Ρεκόρ Guinness: Αυτός είναι ο πιο αποδοτικός υβριδικός κινητήρας στον κόσμο – Καίει 2,22 lt/100km

Νέα γενιά hybrid τεχνολογίας με AI διαχείριση ενέργειας, κατανάλωση κάτω από 4 λίτρα και στόχο την παγκόσμια κυριαρχία απέναντι στους Ιάπωνες

Η Geely παρουσίασε τη νέα γενιά υβριδικής τεχνολογίας i-HEV, επιχειρώντας να αλλάξει τις ισορροπίες στην κατηγορία των full hybrid. Σε μια περίοδο όπου η αγορά αρχίζει να επανεξετάζει τον ρόλο των ηλεκτρικών, η κινεζική εταιρεία επενδύει σε ένα σύστημα που συνδυάζει υψηλή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση και χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Το i-HEV (Intelligent Energy Hybrid) αποτελεί, σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία, ένα βήμα προς μια πιο «έξυπνη» υβριδική εποχή, όπου η διαχείριση της ενέργειας δεν βασίζεται μόνο στη μηχανολογία, αλλά και σε αλγορίθμους που προσαρμόζονται σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

Απόδοση που αγγίζει τα όρια της θερμικής τεχνολογίας

Στην καρδιά του συστήματος βρίσκεται ένας ειδικά εξελιγμένος υβριδικός κινητήρας με θερμική απόδοση 48,4%, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά που έχουν επιτευχθεί σε μοντέλα μαζικής παραγωγής.

Το σύνολο υποστηρίζεται από ένα ηλεκτρικό σύστημα με ισχύ που φτάνει τα 230 kW, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην απόκριση στις χαμηλές ταχύτητες, εκεί όπου χρησιμοποιούνται περισσότερο τα υβριδικά αυτοκίνητα.

Η επιτάχυνση 0-30 km/h ολοκληρώνεται σε μόλις 1,84 δευτερόλεπτα, δείχνοντας ότι το σύστημα δεν στοχεύει μόνο στην οικονομία, αλλά και στην άμεση απόκριση στην πόλη.

Κατανάλωση που σπάει ρεκόρ

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι η κατανάλωση. Η Geely ανακοίνωσε τιμή 2,22 λίτρα/100 km σε δοκιμές, η οποία έχει πιστοποιηθεί από τον οργανισμό Guinness, προσφέροντας ανεξάρτητη επιβεβαίωση των επιδόσεων του συστήματος.

Στην πράξη, τα νούμερα που αφορούν μοντέλα παραγωγής είναι πιο «ρεαλιστικά», αλλά παραμένουν εντυπωσιακά:

• περίπου 3,98 l/100 km για το Preface

• περίπου 4,75 l/100 km για το Monjaro

Ακόμη κι έτσι, η Geely καταφέρνει να πέσει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 4 λίτρων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, κάτι που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν δύσκολο για full hybrid.

AI στο τιμόνι της ενεργειακής διαχείρισης

Το βασικό στοιχείο διαφοροποίησης του i-HEV είναι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Το σύστημα αναλύει σε πραγματικό χρόνο παραμέτρους όπως θερμοκρασία, υγρασία και υψόμετρο, προσαρμόζοντας τη λειτουργία του κινητήρα και του ηλεκτρικού μοτέρ.

Η Geely υποστηρίζει ότι αυτή η προσέγγιση αυξάνει τη συνολική ενεργειακή απόδοση, περισσότερο από 10% σε σχέση με προηγούμενα υβριδικά συστήματα. Παράλληλα, το σύστημα επιλέγει δυναμικά μεταξύ διαφορετικών τρόπων λειτουργίας (ηλεκτρικό, σειριακό, παράλληλο hybrid), κρατώντας τον κινητήρα στο πιο αποδοτικό σημείο λειτουργίας.

Στρατηγική στροφή προς τα υβριδικά

Η παρουσίαση του i-HEV δεν είναι μεμονωμένη εξέλιξη, αλλά μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής. Καθώς το κόστος των μπαταριών και οι υποδομές φόρτισης παραμένουν ζητήματα, οι κατασκευαστές στρέφονται ξανά στα υβριδικά ως μια πιο «ισορροπημένη» λύση.

Τα HEV χρησιμοποιούν μικρότερες μπαταρίες (περίπου 1–2 kWh), μειώνοντας το κόστος και την εξάρτηση από πρώτες ύλες, ενώ διατηρούν την ευκολία χρήσης ενός συμβατικού αυτοκινήτου.

Η Geely σκοπεύει να ενσωματώσει το νέο σύστημα σε βασικά μοντέλα όπως τα Preface, Monjaro, Emgrand και Boyue μέσα στο 2026, δείχνοντας ότι δεν πρόκειται για «εργαστηριακή» τεχνολογία αλλά για λύση μαζικής παραγωγής.

Τι κρατάμε

• Νέα υβριδική τεχνολογία i-HEV με θερμική απόδοση 48,4%

• Κατανάλωση έως 2,22 l/100 km (πιστοποιημένο ρεκόρ Guinness)

• Ρεαλιστικές τιμές κάτω από 4 l/100 km σε WLTC

• AI διαχείριση ενέργειας με βελτίωση απόδοσης >10%

• Σταδιακή εφαρμογή σε βασικά μοντέλα της Geely μέσα στο 2026