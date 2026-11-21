Από τις οθόνες και την πλοήγηση μέχρι τις κάμερες και την τεχνητή νοημοσύνη, τα αυτοκίνητα χρειάζονται ολοένα περισσότερη μνήμη για να λειτουργήσουν. Όμως, τα GB δεν λένε πάντα όλη την αλήθεια.

Πόση RAM έχει το κινητό σας; Αν είναι σχετικά καινούριο, η απάντηση πιθανότατα βρίσκεται κάπου ανάμεσα στα 8 και τα 16 GB. Ένας σύγχρονος υπολογιστής μπορεί να διαθέτει 16 ή 32 GB, ενώ στα πιο απαιτητικά μηχανήματα η χωρητικότητα ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Και ενώ έχει πράγματι μεγάλο νόημα σε ένα smartphone να κοιτάς πόση μνήμη RAM διαθέτει, σε ένα αυτοκίνητο σίγουρα δεν είναι τεχνικό στοιχείο στο οποίο θα πάει το μυαλό σου.

Σήμερα όμως, καθώς τα μοντέλα αποκτούν όλο και μεγαλύτερες οθόνες, περισσότερες κάμερες, εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης και λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, η μνήμη γίνεται ένα ακόμα κομμάτι της τεχνολογικής τους ταυτότητας.

Τι γίνεται λοιπόν με τη μνήμη στα σύγχρονα αυτοκίνητα, πώς επηρεάζει το κόστος, τώρα που λόγω των Data Centers οι RAM έχουν πάει στο θεό, και πόσο σημαντική είναι πλέον; Αφορμή αποτέλεσε το νέο MB.DRIVE ASSIST PRO της Mercedes-Benz, που παρουσιάστηκε. Η γερμανική εταιρεία αναφέρει για το σύστημα περισσότερα από 70 GB RAM, μαζί με υπολογιστική ισχύ έως 254 TOPS (τρισεκατομμύρια πράξεις το δευτερόλεπτο). Ένα εντυπωσιακό νούμερο, το οποίο παραπέμπει προφανώς σε υπερυπολιστή, τον οποίο άλλωστε και διαθέτει.

Πρώτα απ’ όλα, τι είναι η RAM; Η RAM είναι η μνήμη στην οποία ένας υπολογιστής διατηρεί προσωρινά δεδομένα που χρειάζεται όσο λειτουργεί. Αν ο επεξεργαστής είναι εκείνος που εκτελεί τις εργασίες, η RAM είναι ο χώρος εργασίας που έχει διαθέσιμο για να τις πραγματοποιήσει. Στο αυτοκίνητο, τα δεδομένα αυτά μπορούν να αφορούν από έναν χάρτη και μια ανοιχτή εφαρμογή μουσικής μέχρι εικόνες από κάμερες και πληροφορίες που χρησιμοποιεί ένα σύστημα υποβοήθησης οδήγησης. Δεν πρέπει, ωστόσο, να συγχέουμε τη RAM με τον αποθηκευτικό χώρο. Τα 16 GB RAM και τα 256 GB αποθηκευτικού χώρου, για παράδειγμα, περιγράφουν διαφορετικά πράγματα. Στον δεύτερο παραμένουν δεδομένα όπως το λειτουργικό σύστημα, οι χάρτες και οι εφαρμογές, ακόμα και όταν το αυτοκίνητο είναι σβηστό. Το αυτοκίνητο δεν έχει απαραίτητα έναν μόνο υπολογιστή

Εδώ βρίσκεται και η σημαντικότερη διαφορά σε σχέση με μια απλή σύγκριση κινητών τηλεφώνων. Ένα σύγχρονο αυτοκίνητο μπορεί να διαθέτει περισσότερες από μία υπολογιστικές μονάδες, με διαφορετικές αρμοδιότητες και δική τους μνήμη. Ανάλογα με την αρχιτεκτονική του, άλλος υπολογιστής μπορεί να εξυπηρετεί την καμπίνα και τις οθόνες και άλλος τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού.

Ακόμα και όταν περισσότερες λειτουργίες συγκεντρώνονται σε μια κεντρική υπολογιστική πλατφόρμα, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλη η μνήμη χρησιμοποιείται από όλα τα συστήματα σαν να ήταν ένας ενιαίος διαθέσιμος χώρος. Με απλά λόγια, τα GB του infotainment και τα GB της υποβοήθησης οδήγησης πρέπει να τα διαβάζουμε με βάση τη δουλειά για την οποία προορίζονται.

Πού χρειάζεται RAM το infotainment;

Το σύστημα πολυμέσων ενός σύγχρονου αυτοκινήτου κάνει πολύ περισσότερα από το να παίζει ραδιόφωνο. Προβάλλει χάρτες, εκτελεί εφαρμογές, διαχειρίζεται την αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο, επικοινωνεί με το κινητό τηλέφωνο και, σε ορισμένα μοντέλα, ελέγχει περισσότερες από μία οθόνες. Όλα αυτά απαιτούν επεξεργαστική ισχύ και μνήμη, ιδιαίτερα όταν εκτελούνται ταυτόχρονα. Οι δυνατότητες της μνήμης μπορούν επίσης να επηρεάσουν το περιθώριο για μελλοντικές, πιο απαιτητικές αναβαθμίσεις λογισμικού. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα σύστημα με περισσότερη RAM θα είναι αυτομάτως ταχύτερο. Σημασία έχουν επίσης ο επεξεργαστής, η ταχύτητα πρόσβασης στη μνήμη και το πόσο καλά έχει σχεδιαστεί το λογισμικό.

Γιατί χρειάζονται RAM τα συστήματα υποβοήθησης;

Στον υπολογιστή που αναλαμβάνει την υποβοήθηση οδήγησης, η δουλειά είναι διαφορετική και, σε αρκετές περιπτώσεις, ιδιαίτερα απαιτητική. Οι κάμερες και οι υπόλοιποι αισθητήρες στέλνουν συνεχώς πληροφορίες για το περιβάλλον του αυτοκινήτου. Το σύστημα πρέπει να τις επεξεργαστεί, να αναγνωρίσει οχήματα, πεζούς ή διαγραμμίσεις και να υπολογίσει πώς θα κινηθεί, πάντα μέσα στα όρια των δυνατοτήτων του.

Στην περίπτωση του MB.DRIVE ASSIST PRO, η Mercedes αναφέρει δέκα κάμερες, πέντε ραντάρ και δώδεκα αισθητήρες υπερήχων. Τα δεδομένα τους καταλήγουν σε έναν υπολογιστή υψηλών επιδόσεων, με ισχύ έως 254 TOPS. Πρόκειται για σύστημα υποβοήθησης επιπέδου 2, πράγμα που σημαίνει ότι ο οδηγός παραμένει υπεύθυνος και πρέπει να επιβλέπει την οδήγηση. Εδώ, λοιπόν, η μνήμη δεν εξυπηρετεί απλώς την ομαλή εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών. Είναι μέρος της υποδομής που χρειάζεται για τη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων κατά τη λειτουργία του συστήματος.

NIO vs Tesla: η διαφορά στην λογική

Ένα ακόμα πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα έρχεται από τη NIO και το μεγάλο ηλεκτρικό SUV της, το ES9, που παρουσιάστηκε στην Κίνα. Στα τεχνικά στοιχεία του μοντέλου, η εταιρεία διαχωρίζει τη μνήμη του ψηφιακού cockpit από εκείνη της υπολογιστικής μονάδας για την υποβοήθηση οδήγησης.

Για την καμπίνα αναφέρονται 48 GB RAM, μαζί με επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 8295P και την πρόσθετη υπολογιστική μονάδα N-Box. Για τα συστήματα υποβοήθησης αναφέρονται, ανάλογα με την έκδοση, 64 GB RAM με ένα chip NX9031 ή 128 GB με δύο τέτοια chip. Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά, αλλά δεν περιγράφουν μια ενιαία RAM όπως εκείνη που συνήθως αναζητούμε στα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός laptop. Αντιστοιχούν σε διαφορετικά μέρη της ηλεκτρονικής αρχιτεκτονικής του αυτοκινήτου, με διαφορετικές αποστολές.

Η Tesla είναι μία από τις εταιρείες που έχουν επενδύσει περισσότερο στην εξέλιξη υπολογιστών για τα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης. Κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του 2026, ο Elon Musk αναφέρθηκε σε μια σχεδιαζόμενη αναβάθμιση του υπολογιστή AI4. Όπως είπε, η μνήμη προβλεπόταν να αυξηθεί από 16 σε περίπου 32 GB ανά chip, φτάνοντας συνολικά τα 64 GB στη νέα διάταξη με δύο chip.

Τι είδους RAM χρησιμοποιεί ένα αυτοκίνητο; Οι μνήμες που χρησιμοποιούνται στο αυτοκίνητο ανήκουν στις ίδιες ευρύτερες οικογένειες τεχνολογιών που συναντάμε και σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Μία από αυτές είναι η LPDDR, που χρησιμοποιείται και σε φορητές συσκευές, καθώς συνδυάζει υψηλές ταχύτητες με σχετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Η Micron, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές μνήμης, διαθέτει μεταξύ άλλων μνήμες LPDDR4 και LPDDR5 για εφαρμογές αυτοκινήτου, από το infotainment και τον ψηφιακό πίνακα οργάνων μέχρι τα συστήματα υποβοήθησης. Η διαφορά βρίσκεται και στις απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτει το εξάρτημα. Ανάλογα με την εφαρμογή, οι μνήμες αυτοκινήτου επιλέγονται και δοκιμάζονται για συγκεκριμένα εύρη θερμοκρασίας και προδιαγραφές αξιοπιστίας. Στα συστήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια προστίθενται απαιτήσεις για τον εντοπισμό ή και τη διόρθωση σφαλμάτων.

Περισσότερα GB σημαίνουν καλύτερο αυτοκίνητο;

Όχι απαραίτητα. Όπως ακριβώς η ιπποδύναμη από μόνη της δεν αρκεί για να μας πει πόσο καλό είναι ένα αυτοκίνητο, έτσι και η χωρητικότητα της RAM δεν αρκεί για να περιγράψει τις ψηφιακές του δυνατότητες. Χρειάζεται να γνωρίζουμε πού χρησιμοποιείται, πόσο γρήγορα μεταφέρονται τα δεδομένα από και προς αυτήν, τι μπορούν να κάνουν οι επεξεργαστές και πόσο αποτελεσματικό είναι το λογισμικό. Αυτό που αλλάζει, πάντως, είναι ότι η RAM παύει να αποτελεί μια άγνωστη λεπτομέρεια κρυμμένη πίσω από το ταμπλό.

Για τα αυτοκίνητα που βασίζονται ολοένα περισσότερο στο λογισμικό, είναι πλέον μέρος της τεχνολογικής τους υποδομής. Και ίσως σύντομα, δίπλα στους ίππους και την αυτονομία, να συζητάμε όλο και συχνότερα και για τα gigabyte. Προς το παρόν οι περισσότερες εταιρείες δεν ανακοινώνουν τη μνήμη στα αυτοκίνητά τους, ειδικότερα σε αυτά που συγκεντρώνουν στην Ελλάδα τη πλειονότητα των πωλήσεων. Από μικρή έρευνα μας διαπιστώσαμε ότι ένα μέσο B-SUV, με τυπικό σύνολο οθονών και βασικά συστήματα υποβοηθούμενης οδήγησης, έχει 4-8 GB RAM. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις σίγουρα δεν αποτελούν αξιοσημειώτα μεγέθη.

Υπάρχει, πάντως, ένας ακόμη λόγος για τον οποίο η μνήμη RAM θα μας απασχολεί ολοένα και περισσότερο. Το κόστος της! Η αυξημένη ζήτηση για συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και κέντρα δεδομένων έχει πιέσει την παγκόσμια παραγωγή, ανεβάζοντας τις τιμές των μνημών. Και όσο τα αυτοκίνητα χρειάζονται περισσότερα και πιο προηγμένα ηλεκτρονικά, τόσο εντονότερα επηρεάζονται οι κατασκευαστές από αυτή την αύξηση. Επομένως, την επόμενη φορά που θα δεις αύξηση στη τιμή ενός μοντέλου, μη το ρίξεις μόνο στον πληθωρισμό, στις οθόνες και στις μπαταρίες. Κοίταξε και το τσιπάκι