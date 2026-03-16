TECH

Google Maps: Η μεγαλύτερη αναβάθμιση που έχει γίνει ποτέ στους «χάρτες» – Τι αλλάζει ποιες είναι οι νέες δυνατότητες

ΔΕΥΤΕΡΑ | 16.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Ξεχάστε όσα ξέρατε για τους ψηφιακούς χάρτες και την πλοήγηση  της Google, το «Ask Maps» μετατρέπει το τηλέφωνο σε έναν πανίσχυρο AI συνοδηγό

Η Google το χαρακτηρίζει ως την μεγαλύτερη αναβάθμιση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στο πασίγνωστο και ευρέως χρησιμοποιούμενο Google Maps. To όνομα αυτού; Ask Maps!  Πρόκειται για την ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης (Generative AI) στους χάρτες που όλοι γνωρίζουμε, αναβαθμίζοντας την εμπειρία χρήσης και την ίδια την πλοήγησε σε μεγάλο βαθμό.

Τι αλλάζει

Απλοϊκά δοσμένο, η Google ένωσε το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Gemini με το Google Maps. Το πρώτο πλεονέκτημα αυτού του συνδυασμού, είναι ότι πλέον οι χάρτες «καταλαβαίνουν» φυσική γλώσσα και πολύπλοκες αναζητήσεις.

Για παράδειγμα, αντί κάποιος χρήστης να  ψάχνει απλά με την φωνητική εντολή  «εστιατόρια», μπορεί πλέον να δίνει στο Ask Maps πιο σύνθετες εντολές, όπως «Βρες μου ένα ήσυχο μέρος για φαγητό με πάρκινγκ στην Χ περιοχή, που να δέχεται σκύλους».

Το σύστημα δεν παραθέτει απλώς μια λίστα, αλλά αναλύει εκατομμύρια κριτικές και φωτογραφίες σε δευτερόλεπτα, προτείνοντας την ιδανική επιλογή με βάση αυτό που του ζητήθηκε.

Φυσικά όλα αυτά ισχύουν και σε εντολές πλοήγησης , αφού πλέον ο οδηγός μπορεί να δίνει πολλά στοιχεία και λεπτομέρειες για τον προορισμό αλλά και για την διαδρομή που θα ήθελε να ακολουθήσει μέχρι αυτόν.

Immersive Navigation: Η πλοήγηση γίνεται 3D

Αλλαγές υπάρχουν και στην γραφική αναπαράσταση, με το Immersive Navigation Ξεπερνώντας την κλασική 2D απεικόνιση, οι χάρτες προσφέρουν πλέον μια εντυπωσιακή τρισδιάστατη εμπειρία.

Τα κτίρια εμφανίζονται με κάθε λεπτομέρεια, ενώ η λειτουργία «διαφάνειας» σας επιτρέπει να «βλέπετε» μέσα από εμπόδια ή γωνίες πριν καν στρίψετε. Φανάρια, πινακίδες STOP και λωρίδες κυκλοφορίας αποδίδονται με φωτορεαλιστική ακρίβεια, εκμηδενίζοντας το άγχος σε άγνωστες διαδρομές.

Λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά

Lens in Maps: Σηκώνοντας το κινητό στο ύψος των ματιών, η κάμερα «διαβάζει» τον δρόμο και προβάλλει ψηφιακές πληροφορίες πάνω στα κτίρια (AR).

Smart Parking: Το Maps πλέον δεν σας πάει απλώς στον προορισμό, αλλά σας δείχνει τo κοντινότερο σημείο parking  και την ακριβή πόρτα εισόδου του κτιρίου.

Προληπτική Ασφάλεια: Η εφαρμογή σάς προειδοποιεί για ατυχήματα ή κλειστούς δρόμους πριν καν ξεκινήσετε, αναλύοντας την κίνηση σε πραγματικό χρόνο.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Πότε έρχεται στο αυτοκίνητο;

Αν και η αρχή έγινε στα smartphones (Android & iOS) στα μέσα Μαρτίου 2026, η Google επιβεβαίωσε ότι το Android Auto και το Apple CarPlay θα λάβουν την αναβάθμιση μέσα στους επόμενους μήνες.

Προς το παρόν, το Ask Maps είναι διαθέσιμο στις ΗΠΑ και την Ινδία, ενώ αναμένεται να διατεθεί στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, μέσα στους επόμενους μήνες

Το «Hardware: Τι κινητό χρειάζεται;

Όπως είναι φυσικό, οι φωτορεαλιστικές 3D απεικονίσεις και η επεξεργασία τεχνητής νοημοσύνης σε πραγματικό χρόνο απαιτούν ισχύ και η συσκευή σας πρέπει να πληροί κάποιες βασικές προϋποθέσεις:

  • Λειτουργικό Σύστημα:Οι κάτοχοι Android θα χρειαστούν έκδοση 0 ή νεότερη, αν και για την πλήρη ταχύτητα του AI προτείνεται η έκδοση 13+. Για τους χρήστες iPhone, το iOS 16.0 αποτελεί το ελάχιστο όριο.
  • Επεξεργαστική Ισχύς & Μνήμη:Η λειτουργία Immersive View είναι απαιτητική σε γραφικά. Συσκευές με τουλάχιστον 4GB RAM και υποστήριξη OpenGL ES 3.0 θα έχουν την πιο ομαλή ροή, αποφεύγοντας τις καθυστερήσεις (lag) την ώρα που οδηγείτε.
  • Σταθερή Σύνδεση 5G:Επειδή ο όγκος των τρισδιάστατων δεδομένων που «κατεβαίνουν» σε πραγματικό χρόνο είναι μεγάλος, μια γρήγορη σύνδεση 5G είναι σχεδόν απαραίτητη για να μην κολλάει ο χάρτης στις κρίσιμες διασταυρώσεις.
  • Αισθητήρες:Για τη λειτουργία Lens in Maps (επαυξημένη πραγματικότητα), το κινητό σας πρέπει να διαθέτει λειτουργικό γυροσκόπιο και μαγνητόμετρο υψηλής ακρίβειας, ώστε να «καταλαβαίνει» προς τα πού κοιτάτε.

 

 

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
