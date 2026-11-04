H Mercedes-Benz ετοιμάζεται να αρχίσει να βάζει οθόνες και στα… τζάμια

H Mercedes-Benz φαίνεται πως δεν έχει ξεμείνει από ιδέες για το που αλλού μπορεί να βάλει οθόνες στα αυτοκίνητά της

Η σύγχρονη «μανία» για όλο και περισσότερη τεχνολογία είναι ένα θέμα που διχάζει τόσο το κοινό όσο και τις ίδιες τις αυτοκινητοβιομηχανίες, με κάποιες, όπως η Alfa Romeo, να ετοιμάζονται να κινηθούν ανάποδα στο ρεύμα. Κύριο χαρακτηριστικό αυτού του trend είναι ξεκάθαρα οι τεράστιες οθόνες, για τις οποίες ο επικεφαλής σχεδιασμού της ιταλικής μάρκας έσταξε… «φαρμάκι» πρόσφατα.

Αντίθετα, η Mercedes-Benz συνεχίζει να «αγκαλιάζει» την εν λόγω σύνδεση αυτοκινήτου και οθόνης, αναζητώντας νέους τρόπους να τις βάζει στα αυτοκίνητά της. Αυτή τη φορά, η γερμανική εταιρεία εξετάζει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης φωτεινών LED απευθείας στα τζάμια, αλλά και τη μετατροπή του παρμπρίζ σε μια επιφάνεια προβολής ολογραφικών εικόνων.

Οι τεχνολογίες βρίσκονται υπό εξέλιξη και, σύμφωνα με τη γερμανική μάρκα, στόχος τους δεν είναι απλώς να προσθέσουν ακόμη μία οθόνη στο εσωτερικό, αλλά να βελτιώσουν την επικοινωνία του αυτοκινήτου με το περιβάλλον και την οδική ασφάλεια.

Φωτεινές ενδείξεις ενσωματωμένες στα τζάμια

Η αγάπη της Mercedes-Benz για τις μεγάλες οθόνες είναι γνωστή. Ο πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της εταιρείας, Gorden Wagener, είχε μάλιστα ασκήσει κριτική στις BMW και Audi, υποστηρίζοντας ότι δεν χρησιμοποιούν αρκετά μεγάλες οθόνες στα μοντέλα τους. Όπως φαίνεται, όμως, η Mercedes δεν σκοπεύει να περιοριστεί στις συμβατικές οθόνες του ταμπλό, αναζητώντας νέες επιφάνειες για την ενσωμάτωση ψηφιακών λειτουργιών.

Στο πλαίσιο της τελευταίας παρουσίασης τεχνολογιών της, αποκάλυψε αρκετές καινοτομίες που βρίσκονται υπό εξέλιξη, με σημαντικότερες τις φωτεινές ενδείξεις LED μέσα στα τζάμια και ένα νέο σύστημα ολογραφικής προβολής στο παρμπρίζ.

Η πρώτη τεχνολογία αφορά την ενσωμάτωση στοιχείων LED απευθείας στα τζάμια των αυτοκινήτων. Η ιδέα είναι τα οχήματα να μπορούν να επικοινωνούν με το περιβάλλον τους, προβάλλοντας προειδοποιητικά σήματα, σύμβολα ασφαλείας και πληροφορίες σχετικές με την κυκλοφορία, κυρίως μέσα από το πίσω τζάμι.

Τα LED ενσωματώνονται στο τζάμι μέσω ειδικής διαδικασίας συγκόλλησης σε στρώσεις, ώστε να παραμένουν σχεδόν αόρατα όταν δε λειτουργούν. Η Mercedes εξετάζει δύο διαφορετικές λύσεις: Mini-LED για μεγαλύτερες επιφάνειες προβολής και Micro-LED για μικρότερες επιφάνειες, στις οποίες απαιτείται υψηλότερη ανάλυση.

Τα Mini-LED θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την προβολή φώτων φρένων, προειδοποιητικών συμβόλων και πληροφοριών για την κυκλοφορία, τις οποίες θα βλέπουν οι οδηγοί που ακολουθούν. Τα Micro-LED, από την άλλη, θα επιτρέπουν την εμφάνιση πιο σύνθετων γραφικών, ακόμη και κινούμενων εικόνων.

Με αυτόν τον τρόπο, ένα μελλοντικό μοντέλο της Mercedes θα μπορούσε να μεταφέρει πληροφορίες στον οδηγό του αυτοκινήτου που ακολουθεί, χωρίς να βασίζεται αποκλειστικά στα συμβατικά φώτα ή σε εξωτερικές οθόνες.

Το παρμπρίζ γίνεται ολογραφική επιφάνεια

Η δεύτερη καινοτομία πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, καθώς η Mercedes εργάζεται πάνω σε ένα ολογραφικό σύστημα που μετατρέπει το παρμπρίζ σε επιφάνεια προβολής πληροφοριών και ψυχαγωγικού περιεχομένου, όποτε αυτό χρειάζεται.

Αντί για την εγκατάσταση μιας ακόμη συμβατικής οθόνης ή ενός παραδοσιακού συστήματος head-up display, οι μηχανικοί χρησιμοποιούν έναν προβολέα τοποθετημένο στο ταμπλό. Αυτός προβάλλει εικόνες πάνω σε μια ειδική διαφανή μεμβράνη, η οποία είναι ενσωματωμένη σε στρώση του παρμπρίζ.

Η μεμβράνη διαθέτει ολογραφικά οπτικά στοιχεία που αντανακλούν επιλεκτικά το φως του προβολέα, διατηρώντας τις εικόνες ορατές ακόμη και κάτω από έντονο ηλιακό φως. Παράλληλα, το περιεχόμενο είναι ορατό μόνο από συγκεκριμένες γωνίες θέασης. Έτσι, ο οδηγός δεν θα μπορεί να βλέπει όσα προβάλλονται στην πλευρά του συνοδηγού και αντίστροφα.

Οι πιθανές εφαρμογές περιλαμβάνουν την πλοήγηση, πληροφορίες οδήγησης, βιντεοκλήσεις, ακόμη και την προβολή ταινιών. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι εικόνες θα εμφανίζονται μόνο όταν χρειάζεται, αντί το παρμπρίζ να μετατρέπεται μόνιμα σε μία ακόμη μεγάλη οθόνη.

Η διαφορετική προσέγγιση της Audi

Η Audi, βασικός ανταγωνιστής της Mercedes-Benz, ακολουθεί διαφορετική κατεύθυνση με τα νέα Q7 και Q9. Τα δύο μοντέλα μπορούν να προβάλλουν κινούμενα βελάκια στο οδόστρωμα, τα οποία υποδεικνύουν την κατεύθυνση στην οποία πρόκειται να κινηθεί το αυτοκίνητο. Το σύστημα χρησιμοποιεί προβολείς ενσωματωμένους στα εμπρός και πίσω φωτιστικά σώματα, οι οποίοι εμφανίζουν φωτεινά βέλη συγχρονισμένα με τα συμβατικά φλας. Με αυτόν τον τρόπο, οι προθέσεις του οδηγού γίνονται πιο εύκολα αντιληπτές από τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Στόχος είναι η βελτίωση της ασφάλειας, καθώς οι οδηγοί, οι ποδηλάτες και οι πεζοί που βρίσκονται κοντά στο όχημα μπορούν να αντιλαμβάνονται ευκολότερα την κατεύθυνσή του, ιδιαίτερα τη νύχτα ή σε συνθήκες όπου τα συμβατικά φλας δεν είναι εύκολα ορατά.

Παράλληλα, ορισμένα μοντέλα της Audi χρησιμοποιούν ήδη πίσω φωτιστικά σώματα τεχνολογίας OLED, τα οποία μπορούν να εμφανίζουν προειδοποιητικά σύμβολα. Έτσι, οι οδηγοί που ακολουθούν ενημερώνονται για πιθανούς κινδύνους, με τα πίσω φώτα να αποκτούν έναν επιπλέον ρόλο πέρα από την επισήμανση της πέδησης και της αλλαγής κατεύθυνσης.

Η τάση των αυτοκινητοβιομηχανιών να προσθέτουν όλο και περισσότερες οθόνες και ψηφιακές λειτουργίες στα αυτοκίνητα μπορεί να προκαλεί εύλογα ερωτήματα. Ωστόσο, τεχνολογίες όπως η προβολή σημάτων στο οδόστρωμα και η ενσωμάτωση φωτεινών ενδείξεων στα τζάμια δείχνουν ότι υπάρχουν νέες δυνατότητες αξιοποίησης της τεχνολογίας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Δεν είναι βέβαιο ότι όλες αυτές οι ιδέες θα περάσουν στην παραγωγή, όμως οι κατασκευαστές συνεχίζουν να αναζητούν νέους τρόπους ώστε τα αυτοκίνητα να επικοινωνούν αποτελεσματικότερα με το περιβάλλον τους.