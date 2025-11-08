Η τεχνητή νοημοσύνη μειώνει τους χρόνους παράδοσης στα αυτοκίνητα – Πώς;

Δες πως η τεχνητή νοημοσύνη θα μειώσει την ανάγκη για πρωτότυπα οχήματα και θα επιταχύνει την ανάπτυξη νέων μοντέλων

Nissan και Monolith ανακοίνωσαν την τριετή επέκταση της συνεργασίας τους, που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας ανάπτυξης νέων μοντέλων, μειώνοντας την ανάγκη για φυσικές δοκιμές. Η νέα επέκταση συνεργασίας είναι μέρος του παγκόσμιου σχεδίου RE:Nissan, με στόχο να παραδίδει τα αυτοκίνητα πιο γρήγορα στους πελάτες, μειώνοντας τον χρόνο ανάπτυξης νέων μοντέλων και ενισχύοντας την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών.

Χάρη στην τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της Monolith, οι μηχανικοί θα μπορούν να επικεντρωθούν στην άμεση επίλυση τεχνικών ζητημάτων και στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων.

Ο χρόνος δοκιμών «κόβεται» στο μισό

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από περισσότερα από 90 χρόνια δοκιμών, οι μηχανικοί του Nissan Technical Centre Europe, στο Cranfield του Ηνωμένου Βασιλείου, θα χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη της Monolith για να προβλέπουν με ακρίβεια τα αποτελέσματα των φυσικών δοκιμών. Έτσι θα μειωθεί η ανάγκη για πρωτότυπα οχήματα και θα επιταχυνθεί η ανάπτυξη νέων μοντέλων.

Η απόφαση για την επέκταση της συνεργασίας μεταξύ της Nissan και της Monolith προέκυψε μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο δοκιμών, όπου η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της απόδοσης των μπουλονιών στο πλαίσιο των οχημάτων. Η τεχνολογία της Monolith υπέδειξε με ακρίβεια ποιες πρόσθετες δοκιμές έπρεπε να πραγματοποιηθούν από τους μηχανικούς – οδηγώντας σε 17% μείωση των φυσικών δοκιμών σε σχέση με την παραδοσιακή διαδικασία.

Εφαρμόζοντας την ίδια προσέγγιση σε ολόκληρη τη διαδικασία ανάπτυξης των ευρωπαϊκών μοντέλων της Nissan, ο συνολικός χρόνος δοκιμών θα μπορούσε να μειωθεί έως και κατά 50%.

Ολοένα και πιο καθοριστικός ο ρόλος του ΑΙ

Η Emma Deutsch, Director of Customer Orientated Engineering and Test Operations στο Nissan Technical Centre Europe, δήλωσε: «Με την ενσωμάτωση του προηγμένου λογισμικού της Monolith και την αξιοποίηση δεκαετιών δεδομένων δοκιμών, μπορούμε να προσομοιώνουμε και να επαληθεύουμε την απόδοση των αυτοκινήτων μας με εντυπωσιακή ακρίβεια. Τα μοντέλα μηχανικής μάθησης, εκπαιδευμένα μέσα από ιστορικά δεδομένα και ψηφιακές προσομοιώσεις, μας επιτρέπουν να μειώσουμε τη χρήση φυσικών πρωτοτύπων, περιορίζοντας σημαντικά τον χρόνο και τους πόρους που απαιτούνται για την ανάπτυξη. Αυτή η προσέγγιση όχι μόνο επιταχύνει τον χρόνο λανσαρίσματος των νέων μοντέλων, αλλά ενισχύει και τη δέσμευσή μας για καινοτομία και βιωσιμότητα. Στο μέλλον, η τεχνητή νοημοσύνη θα διαδραματίζει ολοένα και πιο καθοριστικό ρόλο στο πώς σχεδιάζουμε, δοκιμάζουμε και φέρνουμε την επόμενη γενιά αυτοκινήτων στους πελάτες μας».

Η πλατφόρμα της Monolith δίνει τη δυνατότητα στους μηχανικούς να αξιοποιούν ιστορικά δεδομένα δοκιμών και προσομοιώσεις, ώστε να προβλέπουν τα αποτελέσματα, να μειώνουν την ανάγκη για φυσικά πρωτότυπα και να βελτιώνουν την ποιότητα των αυτοκινήτων. Εργαλεία όπως το Next Test Recommender και το Anomaly Detector αποδεικνύουν τη δέσμευση της Monolith να μειώσει τον κύκλο ανάπτυξης κατά το ήμισυ, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και απόδοσης.

Ο Dr. Richard Ahlfeld, CEO και Ιδρυτής της Monolith, πρόσθεσε: «Αποστολή μας είναι να δώσουμε στους μηχανικούς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που θα τους επιτρέψουν να αναπτύσσουν προϊόντα πιο έξυπνα και γρήγορα. Τα αποτελέσματα της συνεργασίας μας με τη Nissan δείχνουν πώς η μηχανική μάθηση μπορεί να ενισχύσει την αποδοτικότητα και την καινοτομία στην αυτοκινητοβιομηχανία. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι μαζί».

Η τεχνολογία AI της Monolith, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στις δοκιμές του νέου Nissan LEAF, που παράγεται στο Sunderland, και πλέον θα αξιοποιηθεί σε ακόμη περισσότερες δοκιμές για τα μελλοντικά μοντέλα της μάρκας που θα φτάσουν στην αγορά τα επόμενα χρόνια.

Τι κρατάμε:

Η Nissan επεκτείνει τη συνεργασία της με τη Monolith, με στόχο την γρηγορότερη ανάπτυξη τον νέων της μοντέλων

Η τεχνητή νοημοσύνη της Monolith «κόβει» τους χρόνους δοκιμών στη μέση και «λύνει» τα χέρια των τεχνικών

Η τεχνολογία AI της Monolith εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στις δοκιμές του νέου Nissan LEAF

