SpaceX Polaris Dawn: Οι στολές του πρώτου διαστημικού περίπατου από ιδιώτες, είναι ένα τεχνολογικό θαύμα!

Minimal σχεδιασμός, maximum απόδοση και εξωτικά υλικά σε μια στολή φτιαγμένη να αποδίδει εντός και εκτός των διαστημικών σκαφών

Πριν από λίγες ώρες, γράφτηκε διαστημική ιστορία, με την SpaceX να ολοκληρώνει την πρώτη φάση του προγράμματος Polaris, όπου μεταξύ άλλων περιελάμβανε και τον πρώτο διαστημικό περίπατο ιδιωτών στο διάστημα. Οι επιβάτες της Dragon κάψουλας, δεν είναι εκπαιδευμένοι αστροναύτες αλλά απλοί «πολίτες», με την SpaceX να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην εξερεύνηση του διαστήματος, όπου εν δυνάμει, όλοι θα μπορούσαμε να αποτελούμε μέρος του.

Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο τυχαίος θαμώνας μιας καφετέριας θα μπορούσε να φορέσει μια στολή και να «πεταχτεί» μια σε τροχιά, έτσι, για την θέα. Η SpaceX με το εγχείρημα αυτό, θέλει να καταδείξει ότι το διάστημα δεν αποτελεί αποκλειστικά υπόθεση για «υπεράνθρωπους» και ότι η αυτοματοποίηση και η ευκολία με την οποία πραγματοποιούνται πλέον διαστημικά ταξίδια ανοίγουν νέους ορίζοντες για την επιστήμη και –γιατί να το κρύψουμε Elon;- για εμπορικούς σκοπούς.

Commander @rookisaacman has egressed Dragon and is going through the first of three suit mobility tests that will test overall hand body control, vertical movement with Skywalker, and foot restraint pic.twitter.com/XATJQhLuIZ

— SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024