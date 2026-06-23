Κάνεις off-road; Αυτή είναι η εφαρμογή που πρέπει να έχεις στο κινητό σου

Μια νέα εφαρμογή πλοήγησης ειδικά σχεδιασμένη για εκτός δρόμου διαδρομές μπορεί να εξελιχθεί στον καλύτερο φίλο του κάθε λάτρη του off-road

Όσοι ασχολούνται με το off-road γνωρίζουν ότι η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από τα ελαστικά, τα διαφορικά, την τετρακίνηση και τα χέρια του οδηγού. Το σημαντικότερο στοιχείο είναι συχνά το πιο απλό: να γνωρίζεις πού βρίσκεσαι και πού ακριβώς κατευθύνεσαι.

Εκεί έρχεται να παίξει σημαντικό ρόλο το OnX Offroad, μια εφαρμογή πλοήγησης σχεδιασμένη αποκλειστικά για εκτός δρόμου διαδρομές.

Ο καλύτερος φίλος του κάθε off-roader

Σε αντίθεση με το Google Maps ή το Apple Maps, που έχουν στόχο να σε οδηγήσουν όσο γρηγορότερα γίνεται στον προορισμό σου μέσω του οδικού δικτύου, το OnX επικεντρώνεται στα trails, στις χωμάτινες διαδρομές και στις πληροφορίες που χρειάζεται ένας οδηγός όταν κινείται εκτός δρόμου. Η εταιρεία παρουσίασε τις δυνατότητες της εφαρμογής στο Moab της Utah, έναν από τους πιο γνωστούς προορισμούς off-road στις ΗΠΑ.

Εκεί, κατά τη διάρκεια του Easter Jeep Safari, μια ομάδα Ford Bronco χρησιμοποίησε το OnX για την πλοήγηση σε διαδρομές μέσα από φαράγγια, βραχώδεις σχηματισμούς και ορεινά περάσματα.

Σχεδίαση διαδρομής με λεπτομέρεια

Ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία της εφαρμογής είναι το Route Builder. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει συγκεκριμένα σημεία πάνω στον χάρτη και η εφαρμογή δημιουργεί αυτόματα τη διαδρομή ακολουθώντας καταγεγραμμένα trails. Παράλληλα, παρέχονται πληροφορίες όπως υψομετρική διαφορά, βαθμός δυσκολίας και συνολικό μήκος της διαδρομής πριν καν αυτή ξεκινήσει.

Πατώντας πάνω σε κάποιο μονοπάτι ή σημείο ενδιαφέροντος εμφανίζονται επιπλέον στοιχεία όπως, τεχνική δυσκολία σε κλίμακα 10 βαθμών, τύπος διαδρομής (κυκλική ή σημείο προς σημείο), κατάλληλες εποχές χρήσης, κατάσταση του τερέν και τα είδη οχημάτων που επιτρέπονται.

Η έκδοση Elite προσφέρει ακόμη μία ιδιαίτερα χρήσιμη δυνατότητα: την προβολή των ορίων ιδιοκτησίας και του φορέα διαχείρισης κάθε περιοχής. Πρόκειται για σημαντική πληροφορία, καθώς διαφορετικές εκτάσεις στις ΗΠΑ διέπονται από διαφορετικούς κανόνες σχετικά με την κατασκήνωση, το κυνήγι ή την κίνηση εκτός καθορισμένων διαδρομών.

Offline χάρτες όταν δεν υπάρχει σήμα

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του OnX είναι η λειτουργία offline χαρτών. Ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει εκ των προτέρων περιοχές διαφορετικού μεγέθους και ανάλυσης, διατηρώντας όλες τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες ακόμη και όταν δεν υπάρχει καθόλου κάλυψη κινητής τηλεφωνίας.

Στην πράξη, αυτό αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμο στις απομακρυσμένες περιοχές γύρω από το Moab, όπου το σήμα κινητής τηλεφωνίας ήταν σχεδόν ανύπαρκτο. Επιπλέον, η εφαρμογή υποστηρίζει Apple CarPlay, επιτρέποντας την προβολή των χαρτών απευθείας στην οθόνη του αυτοκινήτου.

Πόσο κοστίζει η συνδρομή;

Η εφαρμογή δοκιμάστηκε αργότερα και σε διαδρομές στη βόρεια Αριζόνα, αλλά και στην έρημο βόρεια του Λος Άντζελες, όπου η ύπαρξη ιδιωτικών εκτάσεων κάνει την ακριβή χαρτογράφηση ακόμη πιο σημαντική. Το μοναδικό μειονέκτημα που παρατηρήθηκε ήταν η σχετικά αυξημένη καταπόνηση του smartphone κατά τη χρήση μέσω CarPlay, με τη συσκευή να αναπτύσσει υψηλότερες θερμοκρασίες σε σύγκριση με άλλες εφαρμογές πλοήγησης.

Η συνδρομή κοστίζει 15 δολάρια τον μήνα ή 100 δολάρια ετησίως για την πλήρη έκδοση, ενώ υπάρχει και οικονομικότερο πακέτο στα 35 δολάρια τον χρόνο που περιλαμβάνει τις βασικές λειτουργίες όπως, χάρτες, πληροφορίες διαδρομών, προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος και offline πλοήγηση.

Για όσους περνούν συχνά χρόνο σε χωμάτινες διαδρομές και απομακρυσμένες περιοχές, το OnX Offroad δείχνει να αποτελεί ένα από τα πιο χρήσιμα ψηφιακά εργαλεία που μπορεί να έχει κανείς στη διάθεσή του.

Πηγή: Motor1.com