαντηθεί με ένα απλό link.

Τα πρώτα μας project car δεν είχαν πινακίδες

Το Underground 2 του 2004 ήταν από εκείνα τα παιχνίδια που μπορούσαν να σε κρατήσουν στο γκαράζ περισσότερο απ’ ό,τι στους αγώνες του παιχνιδιού. Έμπαινες για μία αναβάθμιση και κατέληγες να επανεξετάζεις ολόκληρη την αισθητική σου. Προφυλακτήρες, ζάντες, χρώμα, αυτοκόλλητα, νέον και εντυπωσιακά ηχοσυστήματα στο πορτμπαγκάζ. Το αποτέλεσμα άλλοτε θύμιζε εξώφυλλο περιοδικού βελτιώσεων και άλλοτε κάτι που σήμερα θα κρύβαμε από τους φίλους μας. Τότε, πάντως, το παιχνίδι ήταν επαναστατικό και μαζί με το πρώτο Underground έθεσαν τις βάσεις για πολλούς σημερινούς λάτρεις του αυτοκινήτου.

Και γύρω του υπήρχε εκείνη η μόνιμα νυχτερινή πόλη. Δεν χρειαζόταν κάθε βόλτα να έχει στόχο. Μπορούσες απλώς να οδηγήσεις, να χαζέψεις το αυτοκίνητό σου και να αναρωτηθείς αν τελικά ήθελε λίγο μεγαλύτερη αεροτομή. Η απάντηση συνήθως ήταν ναι.

Το Revived μεταφέρει την έκδοση PC στον browser με τεχνολογίες WebAssembly και WebGPU. Με απλά λόγια, το παιχνίδι εκτελείται στη συσκευή σου. Πρόκειται για δουλειά της κοινότητας, χωρίς επίσημη έγκριση της Electronic Arts, και όχι για νέο remaster της EA. Η δυνατότητα να συναντάς άλλους παίκτες προσθέτει κάτι ταιριαστό στην εποχή που θυμόμαστε: μια ψηφιακή συνάντηση βελτιωμένων αυτοκινήτων.

Πώς παίζεις το Underground 2 από το PC σου σήμερα εντελώς δωρεάν

Η βασική διαδρομή είναι σύντομη:

1. Ανοίγεις το nfsu2.xyz (https://nfsu2.xyz/) σε ενημερωμένο Chrome ή Edge. Απαιτείται συμβατή συσκευή με υποστήριξη WebGPU. Λειτουργεί επίσης σε Firefox και Safari 26.

2. Πατάς Play και περιμένεις να φορτωθούν τα δεδομένα. «Χωρίς εγκατάσταση» δεν σημαίνει χωρίς download: το περιεχόμενο κατεβαίνει μέσω browser, οπότε προτίμησε το Wi-Fi.

3. Για να παίξεις μόνος, αφήνεις απενεργοποιημένη τη συμμετοχή στο online free roam και επιλέγεις Career ή Quick Race. Το multiplayer είναι προαιρετικό.

4. Οδηγείς με βελάκια ή WASD, χρησιμοποιείς Alt για nitrous, Space για χειρόφρενο και C για να αλλάξεις κάμερα. Το μενού Controls δείχνει τις αντιστοιχίσεις. Υποστηρίζονται και χειριστήρια, ακριβώς όπως παίζαμε παλιά.

5. Κρατάς αντίγραφο της προόδου από το Saves. Τα τοπικά saves ανήκουν στον συγκεκριμένο browser και στη συσκευή σου. Η διαγραφή δεδομένων του site μπορεί να τα αφαιρέσει.

Μπορείς να παίξεις ακόμα και από το κινητό, όπου εμφανίζονται χειριστήρια αφής στην οθόνη, αλλά η συμβατότητα και η απόδοση εξαρτώνται από τη συσκευή και τον browser. Αν δεν λειτουργήσει, έλεγξε ενημερώσεις και τις απαιτήσεις του project. Επειδή μιλάμε για ανεπίσημη μεταφορά, η λειτουργία και η διαθεσιμότητα μπορούν να αλλάξουν. Η ύπαρξη δημόσιας σελίδας αναπαραγωγής δεν ισοδυναμεί με άδεια της EA για τη διανομή τους.

Underground 2 μέσα στο αυτοκίνητο; Το Pimp My Ride μάς είχε προετοιμάσει

Αν μεγάλωσες βλέποντας το Pimp My Ride, σίγουρα θυμάσαι τις κονσόλες και τις οθόνες που εμφανίζονταν στα πιο απίθανα σημεία ενός αυτοκινήτου. Τότε θέλαμε PlayStation στην καμπίνα πριν καν αποκτήσουμε δίπλωμα. Σήμερα, το κινητό μπορεί να αναλάβει τον ρόλο της κονσόλας, αρκεί να υπάρχει τρόπος να μεταφέρει την εικόνα του στην οθόνη του αυτοκινήτου.

Η λύση λέγεται screen mirroring, δηλαδή κατοπτρισμός της οθόνης του smartphone. Χρειάζεται όμως προσοχή: η παρουσία Apple CarPlay ή Android Auto δεν σημαίνει αυτομάτως ότι υποστηρίζεται αυτή η λειτουργία. Εφόσον υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός, η διαδικασία έχει ως εξής:

1. Συνδέεις το κινητό με την οθόνη του αυτοκινήτου, ακολουθώντας τις οδηγίες του συστήματος ή του mirroring adapter, και ενεργοποιείς τον κατοπτρισμό οθόνης.

2. Ανοίγεις στο κινητό το nfsu2.xyz από συμβατό browser και ξεκινάς το παιχνίδι. Το smartphone τρέχει το Underground 2 και η οθόνη του αυτοκινήτου προβάλλει την εικόνα του.

3. Αν θες την απόλυτη εμπειρία, συνδέεις και ένα συμβατό χειριστήριο στο κινητό, ελέγχεις ότι αναγνωρίζεται από το παιχνίδι και αφήνεις τα δάχτυλά σου να θυμηθούν τη διαδρομή για το nitrous. Το mirroring δεν εγγυάται ότι η αφή της οθόνης του αυτοκινήτου θα ελέγχει και το παιχνίδι.

Μην περιμένεις πάντως να συμπεριφέρεται σαν gaming monitor. Η ασύρματη μετάδοση μπορεί να προσθέσει καθυστέρηση, ενώ ο ρυθμός ανανέωσης της οθόνης και οι δυνατότητες του κινητού επηρεάζουν την εμπειρία. Αν στρίβεις και το αυτοκίνητο στην οθόνη το σκέφτεται λίγο, δεν φταίνε απαραίτητα τα αντανακλαστικά σου.

Και φυσικά, μην ξεχνάμε πως παίζουμε μόνο με το πραγματικό αυτοκίνητο παρκαρισμένο.

NFS Carbon, Most Wanted, Midnight Club και η επιστροφή της παλιάς παρέας

Το Underground 2 δεν είναι μόνο του. Ήδη εμφανίζονται περισσότεροι σχετικοί τίτλοι και η κοινότητα έχει ενθουσιαστεί.

Το NFS Carbon Browser Edition (https://nfscrb.xyz/) παρουσιάζεται από τους δημιουργούς του ως μεταφορά για desktop Chrome και Edge, με WebGPU, κοινό free roam και online αγώνες. Για τους φίλους του Carbon, η λέξη «canyon» αρκεί για να επιστρέψει εκείνη η ένταση: να κοιτάς τη στροφή, τον αντίπαλο και το κενό, σχεδόν ταυτόχρονα. Είναι ξεχωριστό fan project, όχι επίσημη επανέκδοση.

Υπάρχει επίσης το Midnight Club 3: DUB Edition στον browser (https://midnighhtclub3.online/), βασισμένο στην έκδοση PSP. Η σελίδα του περιγράφει πειραματικό online παιχνίδι έως τεσσάρων ατόμων.

Στην παρέα μπαίνει και το Most Wanted του 2005 (https://web.nfsmwo.com/) με browser project. Για όσους προτιμούσαν τις καταδιώξεις, υπάρχει λοιπόν άλλη μία δικαιολογία για ανοιχτή καρτέλα.

Πολλοί από εμάς έχουμε πια πραγματικά αυτοκίνητα. Μάθαμε πόσο κοστίζουν τα λάστιχα, ότι οι λακκούβες δεν συγχωρούν όλα τα μεγέθη ζαντών και ότι ένα service δεν πληρώνεται κερδίζοντας δύο αγώνες sprint. Κάπου ανάμεσα στις υποχρεώσεις, όμως, έμεινε εκείνο το παιδί που ήθελε να φτιάξει το δικό του αυτοκίνητο. Τώρα χρειάζεται μόνο μια ανοιχτή καρτέλα στο Chrome για να ξαναμπεί στο γκαράζ.