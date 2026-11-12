Νέος ηλεκτροκινητήρας της ZF φτάνει τις 30.000 σ.α.λ.! – Γιατί αυτό μπορεί να αλλάξει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Η γερμανική εταιρεία παρουσίασε ένα νέο σύστημα κίνησης με 25% μικρότερο μέγεθος και βάρος, 50% λιγότερους μαγνήτες και ισχύ έως 272 ίππους, στοχεύοντας σε αποδοτικότερα και οικονομικότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Έχουμε συνηθίσει τις εξελίξεις στην ηλεκτροκίνηση να αφορούν σχεδόν πάντα τις μπαταρίες και τους χρόνους φόρτισης, ωστόσο υπάρχουν και άλλα πεδία που μπορούν να βελτιωθούν και η γερμανική ZF φαίνεται πως…. το ψάχνει. Πρόσφατα παρουσίασε λοιπόν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προσέγγιση, έναν ηλεκτρικό κινητήρα που περιστρέφεται μέχρι τις 30.000 στροφές ανά λεπτό, επιτρέποντας τη δημιουργία ενός σημαντικά μικρότερου και ελαφρύτερου συστήματος μετάδοσης κίνησης.

Το νέο σύστημα ονομάζεται High Revolution Drive και αποτελεί μια ολοκληρωμένη μονάδα 3 σε 1, στην οποία συνδυάζονται ο ηλεκτροκινητήρας, ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και κιβώτιο μετάδοσης. Η βασική αρχή πίσω από τη νέα τεχνολογία είναι σχετικά απλή. Η μηχανική ισχύς ενός κινητήρα εξαρτάται από τη ροπή και την ταχύτητα περιστροφής του. Επομένως, όσο αυξάνονται οι στροφές, τόσο μικρότερη ροπή απαιτείται για την παραγωγή της ίδιας ισχύος.

Αυτό επιτρέπει στους μηχανικούς να μειώσουν τις διαστάσεις του ηλεκτροκινητήρα και ειδικότερα του ρότορα, περιορίζοντας παράλληλα την ποσότητα των υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή του. Στην περίπτωση του High Revolution Drive, η ZF συγκρίνει τη νέα μονάδα με έναν συμβατικό ηλεκτρικό κινητήρα της δικής της πλατφόρμας SELECT, ο οποίος λειτουργεί στις 18.000 σ.α.λ. και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Σχεδόν 25% μικρότερος όγκος, 25% χαμηλότερο βάρος και 50% λιγότερη μάζα μαγνητών, χωρίς μείωση της διαθέσιμης ισχύος.

Μιλώντας περί ισχύος, η τιμή που εντυπωσιάζει είναι τα 3.500 Nm, που σύμφωνα με την ZF, θα φτάνουν στους τροχούς των αυτοκινήτων που θα φέρουν το νέο ηλεκτρικό μοτέρ. Πως παράγεται όμως αυτή η ομολογουμένως τεράστια δύναμη και πως φτάνει στο δρόμο; H ΖF δεν είχε να αντιμετωπίσει μόνο αυτή την πρόκληση, καθώς η υψηλή ταχύτητα περιστροφής δημιουργούσε επίσης μια πρόσθετη μηχανολογική απαίτηση. Ο ηλεκτροκινητήρας έπρεπε να μπορεί να μετατρέψει τις πολλές στροφές και τη σχετικά περιορισμένη ροπή του σε επαρκή κινητήρια δύναμη στους τροχούς.

Η ZF αντιμετώπισε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας ένα κιβώτιο δύο βαθμίδων με ελικοειδή γρανάζια και συνολική σχέση μετάδοσης περίπου 18:1. Με αυτόν τον τρόπο, η υψηλή ταχύτητα περιστροφής του ηλεκτροκινητήρα μειώνεται κατάλληλα, ενώ η διαθέσιμη ροπή πολλαπλασιάζεται.

Στη διαμόρφωση που παρουσιάστηκε, το σύστημα αποδίδει:

– Μέγιστη ισχύ: 200 kW (272 PS)

– Μέγιστη ροπή στους τροχούς: 3.500 Nm

– Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής: 30.000 σ.α.λ.

Για να μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι τα 3.500 Nm αφορούν τη ροπή που μεταφέρεται στους τροχούς μετά τον υποπολλαπλασιασμό που συντελείται στην μετάδοση και όχι τη ροπή που παράγει απευθείας ο ηλεκτροκινητήρας.

Σε ότι αφορά τώρα στις υψηλές ταχύτητες περιστροφής, τα θέματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν είχαν να κάνουν με τους κραδασμούς, τον θόρυβο και τη μηχανική αντοχή. Η ZF αξιοποίησε την πολυετή εμπειρία της στα συστήματα μετάδοσης, αντιμετωπίζοντας τον κινητήρα, τα έδρανα, τα γρανάζια και τα ηλεκτρονικά ισχύος ως ένα ενιαίο σύνολο, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη γεωμετρία των δοντιών των γραναζιών και στη συνολική συμπεριφορά του συστήματος σε υψηλές στροφές.

Όσο και αν ακούγεται σαν ένα μοτέρ προορισμένο για εφαρμογή σε «εξωτικά» αυτοκίνητα, σκοπός της ZF ήταν εξαρχής να αποτελέσει κινητήρια μονάδα σε μοντέλα μαζικής παραγωγής, με συστήματα κίνησης ισχύος περίπου 150 έως 200 kW (204–272 PS), ενώ η αρχιτεκτονική μπορεί να προσαρμοστεί σε συστήματα 400 και 800 Volt, επιτρέποντας την ενσωμάτωσή της σε διαφορετικές πλατφόρμες.

Πέραν όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω, δελεαστικό για τις κατασκευάστριες ώστε να αρχίσουν τις παραγγελίες , αποτελεί και κάτι που αφορά τον σχεδιασμό του ίδιου του αυτοκινήτου. Ένα μικρότερο σύστημα κίνησης καταλαμβάνει λιγότερο χώρο, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στους μηχανικούς για τη διαμόρφωση της πλατφόρμας και την αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου.

Μάλιστα, η γερμανική εταιρεία ανακοίνωσε ότι ήδη βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με αρκετούς κατασκευαστές αυτοκινήτων, με τον στόχο για την έναρξη παραγωγής τοποθετείται στο 2030.