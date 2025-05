“All in” στα Plug in υβριδικά αυτοκίνητα κάνει η αυτοκινητοβιομηχανία

Τα plug in υβριδικά αυτοκίνητα είναι η κατηγορία που στοχεύει να εξελίξει τα επόμενα χρόνια η αυτοκινητοβιομηχανία, δίνοντας λύση τόσο στη μείωση των εκπομπών ρύπων όσο και στη διάδοση των ηλεκτρικών.

Μάλιστα, στον χορό των πωλήσεων σε αυτήν την κατηγορία μπαίνουν και οι Κινέζοι, οι οποίοι τα πάνε περίφημα και έχουν βγάλει στην κυκλοφορία αξιόλογα μοντέλα. Όλα ξεκίνησαν το 1997, όταν το Toyota Prius ήταν το πρώτο υβριδικό αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής στον κόσμο, το οποίο έδειξε τον δρόμο της υβριδικής τεχνολογίας. Τότε είχε ηλεκτρική αυτονομία που δεν ξεπερνούσε τα 2 χιλιόμετρα. Από τότε τα πράγματα άλλαξαν, η υβριδική τεχνολογία έκανε άλματα και σήμερα υπάρχουν μοντέλα που ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας.

Ωστόσο, υπάρχει και μοντέλο που υπόσχεται ακόμη και 200 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας. Σήμερα, η πλειοψηφία των υβριδικών αυτοκινήτων δίνει αυτονομία κοντά στα 60 χιλιόμετρα, που είναι γενικά ο μέσος όρος των χιλιομέτρων που διανύει καθημερινά ένας Ευρωπαίος πολίτης.

Καθώς η τεχνολογία των μπαταριών βελτιώνεται και οι κανονισμοί εκπομπών ρύπων γίνονται αυστηρότεροι, οι κινητήρες εσωτερικής καύσης διαρκώς συρρικνώνονται, καταγράφοντας όλο και λιγότερες πωλήσεις. Ένα plug in υβριδικό αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί αποκλειστικά ως ηλεκτρικό μέσα στην πόλη. Με αυτόν τον τρόπο οι εκπομπές ρύπων είναι μηδενικές και το κόστος μετακίνησης πολύ λιγότερο σε σχέση με τα υγρά καύσιμα. Υπάρχει μεγάλη μερίδα καταναλωτών που έχοντας ένα plug in υβριδικό αυτοκίνητο το χρησιμοποιεί όπως ένα ηλεκτρικό, έχοντας όμως την άνεση του κινητήρα εσωτερικής καύσης για μεγαλύτερες αποστάσεις. Αντίθετα, σε περίπτωση που το συγκεκριμένο plug in δεν έχει ηλεκτρική ενέργεια, τότε η κατανάλωση καυσίμου είναι μεγαλύτερη του κανονικού, καθώς έχει το επιπλέον βάρος της μπαταρίας. Το σίγουρο είναι ότι οι κατασκευαστές προωθούν τα υβριδικά μοντέλα ως γέφυρα μεταξύ των κινητήρων εσωτερικής καύσης και των ηλεκτρικών αυτοκίνητων και τα τελευταία χρόνια η κατηγορία έγινε ιδιαίτερα αγαπητή.

Στη Νορβηγία, όπου ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των αυτοκινήτων είναι ηλεκτρικό, τα plug in είναι ιδιαίτερα αγαπητά. Το ζήτημα είναι αν τα plug in υβριδικά αυτοκίνητα μπορούν να προσπεράσουν τα ηλεκτρικά, τα οποία γνωρίζουν πολύ μεγάλη αύξηση πωλήσεων, κυρίως λόγω των πολιτικών και των επιδοτήσεων από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Καθώς η τεχνολογία των μπαταριών συνεχίζει να εξελίσσεται, είναι βέβαιο ότι τα plug in οχήματα θα συνεχίσουν να επεκτείνουν την ηλεκτρική αυτονομία τους, καλύπτοντας όλο και περισσότερες καθημερινές ανάγκες.

Παραμένουν ακριβότερα από τα αμιγώς συμβατικά οχήματα, ενώ τα διπλά συστήματα μετάδοσης κίνησης μπορεί να είναι λιγότερο αξιόπιστα και να απαιτούν περισσότερη φροντίδα από ένα όχημα με μόνο ένα σύστημα μετάδοσης κίνησης. Συνδυάζοντας τους δύο κόσμους (ηλεκτροκίνηση και κίνηση με υγρά καύσιμα) τα plug in υβριδικά οχήματα μπορούν να αποτελέσουν το κίνητρο για να προσελκύσουν μεγάλη μερίδα ατόμων που θέλει να έχει τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης, αλλά παράλληλα και τη σιγουριά ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης για τα μακρινά ταξίδια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

