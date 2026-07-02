Ποια μοντέλα πλέον προσφέρουν τη βοήθεια και του Gemini ενώ οδηγείς;

Αναβάθμιση χωρίς επίσκεψη σε service point, απλά οι Έλληνες θα πρέπει να εξασκήσουν τα αγγλικά τους…

Η Renault κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην ψηφιακή εμπειρία εντός του αυτοκινήτου, ενσωματώνοντας το Gemini, την προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη της Google, στο σύστημα πολυμέσων OpenR Link.

Η αναβάθμιση αυτή, η οποία ξεκίνησε να διατίθεται σταδιακά μέσω Over-The-Air (OTA) ενημερώσεων, επιτρέπει στους οδηγούς να αντικαταστήσουν τον κλασικό ψηφιακό βοηθό (Google Assistant) με το Gemini, χωρίς να χρειαστεί να επισκεφθούν κάποιο συνεργείο.

Τι αλλάζει στην καθημερινή οδήγηση;

Η ενσωμάτωση του Gemini δεν είναι μια απλή «αντικατάσταση» φωνητικών εντολών, αλλά μια ριζική αλλαγή στον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με το όχημα. Η τεχνητή νοημοσύνη ξεπερνά τις δυνατότητες του απλού Android Auto, καθώς είναι βαθιά συνδεδεμένη με τα συστήματα του ίδιου του αυτοκινήτου.

1. Φυσικός διάλογος χωρίς «ρομποτικές» εντολές

Ξεχάστε τις τυποποιημένες φράσεις που έπρεπε να απομνημονεύετε. Το Gemini κατανοεί το πλαίσιο μιας συζήτησης και την πρόθεση του χρήστη, στο πλαίσιο μιας φυσικής συζήτησης που θα μπορούσε να είχε κανείς με έναν άνθρωπο.

2. Απόλυτος έλεγχος του οχήματος με τη φωνή

Επειδή το Gemini «διαβάζει» τα δεδομένα του αυτοκινήτου, μπορεί να ελέγξει απευθείας λειτουργίες όπως ο κλιματισμός, το ραδιόφωνο και οι ρυθμίσεις πλοήγησης. Επιπλέον, χρησιμοποιεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο (όπως η υπολειπόμενη αυτονομία της μπαταρίας στα ηλεκτρικά μοντέλα) για να σχεδιάσει έξυπνα τη διαδρομή σας.

3. Ψυχαγωγία και γνώσεις (Gemini Live)

Το ταξίδι γίνεται πιο διασκεδαστικό για όλη την οικογένεια. Μπορείτε να ζητήσετε από το Gemini να απαντήσει σε ερωτήσεις γενικών γνώσεων, να διαβάσει ειδήσεις ή ακόμα και να δημιουργήσει ένα παιχνίδι ερωτήσεων (quiz) για τους επιβάτες ή να πει ένα παραμύθι στα παιδιά.

Σε ποια μοντέλα είναι διαθέσιμο;

Η Renault εφαρμόζει μια ευρεία στρατηγική, φέρνοντας το Gemini σε όλη την γκάμα των οχημάτων της που διαθέτουν το σύστημα OpenR Link με ενσωματωμένη Google.

Στην Ευρώπη: Η αναβάθμιση καλύπτει μοντέλα από το μικρό Twingo έως το κορυφαίο Rafale (συμπεριλαμβανομένων των Megane E-Tech, Austral, κ.α.).

Η αναβάθμιση καλύπτει μοντέλα από το μικρό έως το κορυφαίο (συμπεριλαμβανομένων των Megane E-Tech, Austral, κ.α.). Διεθνώς: Θα κυκλοφορήσει και σε παγκόσμια μοντέλα της μάρκας, όπως τα Boreal και Duster.

Τα ελληνικά… στην απ΄έξω

Για μια ψήφο… όχι, πλάκα κάνουμε. Στην αρχική αυτή φάση, το σύστημα υποστηρίζει 13 γλώσσες (μεταξύ των οποίων Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά κ.α.). Τα ελληνικά, δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το αρχικό γλωσσικό πακέτο, και αναμένεται να προστεθούν στο μέλλον, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για αυτό.

Πώς ενεργοποιείται;

Η αναβάθμιση παρέχεται εντελώς δωρεάν. Όταν το αυτοκίνητο λάβει την OTA ενημέρωση, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση στην κεντρική οθόνη του οχήματος.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επιλογής (opt-in): μπορεί να επιλέξει να ενεργοποιήσει το Gemini συνδέοντας τον Google λογαριασμό του, ενώ διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει στον κλασικό Google Assistant ανά πάσα στιγμή, αν το επιθυμεί.