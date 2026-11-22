Η ηλεκτροκίνηση και η τεχνητή νοημοσύνη διεκδικούν ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο από την ίδια ενεργειακή πίτα, με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα data centers να βρίσκονται στο επίκεντρο μιας νέας ενεργειακής πρόκληση

Του Θανάση Χούντρα

Είναι και τα δύο κομμάτια της «νέας εποχής» για τον πλανήτη Γη. Και τα δύο απαιτούν μεγάλες ποσότητες ενέργειας και επειδή δεν υπήρχαν πριν 10-15 χρόνια, μιλάμε για «καινούργια» ενέργεια. Και το ερώτημα είναι ποιος «τρώει» αυτή την καινούργια ενέργεια του πλανήτη και ποιό είναι τελικά σήμερα το πρόσημο του πολυθρυλούμενου ανθρώπινου αποτυπώματος στον πλανήτη Γη;

Ο δύο νέοι «καταναλωτές» ρεύματος μεγαλώνουν ταχύτερα από κάθε άλλον τομέα σήμερα. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα κέντρα δεδομένων μοιάζουν με δίδυμα της

ψηφιακής και «πράσινης» εποχής, όμως στον πλανήτη κάνουν σχεδόν αντίθετα πράγματα. Το ερώτημα δεν είναι πόσες τεραβατώρες καίει το καθένα, αλλά τί αποτέλεσμα ή επίπτωση έχει αυτή η ενέργεια. Αντικαθιστά κάτι πιο «βρώμικο» ή απλώς προστίθεται;

Σε αυτό το ερώτημα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούν να προβάλλουν ένα αρκετά ισχυρό επιχείρημα: Κάθε ηλεκτρικό που μπαίνει, «σβήνει» έναν θερμικό κινητήρα... Το 2025 τα ηλεκτρικά οχήματα του κόσμου κατανάλωσαν περίπου 250 TWh, μόλις το 1% του παγκόσμιου ρεύματος. Το 2030 θα φτάσουν περίπου τις 780 TWh και το 2035 θα ξεπεράσουν τις 1.500. Κάθε κιλοβατώρα όμως παίρνει τη θέση καυσίμου που δεν κάηκε. Ήδη τα ηλεκτρικά βγάζουν από την κατανάλωση 1,7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, και το 2030 θα είναι περίπου 5.

Ωστόσο, το ηλεκτρικό δεν είναι «μηδενικών ρύπων». Η μπαταρία θέλει εξόρυξη λιθίου, νικελίου, κοβαλτίου, και η κατασκευή του είναι πιο ρυπογόνα από εκείνη ενός θερμικού. Στο σύνολο της ζωής του όμως, ένα μεσαίο ηλεκτρικό αυτοκίνητο συνεισφέρει τα μισά από ένα ισοδύναμο βενζινοκίνητο στο πρόβλημα του πλανήτη. Δηλαδή περίπου 15 τόνους CO₂ έναντι 38, κατά τον IEA, και το κέρδος μεγαλώνει όσο το ρεύμα γίνεται καθαρότερο.

Από την άλλη Data Centers -DC καταναλώνουν νέο ρεύμα, το οποίο όμως δεν «σβήνει» κάτι άλλο, απλά προστίθεται. Τα DC κατανάλωσαν 415 TWh το 2024, (διπλάσια από τα υπάρχοντα ηλεκτρικά αυτοκίνητα), το 2025 η ζήτησή τους ανέβηκε 17%, όταν η συνολική ζήτηση ρεύματος ανέβηκε μόλις 3%. Το 2030 θα φτάσουν τις 945–950 TWh, περισσότερο απ’ όσο καίει σήμερα ολόκληρη η Ιαπωνία. Ένα τυπικό κέντρο για AI καίει όσο 100.000 νοικοκυριά. Ενώ τα μεγαλύτερα που χτίζονται τώρα, έως και είκοσι φορές περισσότερο!

Εδώ, κάθε κιλοβατώρα είναι καθαρή προσθήκη. Δεν σβήνει καμία καμινάδα και κανέναν κινητήρα. Οι εκπομπές τους θα ανέβουν από 180 σε περίπου 300 εκατομμύρια τόνους CO₂ ως το 2035, με τοπική πίεση σε δίκτυα ηλεκτροδότησης και νερό για την ψύξη τους. Σήμερα τα DC καίνε περίπου διπλάσιο ρεύμα από όλα τα ηλεκτρικά οχήματα μαζί. Γύρω στο 2030 θα έχουν εξισωθεί. Η διαφορά δεν είναι το μέγεθος αλλά το πρόσημο.

Τα DC εξυπηρετούν το σύνολο των χρηστών διαδικτύου του πλανήτη ενώ τα ηλεκτρικά σήμερα λιγότερο από το 5%. Οπότε αν εξετάσουμε το θέμα σε αναγωγή στο σύνολο του πληθυσμού του πλανήτη, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κάνουν 10 φορές μεγαλύτερη «ζημιά» από τα DC. Η εικόνα αυτή γίνεται λίγο χειρότερη αν αναλογιστούμε ότι το ηλεκτρικό σήμερα δεν σβήνει την καύση, παρά τη μεταφέρει στην μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού. Που ακόμη παράγεται κατά 57% από ορυκτά καύσιμα.

Ωστόσο ακόμη κι αν ηλεκτροδοτούσαμε αύριο ολόκληρο τον στόλο των αυτοκινήτων, θα χρειαζόταν περίπου τρεισήμισι φορές το ρεύμα που θα καίνε τα data centers το 2030. Η διαφορά είναι ότι εκείνο το ρεύμα θα έσβηνε τη μισή περίπου κατανάλωση πετρελαίου στους δρόμους, ενώ των data centers δεν σβήνει τίποτα.

Ανά άνθρωπο, ο οδηγός ηλεκτρικού ζητά δέκα φορές περισσότερο νέο ρεύμα από τον χρήστη του internet. Όμως ο πρώτος σβήνει τρεις φορές περισσότερη ενέργεια απ’ όση ζητά, ενώ ο δεύτερος δεν σβήνει τίποτα.

Τα δύο ενεργοβόρα τέρατα αποτελούν νέα προσθήκη στο «δευτερόλεπτο» που αποτελεί η περίοδος της βιομηχανικής επανάστασης στη ζωή του πλανήτη. Αλλά

επιφέρει τις μεγαλύτερες αλλαγές, σε ένα ατελείωτο pink pong στο debate και εξέτασης δεδομένων και επιπτώσεων. «Χθες» τα οχήματα έκαιγαν πετρέλαιο και οι οδικές μεταφορές εξέπεμπαν πάνω από 6 δισεκατομμύρια τόνους CO₂ τον χρόνο. Σήμερα οι 180 εκατομμύρια τόνοι των data centers είναι περίπου το 3% αυτού του ποσού. Και το 2035 η καθαρή ωφέλεια των ηλεκτρικών, περίπου 1,8 δισεκατομμύρια τόνοι, θα είναι εξαπλάσια από το βάρος των data centers.

“Τελικά περιορίστηκε η ανθρώπινη παρέμβαση ή αυξήθηκε και άλλαξε μορφή; Αν το νέο ρεύμα έρχεται από ήλιο, άνεμο και πυρηνικά, και τα δύο βαραίνουν λιγότερο. Αν έρχεται από αέριο και κάρβουνο, το data center γίνεται ένα ακόμη φουγάρο. Η πιο καθαρή κιλοβατώρα είναι αυτή που δεν χρειάστηκε ποτέ.”

Στη μεγάλη εικόνα, είναι ξεκάθαρο ότι η δραστηριότητα του ανθρώπου στη Γη, την επιβαρύνει σήμερα πολύ περισσότερο απ’ ό,τι το 2000. Περισσότερο από 50% έχει αυξηθεί το «φορτίο», σε μόλυνση, CO2 και παράγοντες υπερθέρμανσης και όλο αυτό το αφήγημα.

Όμως τα δύο νέα τέρατα που συζητάμε εδώ συμμετέχουν ελάχιστα. Απαιτούν το 0,5% (τα DC) ενώ τα ηλεκτρικά, σε έναν κύκλο ζωής τους, μειώνουν την επιβάρυνση.

Η σπαζοκεφαλιά της εποχής συνεχίζεται και μάλλον αλλού πρέπει να ψάξουμε τη ζημιά και τη λύση… Ούτε στους δρόμους ούτε στο διαδίκτυο… Τα αεροπλάνα για παράδειγμα, εκπέμπουν περίπου το πεντεπλάσιο CO₂ από όλα τα data centers και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα του κόσμου μαζί!

Αν τα data centers είναι το καινούργιο «τέρας», το αεροπλάνο είναι το παλιό, που μεγαλώνει ήσυχα χωρίς να το κοιτάζει κανείς…