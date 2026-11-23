Ερευνητές κυβερνοασφάλειας έδειξαν πώς μπορούν να παρακάμψουν την προστασία του συστήματος πολυμέσων ενός ηλεκτρικού Volkswagen, αποκτώντας πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, στο μικρόφωνο και σε λειτουργίες του οχήματος

Μια επίδειξη που δείχνει πόσο στενά συνδεδεμένα είναι πλέον τα ηλεκτρονικά συστήματα ενός αυτοκινήτου με την ψηφιακή του ασφάλεια πραγματοποιήθηκε στο Volkswagen ID.4, στο πλαίσιο του συνεδρίου ESCAR Europe 2026. Ερευνητές της εταιρείας κυβερνοασφάλειας PCA Cyber Security κατάφεραν να παραβιάσουν το σύστημα πολυμέσων του ηλεκτρικού SUV και να αποκτήσουν πρόσβαση σε λειτουργίες που ξεπερνούν κατά πολύ την αναπαραγωγή μουσικής ή τη χρήση της κεντρικής οθόνης.

Η ομάδα κατάφερε να παρακολουθεί τη θέση του αυτοκινήτου, να ενεργοποιεί το μικρόφωνο του συστήματος έκτακτης ανάγκης eCall και να αποκτά πρόσβαση σε επαφές και μηνύματα συνδεδεμένου smartphone. Επιπλέον, έδειξε ότι μπορούσε να χειριστεί λειτουργίες όπως η θέρμανση της καμπίνας, οι υαλοκαθαριστήρες και η ηλιοροφή.

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στο ESCAR Europe, ένα εξειδικευμένο ευρωπαϊκό συνέδριο που διοργανώνεται για την κυβερνοασφάλεια των αυτοκινήτων. Σκοπός του είναι να φέρνει κοντά ερευνητές, κατασκευαστές αυτοκινήτων και προμηθευτές ηλεκτρονικών συστημάτων, ώστε να παρουσιάζονται πραγματικές απειλές, ευπάθειες και τρόποι προστασίας των ολοένα και πιο συνδεδεμένων οχημάτων. Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στη Βόννη στις 17 και 18 Νοεμβρίου.

Από τη σύνδεση Bluetooth στην πρόσβαση στο αυτοκίνητο

Η επίθεση βασίστηκε σε συνδυασμό αδυναμιών στο λογισμικό ασύρματης σύνδεσης Bluetooth και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Apple CarPlay. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές αξιοποίησαν προβλήματα στο BlueSDK, ένα λογισμικό που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση συνδέσεων Bluetooth σε ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων.

Στη συνέχεια κατάφεραν να παρακάμψουν την προστασία που απομονώνει το σύστημα πολυμέσων από άλλα μέρη του αυτοκινήτου. Με απλά λόγια, η πρόσβαση που αρχικά αφορούσε το περιβάλλον της οθόνης και των εφαρμογών επεκτάθηκε σε βαθύτερα επίπεδα του ηλεκτρονικού συστήματος.

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι η επίθεση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί απλώς από απόσταση, χωρίς καμία προϋπόθεση. Στην επίδειξη που πραγματοποίησαν, απαιτείται φυσική πρόσβαση στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, ενώ ένας άλλος τρόπος παραβίασης, βασίζεται σε συγκεκριμένη ενέργεια του χρήστη / ιδιοκτήτη, κατά της διαδικασίας σύνδεσης.

Τι απαντά η Volkswagen

Η συγκεκριμένη έρευνα δεν αποτελεί την πρώτη φορά που εντοπίζονται προβλήματα στο λογισμικό Bluetooth των συστημάτων της Volkswagen. Οι αρχικές ευπάθειες είχαν εντοπιστεί και γνωστοποιηθεί από την PCA ήδη από το 2024, ενώ η σχετική έρευνα δημοσιοποιήθηκε το 2025. Η νεότερη αποκάλυψη αφορά τον συνδυασμό αυτών των αδυναμιών με πρόσθετα κενά ασφαλείας, που επέτρεψαν την πρόσβαση σε περισσότερες λειτουργίες του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Volkswagen, τα αυτοκίνητα με λογισμικό έκδοσης 5.6 ή νεότερης δεν επηρεάζονται, ενώ για παλαιότερες εκδόσεις προβλέπονται διορθώσεις είτε μέσω ασύρματης ενημέρωσης είτε με επίσκεψη σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Η εταιρεία υποστηρίζει επίσης ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για την ασφάλεια των επιβατών.

Η υπόθεση του ID.4 υπενθυμίζει ότι το σύστημα πολυμέσων ενός σύγχρονου αυτοκινήτου δεν είναι πλέον μια ανεξάρτητη συσκευή. Συνδέεται με το τηλέφωνο, το διαδίκτυο και πολλές ηλεκτρονικές μονάδες του οχήματος. Αυτό προσφέρει περισσότερες δυνατότητες στον οδηγό, αλλά δημιουργεί και νέες απαιτήσεις ασφαλείας, καθώς μια ευπάθεια σε ένα φαινομενικά δευτερεύον σύστημα μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για πολύ βαθύτερη πρόσβαση.

Πηγές:

https://pcacybersecurity.com/about-us/event/escar-europe-2026

perfektblue.pcacybersecurity.com

https://esk4skw0sww040kc4o80gcwo.pcacybersecurity.com/resources/advisory/perfekt-blue

https://www.golem.de/news/bluetooth-luecke-angreifer-konnten-vws-abhoeren-orten-und-manipulieren-2611-215483.html