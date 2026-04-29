Ιδού, η μπαταρία που φορτίζει σε 6,5 λεπτά και προσφέρει 1.000 km αυτονομία

Η νέα μπαταρία φορτίζει πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη, παίρνοντας τα ηνία από τη BYD μετά από περίπου ένα μήνα

Η CATL παρουσίασε τη νέα Shenxing 3, μια μπαταρία εξαιρετικά γρήγορης φόρτισης που φιλοδοξεί να μειώσει δραστικά τη διαφορά στον χρόνο ανεφοδιασμού μεταξύ των ηλεκτρικών και των συμβατικών αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

10-98% σε 6μιση λεπτά

Σύμφωνα με την κινεζική εταιρεία, η νέα μπαταρία Shenxing 3 μπορεί να φορτίσει από το 10% στο 98% σε μόλις 6,5 λεπτά. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι από το 10% στο 80% φτάνει σε 3 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα, ενώ υποστηρίζει ρυθμό φόρτισης 10C. Επιπλέον, ακόμα και σε extreme συνθήκες ψύχους (-30°C), μπορεί να φορτίσει από το 20% στο 98% σε περίπου 9 λεπτά.

Η CATL τονίζει ότι αυτές οι υψηλές ταχύτητες φόρτισης δεν επηρεάζουν αρνητικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, καθώς μετά από 1.000 πλήρεις κύκλους φόρτισης, η μπαταρία διατηρεί πάνω από το 90% της αρχικής της χωρητικότητας.

Απάντηση στην BYD

Με αυτή την εξέλιξη, η Shenxing 3 αφήνει πίσω της την μπαταρία που παρουσίασε πρόσφατα η BYD, η οποία χρειαζόταν 9 λεπτά για να φορτίσει από 10% σε 97%, ή 7 λεπτά από 10% σε 70%. Αναλυτές της Bernstein σημείωσαν ότι η νέα μπαταρία της CATL «ουσιαστικά κλείνει το χάσμα με τα αυτοκίνητα βενζίνης και πετρελαίου».

Παράλληλα με τη Shenxing 3, η CATL παρουσίασε και δύο ακόμα προηγμένες μπαταρίες της οικογένειας Qilin: η Qilin 3 προσφέρει αυτονομία έως 1.000 χιλιόμετρα, με βάρος μόλις 625 κιλά. Η ακόμα πιο προηγμένη Qilin Condensed υπόσχεται αυτονομία έως 1.500 χιλιόμετρα σε sedan, ή πάνω από 1.000 χιλιόμετρα σε SUV.

Η εταιρεία αναφέρει ότι οι μπαταρίες Shenxing 3 και Qilin 3 αναμένεται να ξεκινήσουν να τοποθετούνται σε αυτοκίνητα παραγωγής μέσα στον επόμενο χρόνο. Παράλληλα, η κορυφαία σε απόδοση, Qilin Condensed, θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να φτάσει στην αγορά.

Η CATL ποντάρει πολλά στην υπερ-γρήγορη φόρτιση, αλλά και στην τεχνολογία αλλαγής μπαταριών (battery swapping), θεωρώντας ότι αυτές οι λύσεις θα μειώσουν τόσο το άγχος αυτονομίας όσο και την ανάγκη για μαζική επέκταση των σταθμών φόρτισης, βοηθώντας έτσι σημαντικά στην ευρύτερη αποδοχή των ηλεκτρικών οχημάτων.

