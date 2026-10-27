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TECH

Αυτόματη μεγάλη σκάλα φώτων: Πώς ξέρει πότε να ανάψει;

ΤΡΙΤΗ | 27.10.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
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Η αυτόματη μεγάλη σκάλα φώτων παρακολουθεί τον δρόμο και αλλάζει τη δέσμη χωρίς να αγγίξεις τον διακόπτη. Πώς αναγνωρίζει, όμως, πότε πλησιάζει άλλο αυτοκίνητο;

Σε έναν σκοτεινό επαρχιακό δρόμο, η αυτόματη μεγάλη σκάλα φώτων αναλαμβάνει μια διαδικασία που διαφορετικά απαιτεί συνεχείς κινήσεις από τον οδηγό. Ενεργοποιεί τη μεγάλη σκάλα όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, επιστρέφει στη μεσαία όταν εμφανίζεται άλλο όχημα και φωτίζει ξανά μακρύτερα μόλις ο δρόμος ελευθερωθεί. Η λειτουργία ακούγεται απλή, όμως πίσω της βρίσκεται ένα σύστημα που πρέπει να ερμηνεύει συνεχώς όσα συμβαίνουν μπροστά από το αυτοκίνητο. Να ξεχωρίζει τους προβολείς ενός οχήματος από μια φωτεινή πινακίδα, να εντοπίζει τα πίσω φώτα εκείνου που προπορεύεται και να αποφασίζει αν ο φωτισμός του δρόμου κάνει τη μεγάλη σκάλα περιττή.

Η κάμερα που παρακολουθεί τον δρόμο

Στα περισσότερα σύγχρονα αυτοκίνητα, τον βασικό ρόλο αναλαμβάνει μια κάμερα τοποθετημένη ψηλά στο παρμπρίζ, συνήθως κοντά στον εσωτερικό καθρέφτη. Η κάμερα κοιτάζει προς τα εμπρός και τροφοδοτεί το ηλεκτρονικό σύστημα με εικόνες από τον δρόμο. Το λογισμικό αναζητά φωτεινές πηγές και αξιολογεί τα χαρακτηριστικά τους. Οι προβολείς ενός αυτοκινήτου που έρχεται από την αντίθετη κατεύθυνση αποτελούν βασικό σήμα για να απενεργοποιηθεί η μεγάλη σκάλα. Το ίδιο ισχύει για τα πίσω φώτα ενός προπορευόμενου οχήματος, καθώς η έντονη δέσμη μπορεί να ενοχλεί τον οδηγό του μέσα από τους καθρέφτες. Παράλληλα, ανάλογα με την εφαρμογή, λαμβάνονται υπόψη ο φωτισμός του περιβάλλοντος και πρόσθετα δεδομένα από το αυτοκίνητο. Δεν αρκεί, επομένως, να είναι νύχτα για να ενεργοποιηθεί η μεγάλη σκάλα. Πρέπει να πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις λειτουργίας.

Πώς ξεχωρίζει ένα αυτοκίνητο από μια φωτεινή πινακίδα;

Το σύστημα δεν λειτουργεί απλώς με τη λογική «είδα φως, χαμηλώνω τη δέσμη». Αν συνέβαινε αυτό, κάθε φωτεινή επιγραφή ή αντανάκλαση θα προκαλούσε μια αλλαγή σκάλας. Αντίθετα, το λογισμικό μπορεί να εξετάζει τη φωτεινότητα, τη θέση και τη μεταβολή των φωτεινών πηγών μέσα στην εικόνα. Με βάση αυτά τα στοιχεία εκτιμά αν πρόκειται για όχημα που πλησιάζει, αυτοκίνητο που κινείται μπροστά ή κάποια άλλη πηγή φωτισμού. Ο φωτισμός του δρόμου επηρεάζει επίσης την απόφαση. Σε μια καλά φωτισμένη λεωφόρο, για παράδειγμα, το σύστημα μπορεί να διατηρεί τη μεσαία σκάλα ακόμη κι όταν δεν υπάρχει άλλο αυτοκίνητο ακριβώς μπροστά. Οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν διαφορετικούς αλγορίθμους και όρια ενεργοποίησης. Αυτό εξηγεί γιατί δύο αυτοκίνητα δεν αντιδρούν απαραίτητα με τον ίδιο τρόπο στην ίδια διαδρομή. Το ένα μπορεί να ενεργοποιεί τη μεγάλη σκάλα νωρίτερα, ενώ το άλλο να περιμένει μέχρι να διαπιστώσει ότι οι συνθήκες είναι κατάλληλες.

Γιατί μερικές φορές δεν ανάβει;

Πριν αναζητήσεις κάποια βλάβη, χρειάζεται να ελέγξεις αν η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί σωστά. Η επιλογή «Auto» στον διακόπτη των φώτων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει ενεργοποιηθεί και η αυτόματη μεγάλη σκάλα. Ανάλογα με το μοντέλο, μπορεί να απαιτείται ξεχωριστή επιλογή από τον μοχλό ή από το μενού του αυτοκινήτου. Πολλά συστήματα προϋποθέτουν επίσης μια ελάχιστη ταχύτητα κίνησης. Έτσι, σε έναν σκοτεινό δρόμο όπου το αυτοκίνητο κινείται πολύ αργά, η μεγάλη σκάλα ενδέχεται να παραμένει σβηστή, παρότι ο οδηγός θεωρεί ότι θα ήταν χρήσιμη. Επιπλέον, η εναλλαγή δεν γίνεται πάντοτε ακαριαία. Το λογισμικό μπορεί να περιλαμβάνει μικρές καθυστερήσεις ή συγκεκριμένα όρια, ώστε οι προβολείς να μην αλλάζουν διαρκώς λειτουργία κάθε φορά που μεταβάλλεται στιγμιαία ο φωτισμός. Οι ακριβείς προϋποθέσεις διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο και περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Πότε δυσκολεύεται να «δει» σωστά;

Όπως κάθε σύστημα που βασίζεται σε κάμερα, έτσι και αυτό εξαρτάται από την ορατότητα. Ένα βρόμικο παρμπρίζ, ο πάγος ή το θάμπωμα μπροστά από την κάμερα μπορούν να επηρεάσουν την αναγνώριση των άλλων οχημάτων. Αντίστοιχα προβλήματα ενδέχεται να προκαλέσουν η έντονη βροχή, το χιόνι και η ομίχλη. Δυσκολίες παρουσιάζονται και όταν η ίδια η διαμόρφωση του δρόμου κρύβει προσωρινά την κυκλοφορία. Σε μια κλειστή στροφή ή στην κορυφή μιας ανηφόρας, οι προβολείς του απέναντι οχήματος μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά στο οπτικό πεδίο της κάμερας. Αντανακλάσεις και ασυνήθιστες φωτεινές πηγές μπορούν επίσης να περιπλέξουν την αναγνώριση. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι είτε μια καθυστερημένη επιστροφή στη μεσαία σκάλα είτε η απενεργοποίηση της μεγάλης χωρίς προφανή λόγο για τον οδηγό. Αν το σύστημα δεν χαμηλώσει εγκαίρως τα φώτα, ο οδηγός πρέπει να παρέμβει χειροκίνητα. Η αυτόματη λειτουργία διευκολύνει τη νυχτερινή οδήγηση, αλλά εξακολουθεί να χρειάζεται επίβλεψη.

“Dynamic Light Assist” main beam control system
A camera on the interior mirror observes the traffic.The systems allows the main beam headlights to be left on continuously without dazzling other road users. The main beam automatically adapts to oncoming vehicles or vehicles driving ahead.

Είναι το ίδιο με τα Matrix LED;

Η αυτόματη εναλλαγή μεγάλης και μεσαίας σκάλας δεν συνεπάγεται ότι το αυτοκίνητο διαθέτει και σύστημα επιλεκτικής σκίασης. Στην απλή εφαρμογή, η μεγάλη σκάλα ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται συνολικά. Όταν εντοπιστεί άλλο όχημα, το σύστημα επιστρέφει στη μεσαία. Τα πιο εξελιγμένα συστήματα προσαρμοζόμενης δέσμης, όπως αρκετές εφαρμογές Matrix LED, μπορούν να περιορίζουν επιλεκτικά τον φωτισμό σε συγκεκριμένα τμήματα του δρόμου. Δημιουργούν μια σκοτεινότερη περιοχή γύρω από το άλλο όχημα, διατηρώντας περισσότερο φως στα υπόλοιπα σημεία. Υπάρχουν επίσης λειτουργίες που μεταβάλλουν την κατεύθυνση ή την κατανομή της δέσμης ανάλογα με την ταχύτητα, το στρίψιμο του τιμονιού ή τις συνθήκες κίνησης. Οι δυνατότητες εξαρτώνται από τον εξοπλισμό και την εφαρμογή κάθε μοντέλου. Γι’ αυτό, στην επόμενη αγορά αυτοκινήτου, αξίζει να εξετάσεις τι ακριβώς περιλαμβάνει η περιγραφή του συστήματος φωτισμού. Η «αυτόματη μεγάλη σκάλα» και η «προσαρμοζόμενη δέσμη με επιλεκτική σκίαση» προσφέρουν διαφορετικές δυνατότητες, ακόμη κι αν και οι δύο υπόσχονται ευκολότερη οδήγηση στο σκοτάδι.

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Tags
#αυτοκίνητο#φώτα
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
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