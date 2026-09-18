Αυτό είναι το «μαγικό» κουμπί που λατρεύουν οι ιδιοκτήτες των νέων Dacia – Τι ακριβώς κάνει;

Δες ποιο είναι το κουμπί που πατούν περισσότερο οι ιδιοκτήτες Dacia – Πολλοί θα ήθελαν να έχουν στο καινούργιο τους αυτοκίνητο

Θέλοντας και μη, οι εταιρείες υπερφορτώνουν τα νέα τους αυτοκίνητα με τεχνολογίες που πολλοί οδηγοί βρίσκουν αχρείαστες ή ακόμα και ενοχλητικές. Στην κορυφή αυτής της λίστας είναι ξεκάθαρα τα συστήματα ADAS όπως το σύστημα διατήρησης λωρίδας και η ηχητική ειδοποίηση ορίου ταχύτητας, τεχνολογίες τις οποίες κάποιοι βρίσκουν χρήσιμες και άλλοι απενεργοποιούν κάθε φορά που μπαίνουν μέσα στο νέο τους αυτοκίνητο.

Οι εν λόγω τεχνολογίες είναι υποχρεωτικές, με τις Βρυξέλλες να επιβάλουν όλο και πιο αυστηρούς κανονισμούς στους κατασκευαστές. Τα συστήματα ADAS ενεργοποιούνται αυτόματα με κάθε εκκίνηση του κινητήρα και συνήθως απενεργοποιούνται μέσω της οθόνης. Ωστόσο, υπάρχουν εταιρείες που κάνουν πιο εύκολη τη ζωή των πελατών τους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ρυθμίσουν τα πάντα με το πάτημα ενός κουμπιού.

Μια από αυτές είναι η Dacia, της οποίας τα νέα αυτοκίνητα διαθέτουν το λεγόμενο «μαγικό κουμπί», το οποίο σου επιτρέπει να διαλέξεις το δικό σου προφίλ οδήγησης εύκολα και γρήγορα. Όπως αποκαλύπτει η CEO της εταιρείας, οι ιδιοκτήτες το λατρεύουν, αφού είναι το κουμπί που χρησιμοποιούν περισσότερο από κάθε άλλο.

Το κουμπί… «Άσε με ήσυχο»

Η CEO της Dacia, Katrin Adt, δήλωσε στο βρετανικό περιοδικό Autocar ότι το συγκεκριμένο κουμπί, γνωστό ως «magic button», είναι το πιο δημοφιλές στα αυτοκίνητα της μάρκας.

«Το πιο χρησιμοποιούμενο κουμπί στα αυτοκίνητά μας είναι το λεγόμενο magic button, μέσω του οποίου μπορείς να απενεργοποιήσεις όλα τα ηχητικά σήματα (των ADAS)».

Το κουμπί στο οποίο αναφέρεται η Adt είναι το My Safety, το οποίο υπάρχει σε αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν από τα μέσα του 2024 και μετά, όπως τα, Sandero & Sandero Stepway, Jogger, Duster, Bigster και Spring. Το μαγικό κουμπί επιτρέπει στον οδηγό την άμεση πρόσβαση στις προσωπικές του ρυθμίσεις για τα συστήματα υποβοήθησης. Ο οδηγός μπορεί, κατά τη διάρκεια της οδήγησης, να απενεργοποιήσει ορισμένες λειτουργίες και τις αντίστοιχες προειδοποιήσεις και στη συνέχεια να επαναφέρει εύκολα τις ρυθμίσεις που ο ίδιος προτιμά.

Το εν λόγω κουμπί δεν απενεργοποιεί βασικά συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, όπως οι αερόσακοι, το ABS ή το σύστημα ευστάθειας. Αντίθετα, φορά αποκλειστικά τις ρυθμιζόμενες λειτουργίες υποβοήθησης οδηγού και τις ηχητικές ειδοποιήσεις τους.

Ακριβά συστήματα σε φθηνά αυτοκίνητα

Η αναφορά της Dacia αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί την ενσωμάτωση ολοένα και περισσότερων συστημάτων υποβοήθησης στα καινούργια αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την Katrin Adt, η Dacia έχει ήδη χρειαστεί να συμμορφωθεί με περίπου 100 κανονισμούς, ενώ μέχρι το 2030 αναμένεται να τεθούν σε ισχύ ακόμη 107.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των κανονισμών έχει πλέον σημαντικό αντίκτυπο και στο κόστος εξέλιξης των αυτοκινήτων. Σύμφωνα με την Adt, περίπου το ένα τέταρτο του προϋπολογισμού έρευνας και εξέλιξης της Dacia κατευθύνεται στην προσαρμογή των αυτοκινήτων στις ολοένα πιο σύνθετες απαιτήσεις. Για μια μάρκα που έχει ως βασική αρχή την προσφορά οικονομικά προσιτών αυτοκινήτων, κάθε νέα υποχρεωτική τεχνολογία συνεπάγεται επιπλέον κόστος για εξοπλισμό, λογισμικό, ρυθμίσεις και δοκιμές.

Η Dacia έχει χτίσει τη φιλοσοφία της γύρω από την απλότητα και το χαμηλό κόστος, με στόχο τα αυτοκίνητά της να σε κερδίζουν με την απλότητα και την πρακτικότητά τους. Οι ολοένα και πιο αυστηροί κανονισμοί υποχρεώνουν κατασκευαστές όπως η Dacia να «φορτώνουν» τα αυτοκίνητα με τεχνολογίες που πολλοί ποτέ δε ζήτησαν, αλλά αναγκάστηκαν να πληρώσουν.

Εκτός από το ότι ανεβάζουν το κόστος, τα εν λόγω συστήματα αναγκάζουν τον οδηγό να τα απενεργοποιήσει πριν από την αρχή κάθε διαδρομής, συχνά μέσω αχρείαστα πολύπλοκων μενού στη οθόνη του Infotainement.

Η Dacia ζητά «πάγωμα» για τα μικρά αυτοκίνητα

Η Dacia, μαζί με άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες, έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τουλάχιστον ένα ρυθμιστικό πάγωμα για τα μικρά αυτοκίνητα. Η πρόταση έχει ως στόχο να δοθεί στους κατασκευαστές μεγαλύτερο περιθώριο ώστε να μπορούν να διατηρήσουν τις τιμές των συγκεκριμένων μοντέλων υπό έλεγχο, αντί να προσθέτουν συνεχώς νέες υποχρεωτικές απαιτήσεις που αυξάνουν το κόστος παραγωγής.

Η εταιρεία θεωρεί ότι το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη δική της γκάμα, καθώς το επιχειρηματικό της μοντέλο βασίζεται στην προσφορά οικονομικά προσιτών αυτοκινήτων. Έτσι, το γεγονός ότι το My Safety φέρεται να είναι το πιο χρησιμοποιούμενο κουμπί στα αυτοκίνητα της Dacia αποκτά μια επιπλέον διάσταση.

Τα σύγχρονα αυτοκίνητα διαθέτουν ολοένα περισσότερα συστήματα υποβοήθησης και, αντίστοιχα, περισσότερες ηχητικές και οπτικές προειδοποιήσεις. Στην περίπτωση της Dacia, το δημοφιλές κουμπί ουσιαστικά δίνει στον οδηγό έναν γρήγορο κι απλό τρόπο να επιστρέψει στις ρυθμίσεις που προτιμά. Η εταιρεία δεν υποστηρίζει ότι τα ADAS είναι άχρηστα ή ότι θα πρέπει να καταργηθούν. Η θέση της αφορά κυρίως το κατά πόσο κάθε νέα υποχρεωτική απαίτηση είναι απαραίτητη και κατάλληλη για μικρά, οικονομικά αυτοκίνητα.

Με τη συγκεκριμένη συζήτηση να βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, το «magic button» της Dacia αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της απόστασης που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στις τεχνολογίες που επιβάλλονται στα σύγχρονα αυτοκίνητα και στον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν να τις χρησιμοποιούν οι οδηγοί.

Η δικιά μας θέση

Απ’ όσες δοκιμές έχουμε κάνει και παρά το γεγονός πως πλέον όλοι οι κατασκευαστές υιοθετούν λύσεις για εύκολη απενεργοποίηση των, για πολύ κόσμο, ενοχλητικών συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας (ADAS), θεωρούμε ότι η υλοποίηση της Dacia είναι η καλύτερη λύση.

Ανάλογες λύσεις προσφέρουν και μάρκες όπως η Renault και η Nissan, κι από πλευράς μας ελπίζουμε να αρχίσουμε σύντομα να βλέπουμε «μαγικά κουμπιά» σε ολοένα και περισσότερα νέα αυτοκίνητα.

Πηγή: Motor1.com