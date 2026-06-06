H ΒΜW θα δημιουργήσει νέο μοντέλο AI βάζοντας του για «διάβασμα» 1 petabyte δεδομένων!

BMW και Mistral AI ενώνουν τις δυνάμεις τους για την δημιουργία του πιο ισχυρού μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης στις προσομοιώσεις crash test

Το BMW Group και η Mistral AI ανακοινώνουν επίσημα τη σύναψη μιας πρωτοποριακής στρατηγικής συνεργασίας, με στόχο την πλήρη ενσωμάτωση της προηγμένης Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στις διαδικασίες προσομοίωσης συγκρούσεων (crash tests). Η κοινή αυτή πρωτοβουλία στοχεύει στην ριζική αναβάθμιση της ποιότητας, της ακρίβειας και της ταχύτητας εκτέλεσης σε ένα πεδίο που θεωρείται το πιο σύνθετο και απαιτητικό στον κόσμο της αυτοκίνησης.

Η συνεργασία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην παθητική ασφάλεια, αλλά αποτελεί το πρώτο, καθοριστικό βήμα για την ευρύτερη αξιοποίηση εξειδικευμένων εφαρμογών AI σε όλο το φάσμα της εξέλιξης νέων μοντέλων.

Ένας «Ψηφιακός Ωκεανός» δεδομένων που ξεπερνά το 1 petabyte

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο και η κινητήριος δύναμη πίσω από αυτό το εγχείρημα είναι η κλίμακα των δεδομένων που διαθέτει το BMW Group.

Χιλιάδες Εικονικές Δοκιμές: Κάθε εβδομάδα, τα υπολογιστικά συστήματα της εταιρείας εκτελούν χιλιάδες εικονικές προσομοιώσεις συγκρούσεων, παράγοντας έναν ασύλληπτο όγκο πληροφοριών.

Κάθε εβδομάδα, τα υπολογιστικά συστήματα της εταιρείας εκτελούν χιλιάδες εικονικές προσομοιώσεις συγκρούσεων, παράγοντας έναν ασύλληπτο όγκο πληροφοριών. Το Φράγμα του 1 Petabyte: Με την πάροδο των ετών, η διαδικασία αυτή οδήγησε στη δημιουργία ενός μοναδικού στον κόσμο αρχείου που υπερβαίνει το ένα petabyte (1.000.000 GB). Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, ο όγκος αυτών των δεδομένων, ισοδυναμεί με το περιεχόμενο όλων των τυπωμένων βιβλίων που έχουν γραφτεί ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία… πολλαπλασιασμένο επί πέντε!

Αυτό το γιγαντιαίο αρχείο περιλαμβάνει εξαιρετικά λεπτομερείς πληροφορίες για τη συμπεριφορά των υλικών σε συνθήκες ακραίας πίεσης και την παραμόρφωση των δομών των οχημάτων. Πρόκειται για μια ανεκτίμητη πηγή βιομηχανικών δεδομένων, η οποίος πλέον μετατρέπεται στην ιδανική βάση για την εκπαίδευση των πιο εξελιγμένων μοντέλων AI που έχουν δημιουργηθεί ποτέ για βιομηχανική χρήση.

«Για το BMW Group, η αξιοποίηση βιομηχανικών δεδομένων αποτελεί βασικό παράγοντα για τη δημιουργία αξίας μέσω AI», δήλωσε ο Dr. Franz Decker, CIO και Ανώτερος Αντιπρόεδρος του BMW Group. «Συνδυάζοντας τα πολύτιμα μηχανολογικά μας δεδομένα με τις κορυφαίες δυνατότητες εκπαίδευσης μοντέλων της Mistral AI, δημιουργούμε εξειδικευμένες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζουν και επιταχύνουν τις πλέον σύνθετες διαδικασίες εξέλιξης των οχημάτων μας».

Τα «Large Industry Models» (LIM) δεν είναι η ΑΙ που ξέρουμε

Η επόμενη φάση της αυτοκίνησης απαιτεί συστήματα που ξεπερνούν τις δυνατότητες της γενικής τεχνητής νοημοσύνης. Για τον λόγο αυτό, το BMW Group και η Mistral AI εστιάζουν στην ανάπτυξη των Large Industry Models (LIM).

Χαρακτηριστικά Συστημάτων Γενικής Χρήσης (General AI) Χαρακτηριστικά των Large Industry Models (LIM) Ευρεία, επιφανειακή γνώση από δημόσιες πηγές. Εκπαίδευση αποκλειστικά με εξειδικευμένα δεδομένα μηχανικής και προσομοιώσεων. Έλλειψη κατανόησης εξειδικευμένων φυσικών νόμων. Ενσωμάτωση βαθιάς γνώσης για τη συμπεριφορά υλικών και τη δυναμική των συγκρούσεων. Ανάλυση κειμένου και γενικών μοτίβων. Άμεση μάθηση μέσα από τις ζωντανές διαδικασίες εξέλιξης και τις δοκιμές ασφάλειας της BMW.

Η ανάπτυξη των LIM απαιτεί όχι μόνο τεράστιο όγκο δεδομένων, αλλά και βαθιά εξειδικευμένη τεχνογνωσία, καθώς και προηγμένα τεχνικά περιβάλλοντα που επιτρέπουν στο AI να «κατανοεί» τη φυσική και τη μηχανολογία σε εργοστασιακό επίπεδο.

Μια συνεργασία ορόσημο

Η Mistral AI, ως πρωτοπόρος στον τομέα των LLM και της τεχνητής νοημοσύνης, βλέπει σε αυτή τη συνεργασία το μέλλον των κάθετων βιομηχανικών εφαρμογών.

«Καθώς η βιομηχανική τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται ως το νέο, μεγάλο πεδίο της AI, είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για τη στρατηγική μας συνεργασία με το BMW Group», δήλωσε η Marjorie Janiewicz, Chief Revenue Officer της Mistral AI. «Αυτή η σύμπραξη καταδεικνύει έμπρακτα πώς τα εξειδικευμένα, ανά κλάδο μοντέλα AI μπορούν να συμβάλουν στην επίλυση εξαιρετικά σύνθετων μηχανολογικών προκλήσεων, όπως η προσομοίωση συγκρούσεων, προσφέροντας λύσεις που μέχρι σήμερα φάνταζαν αδύνατες».

Η συνεργασία αυτή υπογραμμίζει με τον πιο σαφή τρόπο τη σημασία των βιομηχανικών δεδομένων για την επόμενη φάση της ψηφιακής επανάστασης. Παράλληλα, ενισχύει σημαντικά το παγκόσμιο οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης και καινοτομίας του BMW Group, θέτοντας νέα πρότυπα για την ασφάλεια και την αποδοτικότητα στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.