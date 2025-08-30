Ποιο premium compact SUV τώρα έχει και video games στο infotainment; – Στην Ελλάδα ξεκινά από 86.710 ευρώ

Με το AirConsole και τα video games του στο Infotainment, κανένα ταξίδι και καμία φόρτιση δεν θα είναι ξανά βαρετή!

Η ηλεκτρική Porsche Macan γίνεται ακόμα καλύτερη για το 2026, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε μια σειρά από αναβαθμίσεις. Αυτές περιλαμβάνουν νέα χαρακτηριστικά, ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης (AI) και αυξημένη ικανότητα ρυμούλκησης.

To premium compact SUV της Porsche υιοθετεί πλέον την τεχνολογία ψηφιακού κλειδιού, κάτι που σημαίνει ότι οι χρήστες iPhone, Apple Watch και Android θα μπορούν να την ξεκλειδώνουν και να την βάζουν μπροστά αυτόματα, χωρίς καν να βγάλουν το τηλέφωνο από την τσέπη ή την τσάντα τους. Αυτό χάρη στη χρήση τεχνολογιών Near Field Communication (NFC), Bluetooth Low Energy (BLE) και Ultra-Wideband (UWB).

Επιπλέον, η τεχνολογία επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να «μοιράζονται» το ψηφιακό κλειδί με έως 7 άλλα άτομα. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να καθορίσουν αν οι χρήστες αυτοί θα έχουν μόνο πρόσβαση στο όχημα ή και δυνατότητα οδήγησης.

Νέες δυνατότητες αυτόνομης οδήγησης

Όσον αφορά την οδήγηση, το προαιρετικό σύστημα 3D Surround View με υποστήριξη ενεργού παρκαρίσματος αποκτά αρκετές νέες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της προβολής «Διαφανές Καπό». Η πιο ενδιαφέρουσα όμως είναι η νέα λειτουργία Trained Parking, η οποία επιτρέπει στους οδηγούς να καταγράψουν τη ρουτίνα στάθμευσής τους, όπως για παράδειγμα την είσοδο στο γκαράζ.

Αφού η νέα Macan μάθει τη διαδικασία, το αυτοκίνητο μπορεί να την εκτελεί αυτόματα, ξανά και ξανά.

Μία ακόμη νέα προσθήκη είναι το σύστημα Reversing Assist, το οποίο επιτρέπει στη Macan να κινείται αυτόματα με την όπισθεν ακολουθώντας μια διαδρομή που έχει προηγουμένως διανύσει προς τα εμπρός. Το όχημα μπορεί να «θυμάται» έως και 48,8 μέτρα από τη διαδρομή, και η Porsche αναφέρει πως αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την όπισθεν σε στενούς χώρους.

Άφθονο gaming με το AirConsole

Όταν περιμένετε να φορτίσει το αυτοκίνητο ή απλώς θέλετε να περάσετε την ώρα σας, η νέα Porsche Macan σας δίνει την ευκαιρία να παίξετε video games μέσω της νέας πλατφόρμας AirConsole, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω του Porsche App Center. Τα smartphones χρησιμοποιούνται ως χειριστήρια και τα παιχνίδια παίζονται στην κεντρική οθόνη Infotainment, μόνο όταν το όχημα είναι σταθμευμένο. Ωστόσο, όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε κίνηση, η προαιρετική οθόνη του συνοδηγού μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για gaming, χωρίς να αποσπάται ο οδηγός.

Οι χρήστες μπορούν να περιμένουν μια ποικιλία από video games «ειδικά προσαρμοσμένα για το περιβάλλον του αυτοκινήτου», που περιλαμβάνουν παιχνίδια racing, κουίζ και πολλά άλλα. Μεταξύ των πιο δημοφιλών επιλογών είναι το UNO και το Ποιος θέλει να γίνει Εκατομμυριούχος.

Τι κρατάμε:

Η νέα Porsche Macan επιστρέφει ανανεωμένη στον τομέα της τεχνολογίας και της ψυχαγωγίας

Δεκάδες διαθέσιμα video games στο Infotainment για οδηγό και επιβάτες

Αυτόματο κλείδωμα-ξεκλείδωμα μέσω smartphone με πρόσβαση σε μέχρι και 7 άτομα

