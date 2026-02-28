quattroruote-icon
TECH

Πως η σαντιγί έκανε καλύτερους τους αερόσακους του ηλεκτρικού Ford Explorer

ΣΑΒΒΑΤΟ | 28.02.2026
Autotypos Team
pos-i-santigi-ekane-kalyterous-tous-aerosakous-tou-ilektrikou-ford-explorer-794464

Στη Ford, το πάθος για το αυτοκίνητο εκφράζεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους

Για κάποιους σημαίνει απόλυτες επιδόσεις και δημιουργίες, όπως η Mustang GTD. Για άλλους, είναι η σχεδίαση που κερδίζει τις εντυπώσεις, όπως συμβαίνει με το Capri. Και για μια άλλη ομάδα ανθρώπων, η μεγαλύτερη πρόκληση —και κινητήριος δύναμη— είναι η συνεχής αναβάθμιση της ασφάλειας.

Η Ford έχει συνδέσει το όνομά της με σημαντικές καινοτομίες στον συγκεκριμένο τομέα, πολλές από τις οποίες αργότερα υιοθετήθηκαν ευρέως από την αυτοκινητοβιομηχανία. Σήμερα, τα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας συμβάλλουν καθοριστικά στην αποτροπή μιας σύγκρουσης ή στον περιορισμό των συνεπειών της. Παράλληλα, οι εξελίξεις στην παθητική ασφάλεια διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας όχι μόνο για τους επιβάτες, αλλά και για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Όταν μιλάμε για παθητική ασφάλεια, οι αερόσακοι είναι από τα πρώτα στοιχεία που έρχονται στο μυαλό. Αν και η μαζική τους διάδοση έγινε τη δεκαετία του 1990, η Ford είχε ξεκινήσει να εξερευνά τη συγκεκριμένη τεχνολογία ήδη από τη δεκαετία του 1970. Και παρότι πρόκειται για μια λύση με ιστορία δεκαετιών, η εταιρεία συνέχισε να αναζητά τρόπους για να την κάνει ακόμη πιο αποτελεσματική.

Το Ford Explorer και η… σαντιγί

Κατά την εξέλιξη του ηλεκτρικού Ford Explorer, η ομάδα ανάπτυξης πραγματοποίησε εκτεταμένες δοκιμές πρόσκρουσης σε ελεγχόμενο περιβάλλον — όπως συμβαίνει με κάθε νέο μοντέλο της μάρκας. Παρότι το όχημα κάλυπτε ή και ξεπερνούσε τόσο τις νομοθετικές απαιτήσεις όσο και τα αυστηρά εσωτερικά πρότυπα της Ford στην παθητική ασφάλεια, οι μηχανικοί αναζήτησαν τρόπους να περιορίσουν ακόμη περισσότερο την κίνηση των εμπρός επιβατών σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης.

Στο τραπέζι έπεσαν διάφορες ιδέες, ακόμη και μια «ενισχυμένη» ζώνη ασφαλείας αντίστοιχη με εκείνες των αγωνιστικών αυτοκινήτων. Ωστόσο, μια τέτοια λύση κρίθηκε μη πρακτική για καθημερινή χρήση. Η κατεύθυνση που τελικά επιλέχθηκε ήταν διαφορετική: η τοποθέτηση αερόσακου ανάμεσα στον οδηγό και τον συνοδηγό, ώστε να περιορίζεται η μεταξύ τους μετατόπιση σε πλευρική σύγκρουση.

Αρχικά εξετάστηκε η λύση ενός αερόσακου οροφής πάνω από τα εμπρός καθίσματα, όμως οι χωροταξικοί περιορισμοί δεν επέτρεψαν την τοποθέτηση ενός συστήματος με το απαιτούμενο μέγεθος. Έτσι, η πιο αποδοτική επιλογή αποδείχθηκε η αναβάθμιση του ήδη υπάρχοντος κεντρικού πλευρικού αερόσακου του εμπρός καθίσματος.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Με την προσθήκη ενός δεύτερου θαλάμου στον συγκεκριμένο αερόσακο, τα αποτελέσματα στις δοκιμές ήταν εντυπωσιακά. Το νέο Ford Explorer απέσπασε βαθμολογία 5 αστέρων από τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP, συγκεντρώνοντας 15,5 βαθμούς (με άριστα τους 16) στις πλευρικές συγκρούσεις. Στη σχετική αναφορά επισημαίνεται ότι το μοντέλο διαθέτει αποτελεσματικό αντίμετρο για τον περιορισμό τραυματισμών μεταξύ των επιβατών, με καλή προστασία κεφαλής τόσο για τον οδηγό όσο και για τον συνοδηγό.

Και η σαντιγί; Η σύνδεση είναι πιο τεχνική απ’ όσο ακούγεται. Στα σύγχρονα αυτοκίνητα, οι αερόσακοι ενεργοποιούνται μέσω πυροτεχνικής γόμωσης που θέτει σε λειτουργία μια γεννήτρια αερίου, φουσκώνοντάς τους μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Η διαδικασία αυτή, αν και αποτελεσματική, παράγει υψηλές θερμοκρασίες.

Η λύση προέκυψε μέσα από συνεργασία με εταιρεία που ξεκίνησε κατασκευάζοντας φιάλες αερίου για δοχεία σαντιγί. Η τεχνογνωσία αυτή οδήγησε στη χρήση γεννήτριας ψυχρού αερίου παρόμοιας τεχνολογίας, επιτρέποντας την ανάπτυξη του αερόσακου σε πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες, χωρίς καμία υποχώρηση στα απαιτητικά πρότυπα απόδοσης.

Το συμπέρασμα; Ακόμη και μια τεχνολογία με ιστορία 50 ετών μπορεί να εξελιχθεί, όταν στόχος είναι η συνεχής βελτίωση.

Τι κρατάμε:

  • Η Ford συνεχίζει τις σημαντικές καινοτομίες στον τομέα της ασφάλειας 
  • Σημαντική βελτίωση στα επίπεδα παθητικής ασφάλειας του νέου Explorer αξιοποιώντας μια τεχνολογία 50 ετών
  • Νέα τεχνολογία στους αερόσακους προέκυψε από συνεργασία με εταιρεία που ξεκίνησε κατασκευάζοντας φιάλες αερίου για δοχεία σαντιγί
  • To Explorer απέσπασε κορυφαία βαθμολογία 5 αστέρων και 15,5/16 στις δοκιμές πλευρικής σύγκρουσης του Euro NCAP

