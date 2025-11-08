quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
TECH

Η τεχνητή νοημοσύνη μειώνει τους χρόνους παράδοσης στα αυτοκίνητα – Πώς;

ΣΑΒΒΑΤΟ | 08.11.2025
Autotypos Team
i-techniti-noimosyni-meionei-tous-chronous-paradosis-sta-aftokinita-pos-743666

Δες πως η τεχνητή νοημοσύνη θα μειώσει την ανάγκη για πρωτότυπα οχήματα και θα επιταχύνει την ανάπτυξη νέων μοντέλων

Nissan και Monolith ανακοίνωσαν την τριετή επέκταση της συνεργασίας τους, που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας ανάπτυξης νέων μοντέλων, μειώνοντας την ανάγκη για φυσικές δοκιμές. Η νέα επέκταση συνεργασίας είναι μέρος του παγκόσμιου σχεδίου RE:Nissan, με στόχο να παραδίδει τα αυτοκίνητα πιο γρήγορα στους πελάτες, μειώνοντας τον χρόνο ανάπτυξης νέων μοντέλων και ενισχύοντας την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών.

Χάρη στην τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της Monolith, οι μηχανικοί θα μπορούν να επικεντρωθούν στην άμεση επίλυση τεχνικών ζητημάτων και στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων.

Ο χρόνος δοκιμών «κόβεται» στο μισό

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από περισσότερα από 90 χρόνια δοκιμών, οι μηχανικοί του Nissan Technical Centre Europe, στο Cranfield του Ηνωμένου Βασιλείου, θα χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη της Monolith για να προβλέπουν με ακρίβεια τα αποτελέσματα των φυσικών δοκιμών. Έτσι θα μειωθεί η ανάγκη για πρωτότυπα οχήματα και θα επιταχυνθεί η ανάπτυξη νέων μοντέλων.

Η απόφαση για την επέκταση της συνεργασίας μεταξύ της Nissan και της Monolith προέκυψε μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο δοκιμών, όπου η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της απόδοσης των μπουλονιών στο πλαίσιο των οχημάτων. Η τεχνολογία της Monolith υπέδειξε με ακρίβεια ποιες πρόσθετες δοκιμές έπρεπε να πραγματοποιηθούν από τους μηχανικούς – οδηγώντας σε 17% μείωση των φυσικών δοκιμών σε σχέση με την παραδοσιακή διαδικασία.

Εφαρμόζοντας την ίδια προσέγγιση σε ολόκληρη τη διαδικασία ανάπτυξης των ευρωπαϊκών μοντέλων της Nissan, ο συνολικός χρόνος δοκιμών θα μπορούσε να μειωθεί έως και κατά 50%.

Διαβάστε επίσης: Η Waymo ετοιμάζει αυτόνομα ταξί στο Λονδίνο με ηλεκτρικά Jaguar iPACE

Ολοένα και πιο καθοριστικός ο ρόλος του ΑΙ

Η Emma Deutsch, Director of Customer Orientated Engineering and Test Operations στο Nissan Technical Centre Europe, δήλωσε: «Με την ενσωμάτωση του προηγμένου λογισμικού της Monolith και την αξιοποίηση δεκαετιών δεδομένων δοκιμών, μπορούμε να προσομοιώνουμε και να επαληθεύουμε την απόδοση των αυτοκινήτων μας με εντυπωσιακή ακρίβεια. Τα μοντέλα μηχανικής μάθησης, εκπαιδευμένα μέσα από ιστορικά δεδομένα και ψηφιακές προσομοιώσεις, μας επιτρέπουν να μειώσουμε τη χρήση φυσικών πρωτοτύπων, περιορίζοντας σημαντικά τον χρόνο και τους πόρους που απαιτούνται για την ανάπτυξη. Αυτή η προσέγγιση όχι μόνο επιταχύνει τον χρόνο λανσαρίσματος των νέων μοντέλων, αλλά ενισχύει και τη δέσμευσή μας για καινοτομία και βιωσιμότητα. Στο μέλλον, η τεχνητή νοημοσύνη θα διαδραματίζει ολοένα και πιο καθοριστικό ρόλο στο πώς σχεδιάζουμε, δοκιμάζουμε και φέρνουμε την επόμενη γενιά αυτοκινήτων στους πελάτες μας».

Η πλατφόρμα της Monolith δίνει τη δυνατότητα στους μηχανικούς να αξιοποιούν ιστορικά δεδομένα δοκιμών και προσομοιώσεις, ώστε να προβλέπουν τα αποτελέσματα, να μειώνουν την ανάγκη για φυσικά πρωτότυπα και να βελτιώνουν την ποιότητα των αυτοκινήτων. Εργαλεία όπως το Next Test Recommender και το Anomaly Detector αποδεικνύουν τη δέσμευση της Monolith να μειώσει τον κύκλο ανάπτυξης κατά το ήμισυ, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και απόδοσης.

Ο Dr. Richard Ahlfeld, CEO και Ιδρυτής της Monolith, πρόσθεσε: «Αποστολή μας είναι να δώσουμε στους μηχανικούς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που θα τους επιτρέψουν να αναπτύσσουν προϊόντα πιο έξυπνα και γρήγορα. Τα αποτελέσματα της συνεργασίας μας με τη Nissan δείχνουν πώς η μηχανική μάθηση μπορεί να ενισχύσει την αποδοτικότητα και την καινοτομία στην αυτοκινητοβιομηχανία. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι μαζί».

Η τεχνολογία AI της Monolith, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στις δοκιμές του νέου Nissan LEAF, που παράγεται στο Sunderland, και πλέον θα αξιοποιηθεί σε ακόμη περισσότερες δοκιμές για τα μελλοντικά μοντέλα της μάρκας που θα φτάσουν στην αγορά τα επόμενα χρόνια.

Τι κρατάμε:

  • Η Nissan επεκτείνει τη συνεργασία της με τη Monolith, με στόχο την γρηγορότερη ανάπτυξη τον νέων της μοντέλων
  • Η τεχνητή νοημοσύνη της Monolith «κόβει» τους χρόνους δοκιμών στη μέση και «λύνει» τα χέρια των τεχνικών
  • Η τεχνολογία AI της Monolith εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στις δοκιμές του νέου Nissan LEAF

Όλες οι ειδήσεις

Τα νέα υβριδικά SUV της Hyundai ήρθαν στην Ελλάδα: Kona, Tucson και Santa Fe – Αναλυτικά όλες οι τιμές

Εντατικοί έλεγχοι από την Τροχαία: Τι γίνεται αν δεν έχεις δίπλωμα/άδεια/ασφαλεία πάνω σου; – Πόσο πληρώνεις

Το εντυπωσιακό οικογενειακό SUV της Honda που μπορεί να κάνει 82 km χωρίς να κάψει σταγόνα βενζίνης

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Nissan#Nissan Leaf#τεχνητή νοημοσύνη
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

tetrakinisi-oi-diafores-metaxy-awd-kai-4wd-pou-prepei-na-xereis-778120

TECH

06.10.2025

Tετρακίνηση: Οι διαφορές μεταξύ AWD και 4WD που πρέπει να ξέρεις
i-techniti-noimosyni-allazei-tin-kataskevi-elastikon-aftokiniton-768242

TECH

21.09.2025

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την κατασκευή ελαστικών αυτοκινήτων
i-leitourgia-tou-neou-ford-ranger-pou-zilevoun-mechri-kai-ilektrika-769946

TECH

04.08.2025

Η λειτουργία του νέου Ford Ranger που ζηλεύουν μέχρι και ηλεκτρικά
to-lathos-pou-an-to-kaneis-se-sygchrono-aftokinito-borei-na-sou-kostisei-polles-chiliades-evro-chaneis-tin-engyisi-755811

TECH

31.07.2025

Το λάθος που αν το κάνεις σε σύγχρονο αυτοκίνητο μπορεί να σου κοστίσει πολλές χιλιάδες ευρώ – Χάνεις την εγγύηση
steer-by-wire-ti-simainei-kai-ola-osa-prepei-na-xereis-767506

TECH

15.07.2025

Steer by wire: Τι σημαίνει και όλα όσα πρέπει να ξέρεις
des-pos-to-neo-jeep-compass-borei-na-kanei-650-km-me-ena-gemisma-akomi-kai-os-ilektriko-765956

TECH

03.07.2025

Δες πώς το νέο Jeep Compass μπορεί να κάνει 650 km με ένα γέμισμα, ακόμη και ως ηλεκτρικό

Πρόσφατες Ειδήσεις