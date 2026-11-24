Δύο κινητά πτερύγια, ένα στο καπό και ένα κοντά στο πίσω παρμπρίζ, θα μπορούσαν να βοηθούν μια Porsche να κρατά τη γραμμή της ακόμα καλύτερα στις γρήγορες καμπές. Τι συμβαίνει όμως όταν ο άνεμος φυσά από το πλάι στην ευθεία;

Στα 285 χλμ./ώρα, η αεροδυναμική της Porsche 911 GT3 RS πιέζει το αυτοκίνητο στην άσφαλτο με δύναμη που αντιστοιχεί στο βάρος 860 κιλών. Τι κάνεις όταν έχεις ήδη φτάσει εκεί και θέλεις να περάσεις ακόμα πιο γρήγορα από μια στροφή; Μια αίτηση ευρεσιτεχνίας της Porsche δίνει μια απρόσμενη απάντηση. Αν ο αέρας μπορεί να σπρώξει το αυτοκίνητο προς τα κάτω με μία αεροτομή, μπορεί να το σπρώξει και προς το εσωτερικό της στροφής.

Τι δουλειά έχει ένα πηδάλιο πάνω στο καπό;

Στα σχέδια της Porsche ξεχωρίζουν δύο όρθια πτερύγια που θυμίζουν το πηδάλιο διεύθυνσης στην ουρά ενός αεροπλάνου. Το ένα αναπτύσσεται από το καπό του εμπρός χώρου αποσκευών και το άλλο από την περιοχή του πίσω παρμπρίζ. Καθώς ο οδηγός μπαίνει στη στροφή, τα πτερύγια παίρνουν γωνία ως προς τη ροή του αέρα.

Ας πάρουμε μια γρήγορη δεξιά στροφή. Με την κατάλληλη γωνία, τα πτερύγια εκτρέπουν μέρος του αέρα προς τα αριστερά. Ο αέρας ασκεί με τη σειρά του δύναμη προς τα δεξιά, βοηθώντας το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το τόξο της στροφής. Στην ίδια καμπή, μια συμβατική αεροτομή βοηθά με πιο έμμεσο τρόπο. Πιέζει τα ελαστικά πιο δυνατά στο οδόστρωμα ώστε εκείνα να αναπτύξουν μεγαλύτερη πρόσφυση. Με τα πηδάλια, μέρος αυτής της δύναμης ασκείται απευθείας στο αμάξωμα.

Γιατί η Porsche προβλέπει δύο πτερύγια;

Φανταστείτε να σπρώχνετε ένα αυτοκινητάκι από το πλάι με το δάχτυλο. Αν το σπρώξετε κοντά στη μύτη, αυτή θα γυρίσει προς την κατεύθυνση που την πιέζετε. Αν κάνετε το ίδιο κοντά στον πίσω προφυλακτήρα, θα μετακινηθεί πρώτα η ουρά και η μύτη θα στραφεί προς την αντίθετη κατεύθυνση. Κάτι ανάλογο εξηγεί την επιλογή της Porsche να τοποθετήσει ένα πτερύγιο κοντά σε κάθε άξονα. Ρυθμίζοντας τη γωνία τους ανεξάρτητα, μπορεί να αλλάζει τόσο τη συνολική πλευρική δύναμη όσο και το πόσο πρόθυμα γυρίζει η μύτη προς το εσωτερικό της στροφής.

Στην αίτηση ευρεσιτεχνίας, η Porsche υποστηρίζει ότι τα πτερύγια θα μπορούσαν να αυξήσουν την πλευρική επιτάχυνση που μπορεί να πετύχει το αυτοκίνητο σε υψηλές ταχύτητες. Αναφέρει επίσης ότι θα μπορούσαν να περιορίσουν την κλίση του αμαξώματος και να προσφέρουν δυνατότητες σταθεροποίησης πέρα από εκείνες του ESP. Ο ισχυρισμός αφορά δύο συστήματα που μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά. Το ESP επεμβαίνει επιλεκτικά στα φρένα όταν το αυτοκίνητο αρχίζει να αποκλίνει από την πορεία που ζητά ο οδηγός. Τα πτερύγια θα μπορούσαν να ασκήσουν πλευρική δύναμη ήδη από την είσοδο στη στροφή.

Τι γίνεται, όμως, όταν ο αέρας έρχεται από το πλάι;

Η ίδια επιφάνεια που βοηθά σε μια γρήγορη καμπή μπορεί να δυσκολέψει τον οδηγό στην ευθεία. Αν μια ριπή αέρα βρει το πτερύγιο εκτεθειμένο, αυτό μπορεί να λειτουργήσει σαν πανί και να σπρώξει το αυτοκίνητο εκτός γραμμής. Υπάρχει και ένα πιο πεζό ζήτημα. Όταν ανασηκώνεται το πίσω πτερύγιο, πόσο από το αυτοκίνητο που ακολουθεί θα μπορεί ακόμη να δει ο οδηγός στον εσωτερικό καθρέφτη;

Η Porsche περιγράφει τη διάταξη με γνώμονα τη χρήση σε κλειστή πίστα. Η αίτηση DE102025117584A1 κατατέθηκε τον Μάιο του 2025 και δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2026. Προς το παρόν, το κέρδος σε χρόνο γύρου παραμένει άγνωστο και η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει μοντέλο που θα φορέσει πρώτο τα πηδάλια.