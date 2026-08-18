Γιατί τα καινούργια αυτοκίνητα έχουν πλέον τεράστιες οθόνες;

Από εργαλείο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, η οθόνη έγινε το κέντρο ελέγχου του αυτοκινήτου. Υπάρχουν όμως σοβαροί λόγοι πίσω από αυτή την τάση – και δεν είναι όλοι τεχνολογικοί

Μπείτε σε ένα καινούργιο αυτοκίνητο και είναι πολύ πιθανό το πρώτο πράγμα που θα τραβήξει την προσοχή σας να μην είναι το τιμόνι, τα καθίσματα ή ο πίνακας οργάνων. Θα είναι μια τεράστια οθόνη στο κέντρο του ταμπλό.

Σε αρκετά μοντέλα πλέον η οθόνη έχει μεγαλώσει τόσο πολύ ώστε θυμίζει περισσότερο tablet παρά εξάρτημα αυτοκινήτου. Από εκεί ελέγχονται η πλοήγηση, η μουσική, το τηλέφωνο, ο κλιματισμός, οι ρυθμίσεις του αυτοκινήτου, οι κάμερες και μια σειρά άλλων λειτουργιών.

Πώς φτάσαμε όμως από τα κουμπιά και τους περιστροφικούς διακόπτες των προηγούμενων δεκαετιών στις οθόνες των 12, 15 ή ακόμη και περισσότερων ιντσών;

Η απάντηση είναι λίγο πιο σύνθετη από το απλό «επειδή έτσι θέλουν οι κατασκευαστές».

To αυτοκίνητο έγινε πολύπλοκο και όλοι έχουμε εξοικειωθεί με τα smartphones

Φανταστείτε ένα παλιό αναλογικό τηλέφωνο με περιστροφικό dial να έπρεπε να χωρέσει με αναλογικά κουμπιά και διακόπτες τις λειτουργίες ενός smartphone. Φρίκη.

Πάνω – κάτω το ίδιο συμβαίνει και με τα αυτοκίνητα, έχουν πλέον τεράστιες δυνατότητες, προσφέρουν μεγάλη παραμετροποίηση και είναι «ξέχειλα« από εξοπλισμό και συστήματα ασφαλείας. Πως θα μπορούσαν όλα αυτά να έχουν ξεχωριστά «dedicated» κουμπιά σε ένα ταμπλό;

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων γνωρίζουν ότι ο οδηγός έχει ήδη εξοικειωθεί με τον τρόπο αλληλεπίδρασης τον οθονών επαφής, λόγω των smartphones. Αντί λοιπόν να υπάρχει ένα διαφορετικό κουμπί για κάθε λειτουργία, πολλές από αυτές μπορούν να συγκεντρωθούν σε ένα ψηφιακό περιβάλλον.

Μια οθόνη μπορεί να εμφανίζει διαφορετικά μενού ανάλογα με το τι χρειάζεται ο οδηγός. Στη μία στιγμή μπορεί να δείχνει χάρτη, μετά μουσική και στη συνέχεια ρυθμίσεις του αυτοκινήτου.

Και υπάρχει ακόμη ένα σημαντικό πλεονέκτημα: το hardware παραμένει ίδιο, ενώ το software μπορεί να αλλάζει

Ένας φυσικός διακόπτης που τοποθετήθηκε στο εργοστάσιο κάνει μία συγκεκριμένη δουλειά. Μια οθόνη όμως μπορεί, μέσω νέου λογισμικού, να αποκτήσει διαφορετικό περιβάλλον, νέες λειτουργίες ή διαφορετικό τρόπο χειρισμού.

Μία οθόνη αντί για δεκάδες χειριστήρια

Υπάρχει και ένας πολύ πρακτικός λόγος για τον οποίο οι κατασκευαστές αγαπούν τις μεγάλες οθόνες.

Μπορούν να συγκεντρώσουν σε ένα σημείο λειτουργίες που παλαιότερα απαιτούσαν πολλά διαφορετικά εξαρτήματα.

Πλοήγηση, ηχοσύστημα, τηλεφωνικές κλήσεις, ρυθμίσεις του αυτοκινήτου, κλιματισμός, προγράμματα οδήγησης, κάμερες, φόρτιση στα ηλεκτρικά μοντέλα και συστήματα υποβοήθησης μπορούν να βρίσκονται μέσα στο ίδιο ψηφιακό περιβάλλον.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μια μεγάλη οθόνη είναι φθηνότερη από όλα τα κουμπιά που αντικαθιστά. Μια σύγχρονη οθόνη χρειάζεται ισχυρό επεξεργαστή, λογισμικό και ηλεκτρονικά, ενώ η ανάπτυξή της κάθε άλλο παρά δωρεάν είναι.

Η συγκέντρωση όμως των λειτουργιών σε μία κοινή ψηφιακή πλατφόρμα μπορεί να δώσει στους κατασκευαστές μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό και λιγότερα διαφορετικά φυσικά εξαρτήματα.

Και αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς το αυτοκίνητο μετατρέπεται σταδιακά σε ένα προϊόν που βασίζεται όλο και περισσότερο στο software.

Το αυτοκίνητο που αλλάζει μετά την αγορά

Ίσως όμως το σημαντικότερο πλεονέκτημα της ψηφιακής προσέγγισης είναι ότι το αυτοκίνητο δεν είναι πλέον απαραίτητο να παραμένει ακριβώς ίδιο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Οι κατασκευαστές μπορούν να πραγματοποιούν ενημερώσεις λογισμικού εξ αποστάσεως, προσθέτοντας λειτουργίες ή αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν ορισμένα συστήματα.

Αυτό σημαίνει ότι το αυτοκίνητο μπορεί να αποκτήσει νέες δυνατότητες χωρίς να αλλάξει ούτε ένα εξάρτημα στο ταμπλό.

Η λογική είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη ενός παλαιότερου αυτοκινήτου. Αν το ραδιόφωνο ενός αυτοκινήτου της δεκαετίας του 1990 είχε συγκεκριμένες δυνατότητες, αυτές παρέμεναν ίδιες. Σήμερα, τουλάχιστον θεωρητικά, το software μπορεί να εξελίσσεται όσο το αυτοκίνητο βρίσκεται ήδη στα χέρια του ιδιοκτήτη.

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους οι κατασκευαστές αντιμετωπίζουν πλέον το αυτοκίνητο περισσότερο ως μια ηλεκτρονική και ψηφιακή πλατφόρμα και λιγότερο ως ένα προϊόν που ολοκληρώνεται τη στιγμή που βγαίνει από το εργοστάσιο.

To μεγάλο πρόβλημα…

Μια τεράστια οθόνη μπορεί να κάνει το εσωτερικό ενός αυτοκινήτου να δείχνει εντυπωσιακό και να συγκεντρώνει δεκάδες λειτουργίες. Δεν σημαίνει όμως ότι κάνει όλες αυτές τις λειτουργίες ευκολότερες ή ασφαλέστερες στη χρήση.

Για μια απλή εντολή, όπως η αλλαγή της έντασης του ήχου, ένα φυσικό περιστροφικό χειριστήριο μπορεί να είναι πολύ πιο πρακτικό. Ο οδηγός το βρίσκει χωρίς να χρειαστεί να κοιτάξει την οθόνη.

Αντίθετα, όταν μια λειτουργία βρίσκεται μέσα σε ένα μενού, απαιτούνται περισσότερες κινήσεις και συχνά περισσότερη προσοχή, η οποία αποσπάται από εκεί που θα έπρεπε να είναι εστιασμένη: στο δρόμο.

Η αντίδραση των οδηγών απέναντι στην υπερβολική χρήση των οθονών έχει ήδη αρχίσει να γίνεται αισθητή. Οι συζητήσεις γύρω από την επιστροφή των φυσικών κουμπιών πληθαίνουν, ενώ ορισμένοι κατασκευαστές επαναφέρουν περιστροφικούς διακόπτες και ξεχωριστά χειριστήρια για βασικές λειτουργίες.

Η τάση δεν φαίνεται να οδηγεί λοιπόν απαραίτητα στην εξαφάνιση των οθονών. Περισσότερο δείχνει προς έναν συγκερασμό ανάμεσα στην ψηφιακή τεχνολογία και τα φυσικά χειριστήρια.

Το μέλλον δεν χρειάζεται να είναι ένα τεράστιο tablet

Οι τεράστιες οθόνες πιθανότατα δεν θα εξαφανιστούν σύντομα. Έχουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα για τους κατασκευαστές και έχουν γίνει πλέον βασικό κομμάτι της εικόνας ενός καινούργιου αυτοκινήτου.

Όμως το επόμενο βήμα ίσως δεν είναι μια ακόμη μεγαλύτερη οθόνη, αλλά η μερική «αποκέντρωση» λειτουργιών από αυτή.

Ήδη εξελίσσονται head-up displays, συστήματα επαυξημένης πραγματικότητας, φωνητικές εντολές και πιο έξυπνες διεπαφές, που προσπαθούν να μειώσουν την ανάγκη του οδηγού να κοιτάζει συνεχώς μια κεντρική οθόνη.

Και αυτός, είναι αντικειμενικά ο τρόπος που θα πρέπει να εξελιχθουν τα πράγματα στο μέλλον.

Τι κρατάμε