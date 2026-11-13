Apple Maps: Έρχεται η λειτουργία που λύνει το μεγαλύτερο ψέμα των GPS

Ο χρόνος άφιξης δεν θα σταματά στην πόρτα του αυτοκινήτου: Η Apple ετοιμάζει μια αλλαγή που θα μπορούσε να κάνει την πλοήγηση πολύ πιο ρεαλιστική, ιδιαίτερα σε πόλεις όπως η Αθήνα

Όποιος έχει χρησιμοποιήσει GPS για να φτάσει σε ένα ραντεβού γνωρίζει πολύ καλά το πρόβλημα. Η εφαρμογή ανακοινώνει ότι φτάσαμε στον προορισμό μας, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να χρειαστούμε ακόμη δέκα ή δεκαπέντε λεπτά μέχρι να βρούμε θέση στάθμευσης και να περπατήσουμε μέχρι το σημείο που θέλουμε.

Αυτό ακριβώς το κενό στους υπολογισμούς των συστημάτων πλοήγησης φαίνεται πως επιχειρεί να καλύψει η Apple, αναπτύσσοντας μια νέα λειτουργία στους χάρτες της, η οποία θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται ο εκτιμώμενος χρόνος άφιξης (ETA).

Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες εφαρμογές πλοήγησης υπολογίζουν τον χρόνο άφιξης με βάση την απόσταση, τα όρια ταχύτητας, τις κυκλοφοριακές συνθήκες και την προβλεπόμενη διάρκεια της οδήγησης. Το πρόβλημα είναι ότι η διαδρομή δεν ολοκληρώνεται πάντοτε όταν το αυτοκίνητο φτάσει στη διεύθυνση που έχουμε επιλέξει.

Στον κώδικα της δοκιμαστικής έκδοσης iOS 27.3 εντοπίστηκε μια λειτουργία με την ονομασία TimeToPark, η οποία καταγράφει δύο πρόσθετες παραμέτρους, δηλαδή τον χρόνο που περνά ο οδηγός κοντά στον προορισμό του μέχρι να σταθμεύσει και τον χρόνο που χρειάζεται στη συνέχεια για να φτάσει πεζός στο τελικό σημείο.

Για παράδειγμα, μια διαδρομή που απαιτεί 25 λεπτά οδήγησης μπορεί στην πράξη να διαρκεί 40 λεπτά, εάν προστεθούν δέκα λεπτά αναζήτησης στάθμευσης και άλλα πέντε λεπτά περπατήματος. Η νέα τεχνολογία θα μπορούσε να ενσωματώνει αυτές τις καθυστερήσεις στην αρχική εκτίμηση, δίνοντας στον οδηγό μια πολύ πιο χρήσιμη εικόνα για την πραγματική διάρκεια της μετακίνησής του.

Το ενδιαφέρον, βρίσκεται στον τρόπο που θα μαθαίνει τις συνήθειές μας. Η λειτουργία δεν περιορίζεται στην προσθήκη ενός σταθερού χρονικού περιθωρίου για στάθμευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εντοπίστηκαν στον κώδικα του λειτουργικού συστήματος, αξιοποιεί δεδομένα τοποθεσίας και κίνησης που συλλέγει το iPhone στο παρασκήνιο. Το σύστημα καταγράφει τις σχετικές χρονικές διάρκειες ανά διαδρομή και τις οργανώνει σύμφωνα με την ημέρα της εβδομάδας και την ώρα.

Αυτή η διαφοροποίηση έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή η δυσκολία εύρεσης θέσης στάθμευσης δεν είναι σταθερή. Μια περιοχή μπορεί να διαθέτει αρκετές ελεύθερες θέσεις το πρωί της Κυριακής, αλλά να παρουσιάζει εντελώς διαφορετικές συνθήκες το απόγευμα μιας εργάσιμης ημέρας. Εάν η Apple αξιοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για τον υπολογισμό του ETA, οι εκτιμήσεις θα μπορούσαν να προσαρμόζονται περισσότερο στις πραγματικές συνθήκες κάθε μετακίνησης.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει διευκρινιστεί εάν η λειτουργία θα βασίζεται αποκλειστικά στο ιστορικό μετακινήσεων του συγκεκριμένου χρήστη ή εάν θα αξιοποιεί και συγκεντρωτικά δεδομένα από περισσότερους οδηγούς. Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα; Σε μια πόλη όπως η Αθήνα, όπου η αναζήτηση στάθμευσης μπορεί να αποτελεί σημαντικό μέρος της συνολικής μετακίνησης, μια τέτοια λειτουργία θα είχε ιδιαίτερη πρακτική αξία.

Αρκεί να σκεφτούμε μια διαδρομή προς το Κολωνάκι, το Παγκράτι ή το κέντρο της πόλης. Η απόσταση μπορεί να είναι σχετικά μικρή, όμως ο χρόνος που απαιτείται για την εύρεση θέσης και την πεζή πρόσβαση στον προορισμό μπορεί να διαφοροποιήσει σημαντικά την πραγματική ώρα άφιξης.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η διάθεση της νέας λειτουργίας στην Ελλάδα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Οι Apple Maps υποστηρίζουν ήδη πλοήγηση στη χώρα μας, καθώς και προηγμένες δυνατότητες χαρτογράφησης, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε καινούργια υπηρεσία της Apple θα ενεργοποιείται ταυτόχρονα σε όλες τις αγορές.

Εφόσον η συγκεκριμένη τεχνολογία βασίζεται στη συλλογή και ανάλυση των μετακινήσεων του χρήστη, δεν αποκλείεται η λειτουργικότητά της να εξαρτάται από την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των σχετικών δεδομένων και κατά πόσο αυτά συντάσσονται με τις κατά τόπους νομοθετικές διατάξεις, όπως τo GDPR, στην Ευρώπη.

Η προσέγγιση της Apple παρουσιάζει ενδιαφέρον και σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Το Google Maps μπορεί ήδη να συνδυάζει διαδρομές οδήγησης και πεζής μετακίνησης, διευκολύνοντας τον χρήστη να συνεχίσει προς τον τελικό προορισμό του αφού σταθμεύσει. Η διαφορά είναι ότι η υπό ανάπτυξη τεχνολογία της Apple θα μπορούσε να υπολογίζει εξαρχής και τον χρόνο που απαιτείται για την αναζήτηση στάθμευσης, αντί να περιορίζεται στην εκτίμηση της διάρκειας της οδήγησης.

Εφόσον υλοποιηθεί με επιτυχία, θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα απέναντι στο Google Maps και στο Waze, τουλάχιστον ως προς τον υπολογισμό του συνολικού χρόνου μετακίνησης. Η Apple δεν έχει ανακοινώσει ημερομηνία κυκλοφορίας. Προς το παρόν, μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο σε εσωτερικές εκδόσεις δοκιμών (beta).