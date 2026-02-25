quattroruote-icon
TECH

Κίνδυνος απομακρυσμένης απενεργοποίησης για τα ηλεκτρικά λεωφορεία που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα

ΤΕΤΑΡΤΗ | 25.02.2026
Autotypos Team
kindynos-apomakrysmenis-apenergopoiisis-gia-ta-ilektrika-leoforeia-pou-chrisimopoiountai-stin-ellada-794185

Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε πως τα ηλεκτρικά λεωφορεία μπορούν να απενεργοποιηθούν εξ αποστάσεως από τον κατασκευαστή

Η ηλεκτροκίνηση «καλπάζει» σχεδόν σε κάθε γωνιά του κόσμου και, στα πλαίσιά της, νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αρχίζουν να αντικαθιστούν τους στόλους των χωρών της Ευρώπης. Μεταξύ αυτών είναι η Νορβηγία, μια από τις χώρες που υποδέχθηκαν την ηλεκτροκίνηση με «ανοιχτές αγκάλες», αλλά και η χώρα μας.

Ωστόσο, οι αρχές ασφαλείας στη Σκανδιναβική χώρα εκπέμπουν SOS για τα εν λόγω ηλεκτρικά λεωφορεία, μετά από έλεγχο που αποκάλυψε πως κρύβουν μυστικά κάτω από το «δέρμα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δυνατότητα απομακρυσμένης απενεργοποίησης

Το πρακτορείο δημοσίων μεταφορών του Όσλο, Ruter, αποφάσισε να πραγματοποιήσει έλεγχο ασφαλείας στα ηλεκτρικά λεωφορεία της πόλης και τα αποτελέσματα σοκάρουν τους πάντες, εκτός από τους ίδιους τους ειδικούς. Στα πλαίσια του ελέγχου, το Ruter πήρε δύο διαφορετικά μοντέλα ηλεκτρικών λεωφορείων και τα έβαλε μέσα σε έναν κλωβό Faraday, δηλαδή ένα δωμάτιο που περικλείεται εξ ολοκλήρου από αγώγιμο υλικό, εμποδίζοντας με αυτόν τον τρόπο όλες τις παρεμβολές.

Με λίγα λόγια, τα ηλεκτρικά λεωφορεία απομονώθηκαν από τον έξω κόσμο και τις ηλεκτρονικές παρεμβολές και ραδιοσυχνότητες. Επρόκειτο για δύο κινέζικα ηλεκτρικά λεωφορεία της εταιρείας Yutong, τα οποία κυκλοφορούν και στην Ελλάδα.

Ο έλεγχος αποκάλυψε πως τα εν λόγω ηλεκτρικά λεωφορεία μπορούν να απενεργοποιηθούν εξ αποστάσεως από τον κατασκευαστή, μία πληροφορία που η Ruter μετέφερε και στην κυβέρνηση. Η συγκεκριμένη δυνατότητα εντοπίστηκε μόνο τα ηλεκτρικά λεωφορεία της κινέζικης μάρκας και δεν εντοπίστηκε στα λεωφορεία που αγοράστηκαν από την ολλανδική VDL.

«Θεωρητικά, τα λεωφορεία θα μπορούσαν επομένως να σταματήσουν ή να αχρηστευτούν από τον κατασκευαστή», ανέφερε το Ruter.


Θέμα εθνικής ασφάλειας λένε οι επικριτές

Το Ruter απενεργοποίησε τη συνδεσιμότητα των λεωφορείων αφαιρώντας τις κάρτες SIM από τα Modems σε 300 ηλεκτρικά λεωφορεία της Yutong που κυκλοφορούν στο Όσλο και σε άλλα 550 σε άλλα μέρη της χώρας, με τον Ståle Ulriksen, ειδικό σε θέματα εθνικής ασφάλειας να λέει στο NRK, τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό της Νορβηγίας, ότι ήταν απογοητευμένος με τους «αφελείς πολιτικούς» της χώρας.

«Δεν μπορώ να αντιληφθώ και να καταλάβω το γιατί οι πολιτικοί αρνούνται να ακούσουν τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των αρχών ασφαλείας», είπε ο Ulriksen.

Παρόμοιες ανησυχίες εξέφρασαν και Αμερικανοί εμπειρογνώμονες, όταν μετά από ελέγχους σε κινέζικα ηλιακά πάνελ εντοπίστηκαν άγνωστες συσκευές επικοινωνίας που δεν αναγράφονται στα έγγραφα του προϊόντος. Τα εν λόγω πάνελ διέθεταν την ίδια δυνατότητα απομακρυσμένης απενεργοποίησης, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα καταστροφικό προσχεδιασμένο blackout.

Πολύς θόρυβος για το τίποτα

Από την άλλη μεριά, η αντίπερα όχθη πιστεύει πως αυτά είναι σενάρια καταστροφολογίας. Τα συγκεκριμένα συστήματα τηλεχειρισμού υπάρχουν γιατί είναι πιο πρακτικά και πιο φθηνά για τους ίδιους τους κατασκευαστές, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να τα ενημερώσουν ή ακόμα και να τα επισκευάσουν εξ αποστάσεως – κάτι που ισχύει και στα αυτοκίνητα.

Τι κρατάμε:

  • Τα ηλεκτρικά λεωφορεία της Yutong μπορούν να απενεργοποιηθούν εξ αποστάσεως από τον κατασκευαστή
  • Τα εν λόγω λεωφορεία έχουν πλημμυρίσει τους δρόμους της Νορβηγίας, ενώ κυκλοφορούν και στην Ελλάδα
  • Ειδικοί στη Νορβηγία κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, ενώ άλλοι κάνουν λόγο για «καταστροφολογία»

Πηγή: Cybernews.com

Tags
#yutong#Ελλάδα#ηλεκτρικά λεωφορεία#Κίνα#Νορβηγία
Πρόσφατες Ειδήσεις