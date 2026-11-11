Η “κίνηση ματ” της BYD στο Seal U; Τι αλλάζει στο σύστημα DM-i;

Η BYD επεκτείνει τη χρήση turbo κινητήρων στο πιο δημοφιλές plug-in υβριδικό της, το Seal U DM-i, παρότι είχε επενδύσει σημαντικά στους ατμοσφαιρικούς υψηλής θερμικής απόδοσης. Τι βρίσκεται πίσω από αυτή την απόφαση και τι συμβαίνει με τα υπόλοιπα μοντέλα στην γκάμα της;

Η αυτοκινητοβιομηχανία μάς έχει συνηθίσει σε μια συγκεκριμένη συνταγή: μικροί υπερτροφοδοτούμενοι κινητήρες για περισσότερη ισχύ και ροπή από λιγότερα κυβικά. Όταν όμως μπαίνει στην εξίσωση η υβριδική τεχνολογία, τα δεδομένα αλλάζουν. Ο ηλεκτροκινητήρας μπορεί να προσφέρει άμεσα τη ροπή που λείπει από έναν ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα, επιτρέποντας στον τελευταίο να επικεντρώνεται στην οικονομία καυσίμου.

Αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία ακολούθησε η BYD με την τεχνολογία Super DM-i, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους ατμοσφαιρικούς κινητήρες υψηλής θερμικής απόδοσης. Τώρα, όμως, μια αλλαγή στο δημοφιλές Seal U DM-i δείχνει ότι ο κινεζικός κολοσσός επανεξετάζει την ισορροπία μεταξύ οικονομίας και επιδόσεων.

Το ανανεωμένο Seal U DM-i αποκτά turbo σε όλες τις εκδόσεις του

Η αφορμή έρχεται από το ανανεωμένο BYD Seal U DM-i για το Model Year 2027, το οποίο έχει ήδη εμφανιστεί σε ευρωπαϊκές αγορές. Μέχρι πρότινος, οι προσθιοκίνητες εκδόσεις Boost και Comfort χρησιμοποιούσαν έναν ατμοσφαιρικό τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων, απόδοσης 98 ίππων και 122 Nm ροπής.

Πλέον, τη θέση του παίρνει ο υπερτροφοδοτούμενος 1.5 των 130 ίππων και 220 Nm, με τη μέγιστη ροπή να είναι διαθέσιμη από τις 1.500 σ.α.λ. Η διαφορά είναι σημαντική, καθώς η ισχύς αυξάνεται κατά περίπου 33%, ενώ η ροπή κατά 80%.

Η συνδυαστική ισχύς των προσθιοκίνητων εκδόσεων ανεβαίνει από τους 218 στους 238 ίππους, χωρίς πάντως να αλλάζει ο ανακοινωμένος χρόνος επιτάχυνσης 0-100 χλμ./ώρα, που παραμένει στα 8,9 δευτερόλεπτα. Αντίθετα, η τελική ταχύτητα αυξάνεται από τα 170 στα 200 χλμ./ώρα.

Αντίστοιχα, η τετρακίνητη Design AWD φτάνει πλέον τους 374 ίππους, από 324 προηγουμένως, χάρη στην ενίσχυση του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης. Η έκδοση αυτή διατηρεί τον turbo βενζινοκινητήρα, τον οποίο χρησιμοποιούσε εξαρχής.

Γιατί η τετρακίνητη έκδοση είχε ήδη υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα;

Εδώ βρίσκεται μια σημαντική λεπτομέρεια. Η BYD δεν ανακάλυψε ξαφνικά τα πλεονεκτήματα του turbo, καθώς το χρησιμοποιούσε ήδη από το λανσάρισμα του Seal U DM-i Design AWD.

Η τετρακίνητη έκδοση διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, με τον πίσω να αναλαμβάνει αποκλειστικά την ηλεκτρική κίνηση των πίσω τροχών. Ο θερμικός κινητήρας μπορεί να λειτουργεί ως γεννήτρια ηλεκτρικής ενέργειας ή να συμμετέχει απευθείας στην κίνηση των εμπρός τροχών, ανάλογα με τις συνθήκες.

Σε ένα τέτοιο σύστημα, οι απαιτήσεις ισχύος είναι αυξημένες. Και παρότι οι ηλεκτροκινητήρες εξασφαλίζουν εντυπωσιακή απόκριση, η διαθέσιμη ηλεκτρική υποβοήθηση δεν είναι απεριόριστη.

Σε μια παρατεταμένη ανηφόρα, για παράδειγμα, ή κατά την οδήγηση με υψηλή ταχύτητα και περιορισμένο απόθεμα ενέργειας στην μπαταρία, ο θερμικός κινητήρας καλείται να αναλάβει μεγαλύτερο φορτίο. Εκεί, οι επιπλέον 32 ίπποι και κυρίως τα 98 Nm περισσότερης ροπής του turbo αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Η ισχυρότερη θερμική μονάδα προσφέρει μεγαλύτερα περιθώρια απόδοσης υπό απαιτητικές συνθήκες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί από μόνη της να διατηρήσει τη μέγιστη συνδυαστική ισχύ του υβριδικού συστήματος.

Ο ατμοσφαιρικός κινητήρας ήταν αποδοτικότερος – Γιατί λοιπόν αλλάζει;

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο ατμοσφαιρικός κινητήρας της BYD δεν αποτελούσε μια φθηνή ή ξεπερασμένη λύση. Κάθε άλλο.

Ο τετρακύλινδρος Xiaoyun 1.5 λειτουργεί βάσει του κύκλου Atkinson, διαθέτει υψηλή σχέση συμπίεσης 15,5:1 και επιτυγχάνει μέγιστη θερμική απόδοση 43,04%. Πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό, που σημαίνει ότι μεγάλο μέρος της ενέργειας του καυσίμου μετατρέπεται σε ωφέλιμο μηχανικό έργο.

Από την άλλη πλευρά, ο υπερτροφοδοτούμενος Xiaoyun 1.5T χρησιμοποιεί κύκλο Miller, σχέση συμπίεσης 12,5:1 και turbo μεταβλητής γεωμετρίας. Η μέγιστη θερμική απόδοσή του φτάνει το 40,12%, σύμφωνα με τα στοιχεία της BYD. Με άλλα λόγια, ο ατμοσφαιρικός εμφανίζει υψηλότερη μέγιστη θερμική απόδοση από τον turbo, τουλάχιστον με βάση τις συγκεκριμένες εργοστασιακές μετρήσεις.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα είναι οικονομικότερος σε κάθε πραγματική συνθήκη λειτουργίας. Η συνολική κατανάλωση ενός plug-in υβριδικού εξαρτάται από το πώς συνεργάζονται ο βενζινοκινητήρας, οι ηλεκτροκινητήρες, η μπαταρία και το λογισμικό διαχείρισης ενέργειας.

Η επιλογή της υπερτροφοδότησης δείχνει, ωστόσο, ότι στο Seal U η BYD δίνει πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα στη διαθέσιμη ισχύ και ροπή του θερμικού κινητήρα. Μια επιλογή που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε ταξίδια, με πλήρες φορτίο ή όταν η μπαταρία δεν έχει αρκετή διαθέσιμη ενέργεια.

Το ολοκαίνουργιο Dolphin G DM-i με ατμοσφαιρικό κινητήρα δείχνει την άλλη πλευρά της στρατηγικής της BYD

Πριν βιαστούμε να μιλήσουμε για εγκατάλειψη των ατμοσφαιρικών, αξίζει να κοιτάξουμε ένα μοντέλο που μόλις έφτασε στην ελληνική αγορά. Ο λόγος για το BYD Dolphin G DM-i, στη δημοσιογραφική παρουσίαση του οποίου βρεθήκαμε πρόσφατα, γνωρίζοντας από κοντά το νέο plug-in υβριδικό supermini της κινεζικής εταιρείας.

Το ενδιαφέρον είναι ότι, παρότι πρόκειται για ένα ολοκαίνουργιο μοντέλο που εισάγει στην Ευρώπη την πέμπτη γενιά της υβριδικής τεχνολογίας DM-i, κάτω από το καπό του εξακολουθεί να βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός βενζινοκινητήρας.

Πρόκειται για έναν τετρακύλινδρο 1,5 λίτρων της οικογένειας Xiaoyun, ο οποίος αποδίδει 95 ίππους και διαθέτει ιδιαίτερα υψηλή σχέση συμπίεσης 16:1. Σε συνδυασμό με το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, η συνολική ισχύς φτάνει τους 176 ίππους στη βασική έκδοση Active και τους 212 ίππους στις Boost, Comfort και Sport.

Μάλιστα, η BYD δεν περιορίστηκε στη διατήρηση του ατμοσφαιρικού κινητήρα, αλλά προχώρησε σε περαιτέρω βελτιώσεις της αποδοτικότητάς του, με αλλαγές στην καύση, την τροφοδοσία καυσίμου, τη λίπανση και τη θερμική διαχείριση. Το αποτέλεσμα είναι ένα plug-in υβριδικό μοντέλο που προσφέρει έως 105 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας και συνολική αυτονομία έως 1.040 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τις εργοστασιακές μετρήσεις.

Το Dolphin G DM-i αποτελεί ίσως την καλύτερη απόδειξη ότι η BYD δεν εγκαταλείπει ακόμη τη φιλοσοφία των ατμοσφαιρικών κινητήρων υψηλής απόδοσης. Αντίθετα, εξακολουθεί να επενδύει στην εξέλιξή τους, ακόμη και στις νεότερες γενιές των υβριδικών της συστημάτων.

Τι ισχύει για τα Sealion 5, Atto 2 και Seal 5;

Η ίδια εικόνα διαμορφώνεται και στην υπόλοιπη γκάμα της εταιρείας. Τα BYD Sealion 5 DM-i, Atto 2 DM-i και Seal 5 DM-i εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ατμοσφαιρικούς βενζινοκινητήρες 1,5 λίτρων, ενώ την ίδια φιλοσοφία ακολουθεί και το Seal 6 DM-i.

Σε αυτά τα μοντέλα, ο θερμικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί πρωτίστως για αποδοτική λειτουργία, με τον ηλεκτροκινητήρα να αναλαμβάνει σημαντικό μέρος της πρόωσης και να καλύπτει τις ανάγκες για άμεση επιτάχυνση.

Συνεπώς, η αλλαγή στο Seal U δεν σηματοδοτεί, τουλάχιστον προς το παρόν, μια καθολική στροφή της εταιρείας στους turbo. Περισσότερο δείχνει μια διαφοροποίηση της στρατηγικής ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε μοντέλου.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η Chery με το Tiggo 4

Η BYD δεν είναι η μοναδική κινεζική κατασκευάστρια που επανεξετάζει τον ρόλο του ατμοσφαιρικού κινητήρα στα υβριδικά της.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Chery με το Tiggo 4, το best seller της μάρκας στην ελληνική αγορά. Η έκδοση που διατίθεται σήμερα στη χώρα μας χρησιμοποιεί έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα 1,5 λίτρων, απόδοσης 102 ίππων, και ένα υβριδικό σύστημα συνολικής ισχύος 204 ίππων.

Ωστόσο, έχει ήδη παρουσιάσει το Tiggo 4 με νέο turbo βενζινοκινητήρα 1.5 TGDI, απόδοσης 143 ίππων, σε συνδυασμό με υβριδικό σύστημα συνολικής ισχύος 224 ίππων. Η συγκεκριμένη έκδοση επρόκειτο να αντικαταστήσει εκείνη που διατίθεται στην Ελλάδα.

Παρότι πρόκειται για διαφορετική υβριδική αρχιτεκτονική, καθώς το Tiggo 4 είναι full hybrid και όχι plug-in hybrid, η κατεύθυνση είναι παρόμοια: περισσότερη διαθέσιμη ισχύς από τον βενζινοκινητήρα και μεγαλύτερα περιθώρια απόδοσης σε απαιτητικές συνθήκες.

Τελικά, ο «εξηλεκτρισμός» της αγοράς δεν σημαίνει απαραίτητα και το τέλος των turbo. Αντιθέτως, όπως δείχνουν οι κινήσεις των δύο κινεζικών κατασκευαστών, ο υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας μπορεί να κυριαρχήσει και στην εποχή των υβριδικών. Την ίδια στιγμή, όμως, μοντέλα όπως το ολοκαίνουργιο Dolphin G DM-i αποδεικνύουν ότι οι ατμοσφαιρικοί κινητήρες κάθε άλλο παρά έχουν πει την τελευταία τους λέξη.