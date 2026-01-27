Σε ποια μέρη της παραγωγής η Audi χρησιμοποιεί τεχνολογία AI;

Η Audi επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της παραγωγής της μέσω cloud και ενσωματώνοντας εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης

Με τη νέα αυτή προσέγγιση, η Audi μάρκα συνδυάζει δεκαετίες βιομηχανικής τεχνογνωσίας με σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, μετατρέποντας τα εργοστάσιά του σε «έξυπνες» μονάδες όπου η AI λειτουργεί ως συνεργάτης των εργαζομένων, ενισχύοντας αποδοτικότητα, ποιότητα και ευελιξία. Στην πράξη, η τεχνητή νοημοσύνη στην παραγωγή της Audi δεν αντικαθιστά τον άνθρωπο, αλλά λειτουργεί ως ψηφιακός συνεργάτης.

Σε τομείς όπως το αμάξωμα και το βαφείο, συστήματα AI παρακολουθούν κρίσιμες παραμέτρους παραγωγής σε πραγματικό χρόνο, εντοπίζουν αποκλίσεις και υποστηρίζουν τον ποιοτικό έλεγχο πριν αυτές εξελιχθούν σε σφάλματα. Παράλληλα, ρομποτικά συστήματα αναλαμβάνουν βαριές ή εργονομικά απαιτητικές εργασίες.

Στο βαφείο, εφαρμογές AI συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση ενεργοβόρων διαδικασιών, όπως η λειτουργία των κλιβάνων, ενισχύοντας τόσο την αποδοτικότητα όσο και τη βιωσιμότητα της παραγωγής. Η Audi προχωρά με συνέπεια στην ευρεία εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στην παραγωγή και την εφοδιαστική της αλυσίδα. Η εταιρεία επεκτείνει σε μεγάλη κλίμακα τη δική της cloud πλατφόρμα για την παραγωγή και εισάγει νέες εφαρμογές και τεχνολογίες AI για τη μαζική βιομηχανική παραγωγή.

Edge Cloud 4 Production: το θεμέλιο της ψηφιακής παραγωγής

Η Audi θέτει σε λειτουργία την πλατφόρμα Edge Cloud 4 Production (EC4P) σε ολόκληρο το παραγωγικό της δίκτυο. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία καθορίζει ένα νέο σημείο αναφοράς στην πλήρως διασυνδεδεμένη αυτοματοποίηση εργοστασίων και ταυτόχρονα δημιουργεί τη βάση για την ευρεία αξιοποίηση της AI στην παραγωγή. Το EC4P επιτρέπει τον συνδυασμό της κλασικής τεχνολογίας αυτοματισμού με την ευελιξία και την υπολογιστική ισχύ του cloud.

Η μετάβαση αυτή απλοποιεί τις διαδικασίες, μειώνει τον απαιτούμενο επιτόπιο εξοπλισμό hardware και επιταχύνει την εισαγωγή νέων λειτουργιών. Το αποτέλεσμα είναι πιο σταθερές διαδικασίες, χαμηλότερο κόστος συντήρησης και αυξημένο επίπεδο κυβερνοασφάλειας.

Στη συναρμολόγηση οχημάτων στα γερμανικά εργοστάσια, η καθοδήγηση των εργαζομένων ελέγχεται πλέον κεντρικά μέσω cloud. Οι εργαζόμενοι στη γραμμή παραγωγής λαμβάνουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες όπως οι προδιαγραφές των οχημάτων ή οι εκδόσεις ανά αγορά από μία ενιαία κεντρική πηγή. Η μετάβαση στο cloud έχει ήδη καταργήσει την ανάγκη για περισσότερους από 1.000 βιομηχανικούς υπολογιστές.

Στο αμάξωμα των σειρών A5 και A6 στο Neckarsulm, το EC4P χρησιμοποιείται πλέον – για πρώτη φορά – σε ένα ιδιαίτερα αυτοματοποιημένο περιβάλλον μαζικής παραγωγής. Οι εικονικοί προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (vPLC) αντικαθιστούν τους τοπικούς ελεγκτές hardware στις γραμμές παραγωγής. Βιομηχανικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων περίπου 100 ρομπότ, συνεργάζονται μέσω του EC4P με ακρίβεια χιλιοστού του δευτερολέπτου. Το σύστημα πληροί τις υψηλότερες απαιτήσεις για ομαλή παραγωγική ροή, επιτρέποντας την κατασκευή εκατοντάδων αμαξωμάτων ημερησίως σε τρεις βάρδιες – ένα επίπεδο επίδοσης που μέχρι σήμερα θεωρείται μοναδικό στον κλάδο.

AI ως υποστήριξη εργαζομένων και διασφάλιση ποιότητας

Στο μέλλον, το σύστημα Weld Splatter Detection (WSD) θα λειτουργεί επίσης μέσω του Edge Cloud 4 Production, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα κλιμάκωσης. Στο εργοστάσιο της Audi στο Neckarsulm, το WSD ανιχνεύει πιτσιλίσματα συγκόλλησης στο κάτω μέρος του αμαξώματος και τα επισημαίνει με φωτισμό. Μετά από πρόσφατη αναβάθμιση, ένας ρομποτικός βραχίονας έχει αναλάβει τη λείανσή τους – μια ιδιαίτερα απαιτητική σωματικά εργασία. Το πρώτο σύστημα ανίχνευσης πιτσιλισμάτων συγκόλλησης με υποστήριξη AI στον Όμιλο Volkswagen πρόκειται σύντομα να περάσει σε σειριακή παραγωγή σε έξι μονάδες στο Ingolstadt.

Παράλληλα, η Audi αναπτύσσει το ProcessGuardAIn, τη δική της λύση AI για την παρακολούθηση των παραγωγικών διαδικασιών. Η ανάπτυξη κατέστη δυνατή χάρη σε μια ομάδα ειδικών δεδομένων της Audi, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια δημιούργησαν την δια-εργοστασιακή πλατφόρμα “P-Data Engine”. Η πλατφόρμα αυτή ενοποιεί δεδομένα από διαφορετικά συστήματα και εργοστάσια σε ένα ενιαίο, ποιοτικά ελεγχόμενο επίπεδο. Με αυτή τη βάση, οι data scientists της Audi μπορούν να αναπτύσσουν και να κλιμακώνουν γρήγορα εφαρμογές AI, όπως το ProcessGuardAIn.

Η λύση συνδυάζει δεκαετίες εξειδικευμένης γνώσης με δεδομένα εγκαταστάσεων και διαδικασιών σε ένα τυποποιημένο, αρθρωτό και επεκτάσιμο σύστημα, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί σε ολόκληρο τον Όμιλο Volkswagen. Βασισμένο σε δεδομένα μηχανών και αισθητήρων, το ProcessGuardAIn παρακολουθεί ήδη σε πραγματικό χρόνο τα στάδια παραγωγής, εντοπίζει έγκαιρα ανωμαλίες και ειδοποιεί τους ειδικούς.

Πιλοτικά, δύο εφαρμογές βρίσκονται σε εξέλιξη στο βαφείο του Neckarsulm: η βελτιστοποίηση δοσολογίας στο στάδιο προεπεξεργασίας και η ανίχνευση ανωμαλιών στην καθοδική ηλεκτροβαφή (CDC). Η ένταξη σε σειριακή παραγωγή προγραμματίζεται για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η έγκαιρη ανίχνευση σφαλμάτων απλοποιεί τις χειρωνακτικές διαδικασίες και μειώνει το κόστος επανεργασίας.

Σε επόμενα στάδια εξέλιξης, το ProcessGuardAIn θα παρέχει προτάσεις ενεργειών βασισμένες σε δεδομένα και θα καθοδηγεί τους εργαζομένους βήμα προς βήμα μέσω εφαρμογής. Μελλοντικά, μπορεί να λειτουργήσει ως κεντρικό εργαλείο προγνωστικής συντήρησης και διασφάλισης ποιότητας για όλες τις παραγωγικές διαδικασίες σε όλα τα εργοστάσια.

Πρωτοποριακό έργο: αυτοματοποιημένη τοποθέτηση καλωδίωσης

Στο πλαίσιο του έργου Next2OEM, η Audi συνεργάζεται με δέκα εταίρους στις κεντρικές της εγκαταστάσεις στο Ingolstadt για να αποδείξει πώς η παραγωγή και η συναρμολόγηση καλωδιώσεων μπορούν να ψηφιοποιηθούν και να αυτοματοποιηθούν πλήρως – από τον προμηθευτή έως την εγκατάσταση στο εργοστάσιο. Σήμερα, λιγότερο από το 10% της παραγωγής και συναρμολόγησης καλωδιώσεων είναι αυτοματοποιημένο σε επίπεδο κλάδου.

Στο Ingolstadt δημιουργήθηκε ένας επιδεικτικός σταθμός, χρηματοδοτούμενος από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Ενέργειας της Γερμανίας, ο οποίος απεικονίζει ολόκληρη την αλυσίδα διαδικασιών: από την παραγωγή της καλωδίωσης και την προσυναρμολόγησή της στην κεντρική κονσόλα με συνδέσμους συμβατούς με αυτοματοποίηση, έως την πλήρως αυτοματοποιημένη τοποθέτησή της στο όχημα μέσω κεντρικού συστήματος ελέγχου.

Τα οφέλη για την Audi είναι σημαντικά: μειωμένες ανάγκες logistics και δραστικά συντομότεροι χρόνοι προσαρμογής σε αλλαγές – λεπτά αντί για εβδομάδες. Το επόμενο βήμα είναι η ενσωμάτωση της τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε στη μαζική παραγωγή μελλοντικών οχημάτων.

Πρώτη συνεργασία με το IPAI: AI στον κλίβανο βαφείου

Η Audi δοκιμάζει την πρώτη εφαρμογή από συνεργασία με το IPAI σε σειριακή παραγωγή στο εργοστάσιο του Neckarsulm, με AI-υποστηριζόμενη λειτουργία κλιβάνου στο βαφείο. Το μοντέλο AI προέρχεται από διαφορετικό βιομηχανικό κλάδο και προσαρμόστηκε μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του IPAI.

Διαφορετικοί ελεγκτές που ρυθμίζουν τη θερμοκρασία και τον όγκο αέρα στον επιμήκη κλίβανο συνδέονται αυτή την περίοδο με το σύστημα AI. Έτσι, επιτυγχάνεται ταχύτερη απόκριση ακόμη και στις μικρότερες μεταβολές της ταχύτητας της γραμμής παραγωγής, με στόχο τη μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα της διαδικασίας στεγνώματος. Η Audi θα αξιολογεί το ενεργειακό όφελος έως το καλοκαίρι του 2026. Το σύστημα αναπτύσσεται από κοινού από την Audi, την appliedAI initiative και την CVET GmbH.

Καινοτομία μέσω συνεργασιών και υπεύθυνη χρήση AI

Στην πορεία προς την παραγωγή που βασίζεται στα δεδομένα, η Audi συνδυάζει την εσωτερική της τεχνογνωσία με τη συμβολή ισχυρών εταίρων από τη βιομηχανία και την επιστήμη. Περίπου 60 ειδικοί στα Audi Production Lab (P-Lab) και P-Data Factory εργάζονται εσωτερικά για την εξέλιξη νέων τεχνολογιών – από την αρχική ιδέα έως τη μαζική παραγωγή.

Σε συνεργασία με τις Broadcom, Cisco και Siemens, η Audi υλοποιεί την αλληλεπίδραση μεταξύ πλατφόρμας εικονικοποίησης, δικτύου και τεχνολογίας αυτοματισμού στο πλαίσιο του EC4P. Παράλληλα, από το 2023 αποτελεί ενεργό εταίρο του IPAI στο Heilbronn, του ευρωπαϊκού κόμβου εφαρμοσμένης τεχνητής νοημοσύνης.

Η Audi έχει θεσπίσει σαφείς κανόνες για τη χρήση της AI και των δεδομένων, μέσω Κώδικα Δεοντολογίας και ειδικής δήλωσης πολιτικής για την τεχνητή νοημοσύνη, βασισμένων στις αρχές του σεβασμού, της ασφάλειας και της διαφάνειας.

