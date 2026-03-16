Google Maps: Η μεγαλύτερη αναβάθμιση που έχει γίνει ποτέ στους «χάρτες» – Τι αλλάζει ποιες είναι οι νέες δυνατότητες

Ξεχάστε όσα ξέρατε για τους ψηφιακούς χάρτες και την πλοήγηση της Google, το «Ask Maps» μετατρέπει το τηλέφωνο σε έναν πανίσχυρο AI συνοδηγό

Η Google το χαρακτηρίζει ως την μεγαλύτερη αναβάθμιση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στο πασίγνωστο και ευρέως χρησιμοποιούμενο Google Maps. To όνομα αυτού; Ask Maps! Πρόκειται για την ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης (Generative AI) στους χάρτες που όλοι γνωρίζουμε, αναβαθμίζοντας την εμπειρία χρήσης και την ίδια την πλοήγησε σε μεγάλο βαθμό.

Τι αλλάζει

Απλοϊκά δοσμένο, η Google ένωσε το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Gemini με το Google Maps. Το πρώτο πλεονέκτημα αυτού του συνδυασμού, είναι ότι πλέον οι χάρτες «καταλαβαίνουν» φυσική γλώσσα και πολύπλοκες αναζητήσεις.

Για παράδειγμα, αντί κάποιος χρήστης να ψάχνει απλά με την φωνητική εντολή «εστιατόρια», μπορεί πλέον να δίνει στο Ask Maps πιο σύνθετες εντολές, όπως «Βρες μου ένα ήσυχο μέρος για φαγητό με πάρκινγκ στην Χ περιοχή, που να δέχεται σκύλους».

Το σύστημα δεν παραθέτει απλώς μια λίστα, αλλά αναλύει εκατομμύρια κριτικές και φωτογραφίες σε δευτερόλεπτα, προτείνοντας την ιδανική επιλογή με βάση αυτό που του ζητήθηκε.

Φυσικά όλα αυτά ισχύουν και σε εντολές πλοήγησης , αφού πλέον ο οδηγός μπορεί να δίνει πολλά στοιχεία και λεπτομέρειες για τον προορισμό αλλά και για την διαδρομή που θα ήθελε να ακολουθήσει μέχρι αυτόν.

Immersive Navigation: Η πλοήγηση γίνεται 3D

Αλλαγές υπάρχουν και στην γραφική αναπαράσταση, με το Immersive Navigation Ξεπερνώντας την κλασική 2D απεικόνιση, οι χάρτες προσφέρουν πλέον μια εντυπωσιακή τρισδιάστατη εμπειρία.

Τα κτίρια εμφανίζονται με κάθε λεπτομέρεια, ενώ η λειτουργία «διαφάνειας» σας επιτρέπει να «βλέπετε» μέσα από εμπόδια ή γωνίες πριν καν στρίψετε. Φανάρια, πινακίδες STOP και λωρίδες κυκλοφορίας αποδίδονται με φωτορεαλιστική ακρίβεια, εκμηδενίζοντας το άγχος σε άγνωστες διαδρομές.

Λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά

Lens in Maps: Σηκώνοντας το κινητό στο ύψος των ματιών, η κάμερα «διαβάζει» τον δρόμο και προβάλλει ψηφιακές πληροφορίες πάνω στα κτίρια (AR).

Smart Parking: Το Maps πλέον δεν σας πάει απλώς στον προορισμό, αλλά σας δείχνει τo κοντινότερο σημείο parking και την ακριβή πόρτα εισόδου του κτιρίου.

Προληπτική Ασφάλεια: Η εφαρμογή σάς προειδοποιεί για ατυχήματα ή κλειστούς δρόμους πριν καν ξεκινήσετε, αναλύοντας την κίνηση σε πραγματικό χρόνο.

Πότε έρχεται στο αυτοκίνητο;

Αν και η αρχή έγινε στα smartphones (Android & iOS) στα μέσα Μαρτίου 2026, η Google επιβεβαίωσε ότι το Android Auto και το Apple CarPlay θα λάβουν την αναβάθμιση μέσα στους επόμενους μήνες.

Προς το παρόν, το Ask Maps είναι διαθέσιμο στις ΗΠΑ και την Ινδία, ενώ αναμένεται να διατεθεί στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, μέσα στους επόμενους μήνες

Το «Hardware: Τι κινητό χρειάζεται;

Όπως είναι φυσικό, οι φωτορεαλιστικές 3D απεικονίσεις και η επεξεργασία τεχνητής νοημοσύνης σε πραγματικό χρόνο απαιτούν ισχύ και η συσκευή σας πρέπει να πληροί κάποιες βασικές προϋποθέσεις: