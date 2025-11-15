Σύντομα θα μπορείς κι εσύ να οδηγήσεις αυτό το minivan με κινητήρα F1

Πριν τρεις δεκαετίες η Renault έβγαλε τον κινητήρα από ένα μονοθέσιο F1 της Williams και τον έβαλε σε ένα… minivan

Το αποτέλεσμα; – Σίγουρα το πιο γρήγορο, πιο συναρπαστικό και πιο εξωπραγματικό minivan στον κόσμο: ένα Renault Espace με κινητήρα που στροφάρει μέχρι τις 14.000 σ.α.λ., που παρά τις διαστάσεις του ζυγίζει λιγότερο από 1.400 κιλά και μπορεί να κάνει το 0-100 σε κάτω από 3 δευτερόλεπτα.

Σύντομα θα μπορείς κι εσύ να κάνεις μια βόλτα με το απίθανο minivan, Renault Espace F1, τουλάχιστον στο Gran Turismo…

Το πιο ακραίο minivan στον κόσμο

Όταν κάποιος ακούει τη λέξη minivan το μυαλό του πάει αυτόματα σε ένα άσχημο, αργό και «χοντροκομμένο» αυτοκίνητο που η μόνη του χρήση είναι να αφήνει τα παιδιά στο σχολείο το πρωί. Κανείς ποτέ δεν ένιωσε “cool” κατεβαίνοντας από ένα minivan, εκτός βέβαια αν μιλάμε για το Renault Espace F1, ένα εντυπωσιακό αυτοκίνητο που θα μας έκανε να μην θέλουμε ποτέ να φτάσουμε στον προορισμό μας.

Το 1995, Matra και Renault πήραν μια απόφαση που ακουγόταν σαν… ανέκδοτο. Οι Γάλλοι έβγαλαν τον θρυλικό V10 κινητήρα 3,5 λίτρων από το μονοθέσιο Formula 1 της Williams και το τοποθέτησαν στην καρδιά ενός Renault Espace, με σκοπό τον εορτασμό των 10ων γενεθλίων του κλασσικού minivan. Αυτό δεν ήταν ένα απλό «κόψε-ράψε», αλλά ένα έργο που είχε ως στόχο τη δημιουργία του πιο γρήγορου, πιο ακραίου και πιο cool minivan στην ιστορία.

Οι τρελοί… Γαλάτες δημιούργησαν μονάχα δύο παραδείγματα του Espace F1, ωστόσο, μόνο το ένα ήταν λειτουργικό. Το αποτέλεσμα ήταν ένα minivan που είχε πέσει σε… χύτρα με μαγικό ζωμό, ο οποίος του επιτρέπει να κοντράρει supercars σε επιτάχυνση και χρόνους στην πίστα, αλλά και να ξεπερνά την αίγλη τους με τον ανεπανάληπτο ήχο του V10 κινητήρα του.

Εκτός από τον κινητήρα, το απίθανο minivan κληρονόμησε και τα κεραμικά φρένα από το μονοθέσιο F1 της Williams, με τους μηχανικούς να ενισχύουν το αμάξωμα κάνοντας εκτεταμένη χρήση ανθρακονήματος, διατηρώντας το βάρος του Espace κάτω από τα 1.400 κιλά. Παράλληλα, ο V10 κινητήρας με απόδοση 800 ίππων και τα κόκκινα στις περίπου 14.000 σ.α.λ. του επιτρέπει να κάνει το 0-100 σε κάτω από 3 δευτερόλεπτα.

Στο Gran Turismo 7 μετά από… λαϊκή κατακραυγή!

Σύσσωμος ο λαός του Gran Turismo δεν έπαψε ποτέ να ζητά την επιστροφή του Espace F1 στον ψηφιακό κόσμο της εμβληματικής σειράς video game, με την τελευταία του εμφάνιση να πραγματοποιείται το μακρινό 1999, στο Gran Turismo 2. Μπορεί να έχουν περάσει περισσότερα από 25 χρόνια και να διανύουμε πια την εποχή του Gran Turismo 7, όμως η Polyphony Digital δεν ξεχνά τους fans της.

Διαβάστε επίσης: Η κορυφαία συλλογή Ferrari στον κόσμο βγαίνει στο σφυρί

Τώρα, το Renault Espace F1 ετοιμάζεται να κάνει την επανεμφάνισή του στο GT7, ως μέρος ενός νέου update. Στο νέο βίντεο που δημοσιεύτηκε από το Gran Turismo TV μπορούμε να δούμε πολλά αυτοκίνητα που έρχονται στον κόσμο του κορυφαίου προσομοιωτή. Μερικά από αυτά είναι τα, Mine’s R34 Nissan Skyline GT-R, Ferrari 296 GT3, Mitsubishi FTO και Polestar 5, ενώ η κύρια είδηση είναι πως οι παίχτες θα μπορούν να οδηγήσουν και στις νέες πίστες, Yas Marina και Circuit Gilles Villeneuve.

Θα έλεγε κανείς πως ούτε στο Gran Turismo δεν μπορούμε πια να γλιτώσουμε από τον… «κακό δαίμονα» που λέγεται Yas Marina, αλλά τουλάχιστον θα μπορούμε να πάμε εκεί βόλτα με το απίθανο minivan, Renault Espace F1!

Η Polyphony Digital δεν έχει αποκαλύψει ακόμα την ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει το νέο update, ωστόσο, αυτό πιθανότατα θα γίνει πριν το τέλος του τρέχοντος έτους.

…Let the hype begin!

Τι κρατάμε:

Το απίθανο Renault Espace F1 έρχεται στο Gran Turismo 7

Εκτός από το πιο ακραίο minivan στον κόσμο, το νέο update προσθέτει κι άλλα αυτοκίνητα, αλλά και 2 νέες πίστες

Το Renault Espace F1 είναι ένα… πρησμένο minivan με «μούσκουλα» F1, που δημιουργήθηκε το 1995

Το Espace F1 έκαψε… καρδιές στο Gran Turismo 2 και έρχεται να κάνει το ίδιο περίπου 25 χρόνια αργότερα

5 προσιτά crossover που αξίζει να αγοράσεις στην Ελλάδα – Ποιο διαλέγεις;

Κάμερες στους δρόμους από Ιούνιο 2026: ποιος θα κόβει τα πρόστιμα, τι μπλοκάρει σήμερα και τι αλλάζει για τους οδηγούς

Το πιο άνετο οικογενειακό SUV στην ελληνική αγορά με όφελος έως 2.850 ευρώ – Ποιο είναι;