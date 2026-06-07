Η Bugatti τώρα βγάζει και τηλεόραση με τιμή… supercar

Με επιδόσεις από μπουφέ σε 137 ίντσες μέσα σε 45 δευτερόλεπτα, η N1 αποτελεί ότι πιο εξεζητημένο στην οικιακή ψυχαγωγία

Η Bugatti έχει συνηθίσει να τραβά τα βλέμματα με hypercars εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη φορά όμως το λογότυπο της γαλλικής εταιρείας δεν βρίσκεται στο καπό ενός αυτοκινήτου αλλά σε μια από τις πιο εντυπωσιακές τηλεοράσεις που έχουν παρουσιαστεί ποτέ.

Σε συνεργασία με την αυστριακή εταιρεία C SEED, η Bugatti αποκάλυψε τη νέα N1 Super TV, μια υπερπολυτελή τηλεόραση MicroLED που όταν δεν χρησιμοποιείται μοιάζει με ένα κομψό έπιπλο σαλονιού, ενώ με το πάτημα ενός κουμπιού μεταμορφώνεται σε γιγαντιαία οθόνη κινηματογραφικών διαστάσεων.

Από έπιπλο σε κινηματογράφο μέσα σε 45 δευτερόλεπτα

Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της N1 είναι ο μηχανισμός ανάπτυξης. Η συσκευή παραμένει κρυμμένη μέσα σε μια κατασκευή που θυμίζει πολυτελές έπιπλο και μέσα σε περίπου 45 δευτερόλεπτα ξεδιπλώνεται αυτόματα, αποκαλύπτοντας μια οθόνη 110 ή 137 ιντσών.

Η οθόνη αποτελείται από πέντε επιμέρους πάνελ MicroLED τα οποία ενώνονται με τέτοια ακρίβεια ώστε οι ενώσεις να είναι πρακτικά αόρατες χάρη στο σύστημα Adaptive Gap Calibration που έχει αναπτύξει η C SEED.

Σχεδίαση εμπνευσμένη από την Bugatti Tourbillon

Οι σχεδιαστές δεν αρκέστηκαν στο να τοποθετήσουν ένα λογότυπο Bugatti πάνω σε μια τηλεόραση. Η N1 αντλεί έμπνευση από την αισθητική της νέας Bugatti Tourbillon, υιοθετώντας στοιχεία όπως η χαρακτηριστική πλευρική καμπύλη «C-Line» που αποτελεί σήμα κατατεθέν των μοντέλων της μάρκας.

Στην κατασκευή χρησιμοποιούνται ανθρακονήματα, αλουμίνιο και υλικά αντίστοιχα με εκείνα που συναντά κανείς στο εσωτερικό ενός hypercar της εταιρείας. Η Bugatti μάλιστα υποστηρίζει ότι η N1 σχεδιάστηκε ως ένα αρχιτεκτονικό αντικείμενο που ενσωματώνεται στον χώρο και όχι ως μια συμβατική τηλεόραση.

Εικόνα και ήχος κορυφαίου επιπέδου

Η τεχνολογία MicroLED υπόσχεται εξαιρετική αντίθεση, βαθύ μαύρο και υψηλή φωτεινότητα, ενώ υποστηρίζεται HDR10+ για ακόμη πιο εντυπωσιακή απεικόνιση. Η οθόνη διαθέτει ειδική επίστρωση που περιορίζει τις αντανακλάσεις και βελτιώνει την εμπειρία θέασης σε φωτεινούς χώρους.

Εξίσου εντυπωσιακό είναι και το ηχοσύστημα της Wisdom Audio. Τα ηχεία παραμένουν κρυμμένα όταν η τηλεόραση δεν χρησιμοποιείται και αναδύονται αυτόματα κατά την ενεργοποίηση, δημιουργώντας ένα πλήρως ενσωματωμένο σύστημα οικιακού κινηματογράφου.

Για λίγους και πολύ εύπορους

Η Bugatti και η C SEED δεν έχουν ανακοινώσει επίσημη τιμή, όμως η προηγούμενη γενιά αντίστοιχης τηλεόρασης της εταιρείας κόστιζε 200.000 δολάρια. Με δεδομένα τα ειδικά υλικά, τον σύνθετο μηχανισμό και τη συνεργασία με τη Bugatti, αναμένεται να έχει τσιμπήσει αρκετά στην τιμή. Όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού έτσι και αλλιώς η N1, απευθύνεται ξεκάθαρα σε ένα εξαιρετικά περιορισμένο κοινό.

Πρακτικά πρόκειται για το αντίστοιχο μιας Bugatti στον κόσμο της οικιακής ψυχαγωγίας, ένα προϊόν που δεν σχεδιάστηκε για να είναι λογικό ή προσιτό, αλλά για να επιδεικνύει τι είναι τεχνολογικά και σχεδιαστικά εφικτό όταν το κόστος παύει να αποτελεί περιορισμό.

Τι κρατάμε