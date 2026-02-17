quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
TECH

Αυτή είναι η τεχνολογία της Ford που βελτιώνει την ασφάλεια των οδηγών

ΤΡΙΤΗ | 17.02.2026
Autotypos Team
afti-einai-i-technologia-tis-ford-pou-veltionei-tin-asfaleia-ton-odigon-793273

Η Ford επενδύει σε νέα προηγμένα συστήματα που βελτιώνουν την άνεση και την ασφάλεια των οδηγών

Η νέα προηγμένη τεχνολογία Matrix LED της Ford έρχεται να κάνει την νύχτα μέρα. Οι νέοι προβολείς της Ford αποτελούν σήμερα μία από τις πιο προηγμένες τεχνολογίες του είδους στην αυτοκινητοβιομηχανία, βελτιώνοντας την ορατότητα, την άνεση αλλά και την ασφάλεια κατά την οδήγηση τη νύχτα ή σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Η ορατότητα το βράδυ δεν είναι πια πρόκληση

Σύμφωνα με έρευνα της Ford, χιλιάδες οδηγοί σε ολόκληρη την Ευρώπη θεωρούν ότι η ορατότητα τις βραδινές ώρες παραμένει μια πραγματική πρόκληση. Γι’ αυτόν τον λόγο, η εταιρεία επενδύει σταθερά σε προηγμένα συστήματα φωτισμού, με στόχο να προσφέρει λύσεις που βελτιώνουν την ορατότητα, την άνεση και, κυρίως, την ασφάλεια των οδηγών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι Matrix LED προβολείς, οι οποίοι αποτελούνται από μεγάλο αριθμό micro-LED που ελέγχονται ανεξάρτητα, επιτρέποντας στο σύστημα να ρυθμίζει αυτόματα τη δέσμη φωτός ανάλογα με τις συνθήκες του δρόμου, τον καιρό και την παρουσία άλλων οχημάτων. Έτσι, η φωτεινότητα προσαρμόζεται άμεσα, προσφέροντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

Λειτουργίες για όλες τις συνθήκες

Ανάμεσα στις λειτουργίες τους ξεχωρίζει η Glare-Free High Beam. Το σύστημα ανιχνεύει τα οχήματα που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα και απενεργοποιεί επιλεκτικά συγκεκριμένα micro-LED, ώστε να μην τυφλώνει στους άλλους οδηγούς. Με αυτόν τον τρόπο, η μεγάλη σκάλα μπορεί να χρησιμοποιείται συχνότερα και με μεγαλύτερη σιγουριά, χωρίς να ενοχλεί και να βάζει σε κίνδυνο άλλους χρήστες του δρόμου.

Οι Matrix LED προβολείς διαθέτουν επίσης τη λειτουργία Predictive Dynamic Bending Light οι οποίοι, αξιοποιώντας δεδομένα από το σύστημα πλοήγησης, τη γωνία του τιμονιού και πληροφορίες από εμπρόσθια κάμερα, προσαρμόζουν τη δέσμη φωτός στις στροφές, φωτίζοντας το σημείο προς το οποίο κατευθύνεται το όχημα. Παράλληλα, υπάρχει λειτουργία που βασίζεται στη σήμανση του δρόμου: το σύστημα αναγνωρίζει τα σήματα κυκλοφορίας και στις διασταυρώσεις τροποποιεί το μοτίβο φωτισμού, ώστε να φωτίζονται καλύτερα ποδηλάτες και πεζοί.

Σε κακές καιρικές συνθήκες, η λειτουργία Bad Weather Light προσαρμόζει το μοτίβο της δέσμης όταν ενεργοποιούνται οι καθαριστήρες, ενισχύοντας το αίσθημα ελέγχου και αυτοπεποίθησης του οδηγού.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Όλες αυτές οι τεχνολογίες φωτισμού είναι διαθέσιμες σε μοντέλα της Ford, όπως τα, Puma, Puma Gen-E, Kuga, Explorer, Capri και Mustang Mach-E, προσφέροντας αυξημένα επίπεδα ασφάλειας και σιγουριάς τόσο σε δύσκολες καιρικές συνθήκες όσο και σε περιβάλλοντα με περιορισμένο φωτισμό.

Τι κρατάμε:

  • Η Ford επενδύει σε προηγμένα συστήματα φωτισμού βελτιώνοντας ορατότητα, άνεση και ασφάλεια
  • Οι Matrix LED προβολείς της Ford προσαρμόζονται αυτόματα ανάλογα με τις συνθήκες
  • Οι νέοι προβολείς είναι διαθέσιμοι στα, Ford Puma, Puma Gen-E, Kuga, Explorer, Capri και Mustang Mach-E
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Ford#Ford Capri#Ford Explorer#Ford Kuga#Ford Mustang Mach-E#Ford Puma#Ford Puma Gen-E#φώτα
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

ti-einai-oi-exypnes-technologies-pou-thelei-i-ford-na-kanei-pio-prosites-789857

TECH

20.01.2026

Τι είναι οι “Έξυπνες Τεχνολογίες” που θέλει η Ford να κάνει πιο προσιτές;
to-b-suv-pou-epitrepetai-na-odigeis-choris-cheria-stin-ellada-ti-technologia-echei-783088

TECH

14.11.2025

Το B-SUV που επιτρέπεται να οδηγείς χωρίς χέρια στην Ελλάδα – Τι τεχνολογία έχει;
i-leitourgia-tou-neou-ford-ranger-pou-zilevoun-mechri-kai-ilektrika-769946

TECH

04.08.2025

Η λειτουργία του νέου Ford Ranger που ζηλεύουν μέχρι και ηλεκτρικά
ford-pro-i-nea-technologia-pou-lynei-ta-cheria-ton-odigon-751217

TECH

20.02.2025

Ford Pro: Η νέα τεχνολογία που λύνει τα χέρια των οδηγών
i-megalyteri-agora-aftokinitou-tou-kosmou-apagorefse-tis-kryfes-cheirolaves-poia-dimofilis-marka-tha-echei-terastio-provlima-779033

TECH

04.02.2026

Η μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου του κόσμου απαγόρευσε τις κρυφές χειρολαβές – Ποια δημοφιλής μάρκα θα έχει τεράστιο πρόβλημα;
se-poia-meri-tis-paragogis-i-audi-chrisimopoiei-technologia-ai-790959

TECH

27.01.2026

Σε ποια μέρη της παραγωγής η Audi χρησιμοποιεί τεχνολογία AI;

Πρόσφατες Ειδήσεις