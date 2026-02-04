Η μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου του κόσμου απαγόρευσε τις κρυφές χειρολαβές – Ποια δημοφιλής μάρκα θα έχει τεράστιο πρόβλημα;

Οριστικό ban στις κρυφές χειρολαβές των θυρών, κάτι που έγινε μόδα κυρίως χάρη στα αυτοκίνητα της Tesla

Όσο γρήγορα έγιναν μόδα, τόσο γρήγορα οδεύουν και στην κατάργηση: ο λόγος για τις κρυφές χειρολαβές στα νέα αυτοκίνητα, οι οποίες έγιναν δημοφιλείς στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της Tesla, με πολλές άλλες εταιρείες να ακολουθούν γρήγορα το trend.

Μπορεί να μοιάζουν high-tech και να βοηθούν ένα αυτοκίνητο να έχει ένα πιο «καθαρό» look, ωστόσο, οι κρυφές χειρολαβές εξελίχθηκαν σε… παγίδες θανάτου.

Ωραίες στο μάτι, επικίνδυνες στην πράξη

Ενώ η ίδια η Tesla ήδη προχώρησε σε επανεξέταση του τρόπου λειτουργίας τους, οι αρχές στην Κίνα τώρα απαγορεύουν οριστικά τις κρυφές χειρολαβές σε ηλεκτρικά οχήματα μετά από σωρεία περιστατικών στα οποία επιβάτες κινδύνεψαν ή ακόμα και έχασαν τις ζωές. Πρόσφατα, κρυφές χειρολαβές ευθύνονται έμμεσα για δύο θανάτους σε τροχαία που αφορούσαν ηλεκτρικά οχήματα της Xiaomi, αναγκάζοντας τις αρχές να επέμβουν.

Σύμφωνα με τη NHTSA, στην Αμερική έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά στα οποία οι οδηγοί χρειάστηκε να σπάσουν παράθυρα για να καταφέρουν να βγουν από το όχημά τους μετά από ατύχημα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μέσα σε αυτά υπήρχαν παιδιά δεμένα σε παιδικά καθίσματα.

Ο λόγος

Σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες, διασώστες αναγκάζονται να σπάσουν τα παράθυρα των τρακαρισμένων οχημάτων για να σώσουν τις ζωές των επιβατών, αφού οι ηλεκτρικά ανοιγόμενες πόρτες κλειδώνουν και οι κρυφές χειρολαβές δεν λειτουργούν. Αυτό ακριβώς συνέβη σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις πρόσφατα στην Κίνα, με τις πόρτες δύο οχημάτων τις Xiaomi στα οποία η διακοπή ρεύματος εμπόδιζε το άνοιγμα των θυρών.

Λίγους μήνες πριν είχαμε γράψει για ένα περιστατικό στο οποίο ο οδηγός ενός Xiaomi SU7 έχασε τραγικά τη ζωή του μετά από ατύχημα, με περαστικούς να παλεύουν χωρίς επιτυχία για να καταφέρουν να τον βγάλουν από το φλεγόμενο όχημα.

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, τα αυτοκίνητα θα επιτρέπεται να πωλούνται μόνο εάν διαθέτουν μηχανισμό ανοίγματος τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των θυρών τους, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι νέοι κανόνες πρόκειται να τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027, με τα νέα μοντέλα που έχουν ήδη εγκριθεί και βρίσκονται σε τελικό στάδιο ανάπτυξης να λαμβάνουν παράταση δύο ετών για να τροποποιήσουν τα οχήματά τους.

Αν και τα νέα μέτρα ισχύουν αποκλειστικά για την αγορά της Κίνας, η τεράστια παρουσία της χώρας στην παγκόσμια αγορά σημαίνει πως η νέες αλλαγές στους κανονισμούς θα έχουν αντίκτυπο σε όλον τον κόσμο.

Τι κρατάμε: