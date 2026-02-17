Αυτή είναι η τεχνολογία της Ford που βελτιώνει την ασφάλεια των οδηγών

Η Ford επενδύει σε νέα προηγμένα συστήματα που βελτιώνουν την άνεση και την ασφάλεια των οδηγών

Η νέα προηγμένη τεχνολογία Matrix LED της Ford έρχεται να κάνει την νύχτα μέρα. Οι νέοι προβολείς της Ford αποτελούν σήμερα μία από τις πιο προηγμένες τεχνολογίες του είδους στην αυτοκινητοβιομηχανία, βελτιώνοντας την ορατότητα, την άνεση αλλά και την ασφάλεια κατά την οδήγηση τη νύχτα ή σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Η ορατότητα το βράδυ δεν είναι πια πρόκληση

Σύμφωνα με έρευνα της Ford, χιλιάδες οδηγοί σε ολόκληρη την Ευρώπη θεωρούν ότι η ορατότητα τις βραδινές ώρες παραμένει μια πραγματική πρόκληση. Γι’ αυτόν τον λόγο, η εταιρεία επενδύει σταθερά σε προηγμένα συστήματα φωτισμού, με στόχο να προσφέρει λύσεις που βελτιώνουν την ορατότητα, την άνεση και, κυρίως, την ασφάλεια των οδηγών.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι Matrix LED προβολείς, οι οποίοι αποτελούνται από μεγάλο αριθμό micro-LED που ελέγχονται ανεξάρτητα, επιτρέποντας στο σύστημα να ρυθμίζει αυτόματα τη δέσμη φωτός ανάλογα με τις συνθήκες του δρόμου, τον καιρό και την παρουσία άλλων οχημάτων. Έτσι, η φωτεινότητα προσαρμόζεται άμεσα, προσφέροντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

Λειτουργίες για όλες τις συνθήκες

Ανάμεσα στις λειτουργίες τους ξεχωρίζει η Glare-Free High Beam. Το σύστημα ανιχνεύει τα οχήματα που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα και απενεργοποιεί επιλεκτικά συγκεκριμένα micro-LED, ώστε να μην τυφλώνει στους άλλους οδηγούς. Με αυτόν τον τρόπο, η μεγάλη σκάλα μπορεί να χρησιμοποιείται συχνότερα και με μεγαλύτερη σιγουριά, χωρίς να ενοχλεί και να βάζει σε κίνδυνο άλλους χρήστες του δρόμου.

Οι Matrix LED προβολείς διαθέτουν επίσης τη λειτουργία Predictive Dynamic Bending Light οι οποίοι, αξιοποιώντας δεδομένα από το σύστημα πλοήγησης, τη γωνία του τιμονιού και πληροφορίες από εμπρόσθια κάμερα, προσαρμόζουν τη δέσμη φωτός στις στροφές, φωτίζοντας το σημείο προς το οποίο κατευθύνεται το όχημα. Παράλληλα, υπάρχει λειτουργία που βασίζεται στη σήμανση του δρόμου: το σύστημα αναγνωρίζει τα σήματα κυκλοφορίας και στις διασταυρώσεις τροποποιεί το μοτίβο φωτισμού, ώστε να φωτίζονται καλύτερα ποδηλάτες και πεζοί.

Σε κακές καιρικές συνθήκες, η λειτουργία Bad Weather Light προσαρμόζει το μοτίβο της δέσμης όταν ενεργοποιούνται οι καθαριστήρες, ενισχύοντας το αίσθημα ελέγχου και αυτοπεποίθησης του οδηγού.

Όλες αυτές οι τεχνολογίες φωτισμού είναι διαθέσιμες σε μοντέλα της Ford, όπως τα, Puma, Puma Gen-E, Kuga, Explorer, Capri και Mustang Mach-E, προσφέροντας αυξημένα επίπεδα ασφάλειας και σιγουριάς τόσο σε δύσκολες καιρικές συνθήκες όσο και σε περιβάλλοντα με περιορισμένο φωτισμό.

