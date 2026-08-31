Η πιο “άχρηστη” οθόνη στα σύγχρονα αυτοκίνητα – Πάνω από 1 στους 3 δεν τη χρησιμοποιεί

Πολλοί είναι αυτοί που πλήρωσαν για να την έχουν, αλλά λίγοι την έχουν χρησιμοποιήσει: Η οθόνη που χρησιμοποιεί μόλις το 35%

Νέα έρευνα αποκαλύπτει πως, ένας στους τρεις ιδιοκτήτες αυτοκινήτου που διαθέτει οθόνη συνοδηγού δεν την έχει χρησιμοποιήσει ποτέ. Οι οδηγοί φαίνεται να προτιμούν τις απλές τεχνολογίες που κάνουν τη ζωή τους ευκολότερη, ενώ εντυπωσιακές λειτουργίες, όπως οι οθόνες για τον συνοδηγό, μένουν συχνά ανεκμετάλλευτες.

Αυτό αφού το 35% των οδηγών νέων αυτοκινήτων λέει πως έχει χρησιμοποιήσει την οθόνη του συνοδηγού, ενώ μόλις το 6% λέει πως τη χρησιμοποιεί σε κάθε διαδρομή.

Υπερβολική τεχνολογία

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες εξοπλίζουν τα νέα μοντέλα με ολοένα μεγαλύτερες οθόνες και πιο εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα, όμως οι οδηγοί δεν φαίνεται να εντυπωσιάζονται απαραίτητα από τις πιο εντυπωσιακές τεχνολογίες. Αυτό προκύπτει από τη νέα μελέτη Tech Experience Index της JD Power, σύμφωνα με την οποία οι ιδιοκτήτες είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από λειτουργίες που απλώς κάνουν τη ζωή τους ευκολότερη, χωρίς να τραβούν ιδιαίτερα την προσοχή.

Η έρευνα της JD Power για το 2026 βασίστηκε στις απαντήσεις 68.084 ιδιοκτητών καινούργιων αυτοκινήτων μοντέλου 2026, έπειτα από 90 ημέρες χρήσης. Συνολικά εξετάστηκαν 40 τεχνολογίες που αφορούν την άνεση και την ευκολία, τη συνδεσιμότητα, τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τις έξυπνες λειτουργίες των οχημάτων.

Οι απλές λειτουργίες «κερδίζουν» τους οδηγούς

Στην κορυφή βρέθηκε το Smart Ignition, το οποίο επιτρέπει την εκκίνηση και το σβήσιμο του αυτοκινήτου χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται να ψάχνει τα κλειδιά στην τσέπη ή την τσάντα του. Η συγκεκριμένη τεχνολογία εμφάνισε μόλις 2,4 προβλήματα ανά 100 οχήματα. Θετικά αξιολογήθηκε και ο έξυπνος κλιματισμός, ο οποίος προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία στους επιβάτες χωρίς να δημιουργεί μεγάλο αριθμό προβλημάτων.

«Η τεχνολογία που οι πελάτες εκτιμούν περισσότερο είναι συχνά αυτή που μόλις και μετά βίας παρατηρούν, επειδή απλώς λειτουργεί», δήλωσε ο Doron Hikry της JD Power.

Με άλλα λόγια, οι οδηγοί φαίνεται να εκτιμούν περισσότερο τις τεχνολογίες που λειτουργούν απρόσκοπτα στην καθημερινότητα, παρά εκείνες που εντυπωσιάζουν με την εμφάνιση ή την πολυπλοκότητά τους.

Οι οθόνες συνοδηγού μένουν κλειστές

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ολοένα και πιο δημοφιλείς οθόνες που τοποθετούνται μπροστά από τον συνοδηγό. Παρά την εντυπωσιακή εικόνα που προσφέρουν στα νέα μοντέλα, η πραγματική χρήση τους αποδεικνύεται ιδιαίτερα περιορισμένη. Σύμφωνα με την έρευνα, οι συγκεκριμένες οθόνες καταγράφουν 21,3 προβλήματα ανά 100 οχήματα, ενώ το 35% των ιδιοκτητών που διαθέτουν τέτοιο σύστημα δηλώνει ότι δεν το έχει χρησιμοποιήσει ποτέ.

Παράλληλα, μόλις το 6% των οδηγών που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρει ότι χρησιμοποιεί την οθόνη συνοδηγού σε κάθε διαδρομή.

Ούτε όμως τα πιο προηγμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού εξασφαλίζουν απαραίτητα μεγαλύτερη ικανοποίηση. Τα συμβατικά συστήματα Επιπέδου 2, στα οποία ο οδηγός πρέπει να έχει τα χέρια του στο τιμόνι, αξιολογήθηκαν καλύτερα από τα πιο εξελιγμένα συστήματα Επιπέδου 2+ που επιτρέπουν hands-free οδήγηση. Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι τα τελευταία εμφάνισαν ελαφρώς λιγότερα αναφερόμενα προβλήματα.

Η Cadillac στην κορυφή της premium κατηγορίας

Στην κατάταξη των κατασκευαστών, η Cadillac κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία των premium μαρκών με 641 βαθμούς σε σύνολο 1.000, αφήνοντας πίσω της τη Genesis με 559 βαθμούς και τη BMW με 524. Στην κατηγορία των mainstream κατασκευαστών, η Hyundai επικράτησε με 524 βαθμούς, κατακτώντας την πρώτη θέση για έβδομη συνεχόμενη χρονιά. Ακολούθησαν η GMC και η Kia, οι οποίες ισοβάθμησαν στους 470 βαθμούς.

Ανάμεσα στις επιμέρους τεχνολογίες που ξεχώρισαν ήταν οι ψηφιακοί καθρέφτες-κάμερες στα Cadillac Escalade και Toyota Tundra, οι κάμερες για το τυφλό σημείο, τα ψηφιακά κλειδιά, η οδήγηση με ένα πεντάλ και ο προγραμματισμός φόρτισης στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Το συμπέρασμα της έρευνας είναι μάλλον απλό: οι οδηγοί δεν απορρίπτουν την τεχνολογία, αλλά φαίνεται να προτιμούν εκείνη που λύνει προβλήματα και κάνει την καθημερινή χρήση ευκολότερη, αντί για λειτουργίες που υπάρχουν περισσότερο για να εντυπωσιάζουν.

Πηγή: Carscoops.com