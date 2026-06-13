Η τεχνητή νοημοσύνη θα προβλέπει τα τροχαία πριν συμβούν

Από την καταγραφή των ατυχημάτων περνάμε στην πρόβλεψή τους: αλγόριθμοι αναλύουν δισεκατομμύρια δεδομένα και εντοπίζουν τον κίνδυνο πριν γίνει πραγματικότητα

Για δεκαετίες, υπήρχε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία: πρώτα συνέβαινε ένα ατύχημα και μετά οι αρχές αναζητούσαν τα αίτια και τα μέτρα πρόληψης. Η τεχνητή νοημοσύνη φιλοδοξεί να ανατρέψει αυτό το μοντέλο, μετατρέποντας την οδική ασφάλεια από μια διαδικασία αντίδρασης όταν το ατύχημα είναι δεδομένο, σε μια διαδικασία πρόβλεψης.

Ήδη, παρουσιάζοντας έρευνες και εφαρμογές που χρησιμοποιούν αλγορίθμους μηχανικής μάθησης για να εντοπίσουν οδηγικές συμπεριφορές, συνθήκες και καταστάσεις που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος. Η βασική ιδέα είναι απλή, αν αναλυθούν αρκετά δεδομένα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναγνωρίσει μοτίβα τα οποία είναι αδύνατο να εντοπίσει ο άνθρωπος.

Τα «παρ’ ολίγον ατυχήματα» και η σημασία τους

Μέχρι σήμερα οι περισσότερες παρεμβάσεις βασίζονταν στις στατιστικές των ήδη καταγεγραμμένων ατυχημάτων. Όμως ένα σοβαρό τροχαίο είναι συχνά το τελευταίο στάδιο μιας αλυσίδας χιλιάδων μικρότερων επικίνδυνων περιστατικών.

Η νέα γενιά συστημάτων AI αναλύει στοιχεία όπως απότομα φρεναρίσματα, ενεργοποιήσεις ABS και ESP, ξαφνικές αλλαγές πορείας, κυκλοφοριακή πυκνότητα, καιρικές συνθήκες και δεδομένα από συνδεδεμένα οχήματα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εντοπίσει περιοχές ή συνθήκες όπου αυξάνεται η πιθανότητα σύγκρουσης πριν εμφανιστούν στα επίσημα στατιστικά στοιχεία.

Η προσέγγιση αυτή αποτελεί πλέον επίσημη κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω προγραμμάτων Horizon, τα οποία χρηματοδοτούν τεχνολογίες πρόβλεψης ατυχημάτων με χρήση AI. Στόχος είναι η αναγνώριση επικίνδυνων καταστάσεων σε πραγματικό χρόνο και η λήψη προληπτικών μέτρων πριν συμβεί το ατύχημα.

Η προσωπικότητα του οδηγού μπαίνει στην εξίσωση

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πεδία έρευνας αφορά τον ίδιο τον οδηγό.

Μια από τις συνισταμένες του γενικότερου project, θέλει , αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης να ταξινομούν τους οδηγούς σε κατηγορίες υψηλού και χαμηλού κινδύνου, εξετάζοντας παράγοντες όπως η προσοχή, η πειθαρχία, η τάση για ανάληψη ρίσκου και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αναζήτηση έντονων συγκινήσεων και η συχνή απόσπαση προσοχής συνδέονται άμεσα με αυξημένη πιθανότητα εμπλοκής σε τροχαίο συμβάν.

Η λογική θυμίζει τις σύγχρονες τηλεματικές ασφαλίσεις, όπου η αξιολόγηση δεν βασίζεται μόνο στο ιστορικό ενός οδηγού αλλά και στον τρόπο που οδηγεί καθημερινά.

Ο δρόμος μετατρέπεται σε ψηφιακό οικοσύστημα

Παράλληλα, η πρόβλεψη ατυχημάτων δεν αφορά μόνο τα οχήματα αλλά και τις ίδιες τις υποδομές.

Σε πολλές χώρες αναπτύσσονται συστήματα που συλλέγουν πληροφορίες από αισθητήρες δρόμου, κάμερες, συνδεδεμένα αυτοκίνητα, smartphones και μετεωρολογικούς σταθμούς. Όλα αυτά τα δεδομένα τροφοδοτούν αλγορίθμους που υπολογίζουν συνεχώς τον κίνδυνο σε κάθε τμήμα του οδικού δικτύου.

Στην Ιταλία, για παράδειγμα, η νέα πλατφόρμα Navigard σχεδιάστηκε ώστε να αναλύει σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία του οδικού δικτύου και να εντοπίζει καταστάσεις που μπορεί να εξελιχθούν σε επικίνδυνα συμβάντα.

Το επόμενο βήμα της οδικής ασφάλειας

Η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη στην αυτοκίνηση επικεντρώνεται συνήθως στα αυτόνομα οχήματα. Ωστόσο, πολλοί ειδικοί θεωρούν ότι η μεγαλύτερη επανάσταση θα έρθει νωρίτερα και θα αφορά την πρόβλεψη των ατυχημάτων.

Αντί να συμβεί μια σύγκρουση, η AI μπορεί να εντοπίζει προειδοποιητικά σημάδια, να αναγνωρίζει επικίνδυνα μοτίβα συμπεριφοράς και να ενημερώνει οδηγούς, διαχειριστές οδικών δικτύων ή συστήματα υποβοήθησης οδήγησης αρκετά δευτερόλεπτα, λεπτά ή ακόμη και ημέρες πριν εκδηλωθεί ο κίνδυνος.

Η μετάβαση από την καταγραφή των τροχαίων στην πρόβλεψή τους ίσως αποδειχθεί η σημαντικότερη εξέλιξη στην οδική ασφάλεια μετά την καθιέρωση της ζώνης ασφαλείας. Και αν οι υποσχέσεις των ερευνητών επαληθευτούν, το μέλλον της ασφάλειας στους δρόμους μπορεί να εξαρτάται λιγότερο από την αντίδραση και περισσότερο από την πρόβλεψη.

Τι κρατάμε