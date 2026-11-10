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TECH

Γιατί τα κοντέρ των αυτοκινήτων δείχνουν ταχύτητες που δεν μπορούν να φτάσουν;

ΤΡΙΤΗ | 10.11.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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To ότι ένα μικρό αυτοκίνητο με τελική 160 km/h μπορεί να έχει ταχύμετρο που φτάνει μέχρι τα 220 km/h, δεν είναι λάθος του κατασκευαστή, ούτε όμως υπάρχει μόνο ένας λόγος πίσω από αυτή την επιλογή

Κοιτάζοντας το ταχύμετρο ενός αυτοκινήτου, εύκολα μπορεί να σχηματίσει κανείς την εντύπωση ότι έχει στα χέρια του κάτι πολύ ταχύτερο από ό,τι πραγματικά είναι. Ένα μικρό μοντέλο πόλης με 70 ή 80 ίππους μπορεί να έχει στο καντράν του ενδείξεις μέχρι τα 220 ή ακόμη και τα 240 km/h, παρότι η τελική του ταχύτητα βρίσκεται αρκετές δεκάδες χιλιόμετρα χαμηλότερα. Γιατί, λοιπόν, οι κατασκευαστές δεν περιορίζουν την κλίμακα σε ταχύτητες που μπορεί πράγματι να αναπτύξει το αυτοκίνητο;

Η απάντηση βρίσκεται αρχικά στην οικονομία κλίμακας. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες προσπαθούν να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερα κοινά εξαρτήματα μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων και μοντέλων. Το ταχύμετρο δεν αποτελεί εξαίρεση. Ένα αυτοκίνητο που διατίθεται με τρεις ή τέσσερις διαφορετικούς κινητήρες δεν χρειάζεται απαραίτητα και ισάριθμους πίνακες οργάνων. Η βασική έκδοση των 80 ίππων μπορεί να χρησιμοποιεί το ίδιο κοντέρ με μια πολύ ισχυρότερη, η οποία αναπτύσσει σημαντικά μεγαλύτερη ταχύτητα.

Αυτό απλοποιεί την παραγωγή, περιορίζει τον αριθμό των διαφορετικών ανταλλακτικών και μειώνει το κόστος. Ακόμη και όταν οι ενδείξεις τυπώνονται σε διαφορετικές επιφάνειες, κάθε επιπλέον παραλλαγή συνεπάγεται σχεδιασμό, διαχείριση και διαδικασίες ελέγχου. Για έναν κατασκευαστή που παράγει εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα, η κοινή χρήση εξαρτημάτων έχει ουσιαστικό οικονομικό όφελος.

Υπάρχει, βέβαια, και η πλευρά του μάρκετινγκ. Ειδικά την εποχή που κυριαρχούσαν τα αναλογικά όργανα, η τελευταία ένδειξη του ταχυμέτρου αποτελούσε μέρος της εικόνας ενός αυτοκινήτου. Ένα καντράν που τελείωνε στα 240 km/h έδειχνε αναμφίβολα πιο εντυπωσιακό από ένα αντίστοιχο με μέγιστη ένδειξη τα 180 km/h. Δεν σήμαινε ότι το αυτοκίνητο μπορούσε να φτάσει εκεί, αλλά δημιουργούσε μια αίσθηση δυνατοτήτων και επιδόσεων.

Σε κάθε περίπτωση, οι αριθμοί στο κοντέρ ποτέ δεν αποτελούσαν υπόσχεση για την πραγματική τελική ταχύτητα. Ο κατασκευαστής δεν υποχρεούται να χρησιμοποιεί ως τελευταία ένδειξη την ταχύτητα που μπορεί να επιτύχει το όχημα. Υποχρεούται ωστόσο, το όργανο να πληροί τις προβλεπόμενες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές.

Στην Ευρώπη, ο κανονισμός UNECE R39 ορίζει ότι το ταχύμετρο δεν επιτρέπεται να δείχνει μικρότερη ταχύτητα από την πραγματική. Κατά τις προβλεπόμενες δοκιμές έγκρισης τύπου, η επιτρεπόμενη θετική απόκλιση φτάνει το 10% της πραγματικής ταχύτητας συν 4 km/h. Αυτό σημαίνει ότι όταν ένα αυτοκίνητο κινείται με πραγματικά 100 km/h, το όργανο μπορεί να δείχνει από 100 έως 114 km/h. Αυτό που απαγορεύεται ρητά, είναι να δείχνει μικρότερη ταχύτητα σε οποιοδήποτε σημείο της κλίμακας του.

Και ενώ δεν υπάρχει οδηγία που να απαγορεύει τα κοντέρ που έχουν τυπωμένες υπερβολικά «αισιόδοξες» ενδείξεις, η αλήθεια είναι ότι δεν αποτελούν απαραίτητα ότι καλύτερο από εργονομική άποψη. Τα αναλογικά ταχύμετρα με πολύ υψηλές μέγιστες ενδείξεις, συμπιέζουν οπτικά τις μεταβολές της ταχύτητας. Όταν ένα τόξο πρέπει να χωριστεί για να χωρέσει ενδείξεις από το μηδέν μέχρι τα 260 km/h, τα πράγματα γίνονται δυσδιάκριτα και τα +10 ή ακόμα και τα +5 χιλιόμετρα αποτελούν λόγο –τουλάχιστον θεωρητικά- για να βεβαιωθεί παράβαση σε έναν οδηγό.

Η μετάβαση στους ψηφιακούς πίνακες οργάνων καθώς και τα συστήματα TSR (raffic Sign Recognition) έχουν αλλάξει βέβαια αρκετά τα δεδομένα. Όταν η ταχύτητα εμφανίζεται αριθμητικά, δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για μια σταθερή κλίμακα με προκαθορισμένο ανώτατο όριο. Στις ψηφιακές απεικονίσεις αναλογικών κοντέρ, τα πράγματα είναι πιο μπερδεμένα. Μπορεί ο κατασκευαστής να προσφέρει δυνατότητα παραμετροποίησης ώστε ο οδηγός να προσαρμόζει την προβολή κατά πως επιθυμεί. Αν αυτό δεν προβλέπεται και το λογισμικό είναι «fix», ισχύει ότι και στα αναλογικά, καθότι ο κώδικας είναι κοινός σε όλες τις εκδόσεις μοντέλων.

 

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Tags
#αυτοκίνητο#κοντέρ αυτοκινήτου#Οδική Ασφάλεια#πίνακας οργάνων#πραγματική ταχύτητα#ταχύμετρο#Τελική ταχύτητα#Τεχνολογία αυτοκινήτου
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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