CarPlay ασύρματο ή με καλώδιο: Ποιο είναι χειρότερο για την μπαταρία του κινητού σου;

Τελικά τι κάνει περισσότερο κακό στην μπαταρία του smartphone όταν το συνδέεις με το αυτοκίνητο: η συνεχόμενη φόρτιση και σύνδεση με καλώδιο ή η ασύρματη σύνδεση;

Το ασύρματο CarPlay είναι σαφώς πιο βολικό, όμως το καλώδιο παραμένει συνήθως η καλύτερη επιλογή για την αυτονομία και τη μακροχρόνια υγεία της μπαταρίας. Ο πραγματικός εχθρός, πάντως, δεν είναι το Wi‑Fi: είναι η θερμότητα. Ενώ σημειώστε, πως πάνω κάτω ισχύουν τα ίδια και για το Android Auto!

Η σύντομη απάντηση είναι ότι το καλώδιο κερδίζει, αλλά όχι για τον λόγο που πιστεύουν πολλοί. Το ασύρματο CarPlay δεν «καταστρέφει» από μόνο του την μπαταρία του iPhone. Καταναλώνει όμως ενέργεια, ενώ όταν συνδυάζεται με την ασύρματη φόρτιση του αυτοκινήτου μπορεί να ανεβάσει αισθητά τη θερμοκρασία της συσκευής. Και αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους για τη μακροχρόνια ζωή μιας μπαταρίας ιόντων λιθίου.

Αυτονομία και υγεία μπαταρίας δεν είναι το ίδιο

Πρώτα χρειάζεται να ξεχωρίσουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Η αυτονομία είναι το ποσοστό φόρτισης που έχει απομείνει όταν φτάσουμε στον προορισμό μας. Η υγεία της μπαταρίας είναι η μέγιστη χωρητικότητα που θα μπορεί να διατηρήσει έπειτα από μήνες ή χρόνια χρήσης. Για την πρώτη σύγκριση, η απάντηση είναι προφανής: το ενσύρματο CarPlay υπερέχει, επειδή το iPhone τροφοδοτείται από τη θύρα USB την ώρα που χρησιμοποιείται. Ανάλογα με την ισχύ που παρέχει το αυτοκίνητο, η μπαταρία μπορεί να φορτίζει ή απλώς να διατηρεί περίπου σταθερό το ποσοστό της. Σε ορισμένα παλαιότερα αυτοκίνητα η φόρτιση είναι πολύ αργή, ιδιαίτερα όταν λειτουργούν ταυτόχρονα η πλοήγηση και η αναπαραγωγή μουσικής.

Στο ασύρματο CarPlay, αντίθετα, η ενέργεια προέρχεται από το ίδιο το iPhone. Η Apple εξηγεί ότι το Bluetooth χρησιμοποιείται για την αναγνώριση και την αρχική σύνδεση, ενώ στη συνέχεια η επικοινωνία του CarPlay -εικόνα, ήχος και εντολές- μεταφέρεται μέσω Wi‑Fi. Μαζί με την πλοήγηση, τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και το streaming, αυτό σημαίνει συνεχή κατανάλωση. Δεν υπάρχει, ωστόσο, ένα αξιόπιστο ποσοστό τύπου «τόσο τοις εκατό ανά ώρα»: η κατανάλωση αλλάζει σημαντικά ανάλογα με το μοντέλο του iPhone, την ποιότητα του σήματος, τις εφαρμογές και τη θερμοκρασία.

Τρόπος χρήσης Τι συμβαίνει στο ποσοστό της μπαταρίας Τι σημαίνει για τη μακροχρόνια φθορά CarPlay με καλώδιο Συνήθως διατηρείται ή αυξάνεται Κατά κανόνα η πιο ήπια επιλογή, εφόσον το τηλέφωνο παραμένει δροσερό Ασύρματο CarPlay χωρίς φόρτιση Το ποσοστό μειώνεται Δεν προστίθεται θερμότητα από φόρτιση, αλλά αυξάνεται σταδιακά η χρήση των κύκλων της μπαταρίας Ασύρματο CarPlay πάνω σε βάση Qi Διατηρείται ή αυξάνεται Έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης θερμότητας, ειδικά με κακή ευθυγράμμιση ή σε ζεστή καμπίνα

Το ασύρματο CarPlay δεν πρέπει να συγχέεται με την ασύρματη φόρτιση. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε το πρώτο αφήνοντας το τηλέφωνο στην τσέπη μας, χωρίς να το φορτίζουμε. Το πιο απαιτητικό σενάριο για την μπαταρία δημιουργείται όταν το iPhone εκτελεί ασύρματα το CarPlay και την πλοήγηση, χρησιμοποιεί δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και ταυτόχρονα φορτίζει πάνω στην επαγωγική βάση του αυτοκινήτου.

Οι περισσότεροι ενσωματωμένοι ασύρματοι φορτιστές λειτουργούν με το πρότυπο Qi, το οποίο βασίζεται στη μεταφορά ενέργειας μέσω ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Για να γίνει αυτό, το πηνίο του κινητού πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν ακριβέστερα πάνω από το πηνίο της βάσης. Αν το τηλέφωνο μετακινηθεί προς τη μία πλευρά, για παράδειγμα σε μια στροφή ή κατά το φρενάρισμα, μειώνεται η απόδοση και μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας μετατρέπεται σε θερμότητα. Συστήματα με μαγνητική συγκράτηση, όπως το MagSafe και το Qi2, εξασφαλίζουν καλύτερο κεντράρισμα, δεν αποτελούν όμως ακόμη δεδομένο εξοπλισμό στα αυτοκίνητα.

Σε σύγκριση του Πανεπιστημίου του Warwick, η μέγιστη μέση θερμοκρασία του τηλεφώνου δεν ξεπέρασε τους 27°C με ενσύρματη φόρτιση, ενώ έφτασε τους 30,5°C με επαγωγική φόρτιση. Με λανθασμένη ευθυγράμμιση, η ίδια περίπου κορυφή θερμοκρασίας διατηρήθηκε πολύ περισσότερο. Η δοκιμή αφορούσε ένα συγκεκριμένο τηλέφωνο και παλαιότερη γενιά φορτιστή, άρα τα νούμερα δεν μπορούν να μεταφερθούν αυτούσια σε κάθε σημερινό αυτοκίνητο. Δείχνουν, όμως, καθαρά τον μηχανισμό: όσο χειρότερη είναι η ενεργειακή απόδοση, τόσο περισσότερη ενέργεια καταλήγει σε θερμότητα.

Γιατί η θερμοκρασία μετρά περισσότερο μέσα στο αυτοκίνητο

Η Apple αναφέρει ότι το iPhone έχει σχεδιαστεί για χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 0 έως 35°C και προειδοποιεί ότι η χρήση του σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσει μόνιμα τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Μάλιστα, στις συνθήκες που μπορούν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία της συσκευής περιλαμβάνει τόσο την ασύρματη φόρτιση όσο και την παρατεταμένη πλοήγηση GPS μέσα στο αυτοκίνητο.

Στην ελληνική πραγματικότητα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Μια κλειστή θήκη στην κεντρική κονσόλα, το παρμπρίζ που δέχεται απευθείας ήλιο και μια ήδη ζεστή καμπίνα μπορούν να επιβαρύνουν πολύ περισσότερο το iPhone από τον ίδιο τον τρόπο σύνδεσης του CarPlay. Αν η συσκευή ζεσταθεί υπερβολικά, το iOS μπορεί να επιβραδύνει ή να διακόψει προσωρινά τη φόρτιση και να μην της επιτρέψει να ξεπεράσει το 80%, μέχρι να πέσει η θερμοκρασία.

Μήπως το καλώδιο φθείρει την μπαταρία επειδή φορτίζει συνεχώς;

Όχι με τον τρόπο που συχνά περιγράφεται. Το iPhone σταματά αυτόματα να φορτίζει όταν γεμίσει, επομένως δεν υπάρχει «υπερφόρτιση». Επίσης, το καθημερινό βάλε-βγάλε του καλωδίου δεν δημιουργεί έναν πλήρη κύκλο κάθε φορά. Ένας κύκλος συμπληρώνεται όταν χρησιμοποιηθεί αθροιστικά ενέργεια ίση με το 100% της χωρητικότητας, ακόμη κι αν αυτό συμβεί σε πολλές μικρές αποφορτίσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ιδανικό να παραμένει το κινητό επί ώρες στο 100%, ιδιαίτερα όταν είναι ζεστό. Γι’ αυτό η Apple χρησιμοποιεί τη Βελτιστοποιημένη φόρτιση μπαταρίας, ώστε να μειώνεται ο χρόνος κατά τον οποίο το iPhone μένει πλήρως φορτισμένο. Στα iPhone 15 και νεότερα μπορεί επίσης να οριστεί Όριο φόρτισης από 80% έως 100%, ανά βήματα 5%. Για κάποιον που συνδέει το iPhone στο αυτοκίνητο καθημερινά, ένα όριο 80% ή 90% αποτελεί πρακτικό τρόπο να έχει την άνεση του καλωδίου χωρίς να διατηρεί συνεχώς την μπαταρία στο μέγιστο επίπεδο.

Οδηγός επιβίωσης:

Σε σύντομες καθημερινές διαδρομές: Το ασύρματο CarPlay χωρίς φόρτιση είναι απολύτως λογική επιλογή, εφόσον υπάρχει αρκετή μπαταρία. Η μικρή αποφόρτιση δεν αποτελεί από μόνη της λόγο ανησυχίας.

Σε ταξίδι ή πολύωρη πλοήγηση: Προτίμησε το καλώδιο. Θα φτάσεις με περισσότερη μπαταρία και, συνήθως, με λιγότερη θερμότητα από όση θα δημιουργούσε μια επαγωγική βάση.

Αν το αυτοκίνητο υποστηρίζει μόνο ασύρματο CarPlay: Μπορείς να φορτίζεις το iPhone με καλώδιο από ξεχωριστή θύρα ή φορτιστή, ενώ η σύνδεση με το CarPlay παραμένει ασύρματη. Ως προς τη θερμότητα, αυτή είναι συνήθως προτιμότερη λύση από την επαγωγική φόρτιση.

Αν χρησιμοποιείς την ασύρματη βάση του αυτοκινήτου, τοποθέτησε το κινητό σωστά στο κέντρο της και απόφυγε παχιές ή μεταλλικές θήκες. Αν η συσκευή μετακινείται εύκολα ή ζεσταίνεται έντονα, σταμάτησε την ασύρματη φόρτιση και χρησιμοποίησε καλώδιο. Αν πρόκειται για πρόσθετη βάση και όχι για τον εργοστασιακό φορτιστή του αυτοκινήτου, προτίμησε ένα πιστοποιημένο προϊόν Qi ή Qi2.

Κράτησέ το μακριά από τον ήλιο: Η θέση του κινητού και ο αερισμός του μπορούν να κάνουν μεγαλύτερη διαφορά από την επιλογή ενσύρματου ή ασύρματου CarPlay.

Ενεργοποίησε τις λειτουργίες προστασίας: Διατήρησε ενεργή τη Βελτιστοποιημένη φόρτιση ή χρησιμοποίησε Όριο φόρτισης 80-90%, αν το μοντέλο σου το υποστηρίζει.

Τελικά, ασύρματο ή με καλώδιο;

Αν το μοναδικό κριτήριο είναι η μπαταρία, το CarPlay με καλώδιο είναι συνολικά η καλύτερη επιλογή, κυρίως στις μεγάλες διαδρομές. Δεν αφήνει το iPhone να αποφορτίζεται και συνήθως αναπτύσσει λιγότερη θερμότητα από την ταυτόχρονη χρήση ασύρματου CarPlay και επαγωγικής φόρτισης. Η διαφορά, πάντως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποφεύγουμε το ασύρματο CarPlay. Για μικρές διαδρομές είναι εξαιρετικά πρακτικό και ασφαλές για την μπαταρία, αρκεί το τηλέφωνο να μη «ψήνεται» πάνω σε μια ασύρματη βάση ή κάτω από τον ήλιο. Το σωστό συμπέρασμα είναι απλό: το καλώδιο κερδίζει στα σημεία, αλλά ο πραγματικός εχθρός της μπαταρίας είναι η υψηλή θερμοκρασία.