Μια σύσκεψη στο Teams μπορεί πλέον να σε βρει και στον Κηφισό. Από τα τέλη Νοεμβρίου, η Audi φέρνει το Outlook και το Teams στο αυτοκίνητο, με έναν φωνητικό βοηθό που ξέρει πότε έχεις ραντεβού και τι σε περιμένει στο γραφείο.

Δευτέρα πρωί, έχεις κολλήσει στην κίνηση και θυμάσαι ότι η πρώτη σύσκεψη της ημέρας άλλαξε ώρα. Στα νέα Audi θα μπορείς να πατήσεις ένα πλήκτρο στο τιμόνι, να ρωτήσεις πότε αρχίζει και, αν σε προλάβει στον δρόμο, να ζητήσεις να συνδεθείς. Όλα αυτά μέσα από το σύστημα πολυμέσων του αυτοκινήτου, με τη νέα εφαρμογή «connected work» που ανέπτυξε η γερμανική μάρκα μαζί με τη Microsoft και την Cerence AI.

Σε τι μπορεί να σε βοηθήσει πλέον το Audi σου;

Ο φωνητικός βοηθός ενεργοποιείται από το τιμόνι ή την οθόνη του MMI και καταλαβαίνει καθημερινές εκφράσεις. Μπορείς, για παράδειγμα, να του ζητήσεις μια σύντομη ενημέρωση για το πρόγραμμα της ημέρας. Αν στο μεταξύ κάποιος συνάδελφος γράψει στην ομαδική συνομιλία, ο βοηθός μπορεί να σου διαβάσει το μήνυμα. Κι αν από την κουβέντα προκύψει δουλειά για αργότερα, μπορείς να προγραμματίσεις ένα ραντεβού ή να υπαγορεύσεις ένα προσχέδιο e-mail στο Outlook.

Για όσους μοιράζουν την εργάσιμη ημέρα τους ανάμεσα σε πελάτες και περνούν ώρες στο αυτοκίνητο, η πιο χρήσιμη λειτουργία ίσως είναι και η απλούστερη. Για να μπεις στη σύσκεψη του Teams, αρκεί να το ζητήσεις. Το αν θέλεις πράγματι να μπεις είναι, βέβαια, άλλη κουβέντα… Για αρκετούς, η διαδρομή προς το γραφείο ήταν μέχρι σήμερα η τελευταία ευκαιρία να ακούσουν δύο τραγούδια πριν αρχίσουν τα πρωινά meeting.

Σε ποια μοντέλα έρχεται και τι ισχύει για την Ελλάδα;

Η Ελλάδα περιλαμβάνεται στις 28 ευρωπαϊκές αγορές του λανσαρίσματος. Η εφαρμογή αφορά τα Audi A5, Q5, A6, A6 e-tron, Q6 e-tron, Q7 και Q9, από το έτος μοντέλου 2026 και μετά. Οι πρώτες φωνητικές εντολές, πάντως, θα πρέπει να δοθούν στα αγγλικά ή στα γερμανικά. Μέχρι το τέλος του 2026 θα προστεθούν έξι ακόμη γλώσσες, με τα ελληνικά να απουσιάζουν από τη λίστα που ανακοίνωσε η Audi.

Η υπηρεσία προσφέρεται με το πακέτο MMI experience pro και μπορεί να αγοραστεί και μετά την παράδοση του αυτοκινήτου μέσω του Audi Function Store. Η εγκατάσταση γίνεται από το Audi Application Store. Για να αποκτήσει όμως το αυτοκίνητο πρόσβαση στο εταιρικό ημερολόγιο και στα μηνύματα, χρειάζεται και η έγκριση του τμήματος πληροφορικής του εργοδότη. Η διαχείριση της πρόσβασης γίνεται μέσω Microsoft Intune και τα επαγγελματικά δεδομένα παραμένουν φυσικά κρυπτογραφημένα μέσα στην εφαρμογή.