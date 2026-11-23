Λίγο πάνω από την οροφή, πίσω από τον προφυλακτήρα, με όλο τον δρόμο στο πλάνο. Η Tesla δανείζεται τη γνώριμη οπτική του GTA για να δείξει στον οδηγό κάτι που μέχρι τώρα έπρεπε συχνά να μαντέψει: τι σκοπεύει να κάνει το αυτοκίνητο στα επόμενα μέτρα.

Στα βιντεοπαιχνίδια με αυτοκίνητα, όπως χαρακτηριστικά συμβαίνει και στο GTA VI που μόλις κυκλοφόρησε, υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος τρόπος να βλέπεις το όχημά σου καθώς οδηγείς. Κάπως έτσι μοιάζουν και τα πρώτα πλάνα από το Reality View της Tesla. Το αυτοκίνητο βγαίνει με την όπισθεν από μια θέση parking και η οθόνη το δείχνει από μπροστά, ώστε να φαίνεται ο χώρος πίσω του. Μόλις κινηθεί προς τα εμπρός, η «κάμερα» περνά πίσω και το ακολουθεί. Ακόμη και ο Elon Musk περιέγραψε το αποτέλεσμα ως «GTA στην πραγματική ζωή».

Πώς γίνεται, όμως, να βλέπεις την οροφή του δικού σου αυτοκινήτου την ώρα που κάθεσαι από κάτω της; Η σύντομη απάντηση είναι ότι οι κάμερες καταγράφουν τον δρόμο και η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί το πλάνο. Αυτή είναι η βασική ιδέα πίσω από τη νέα λειτουργία του Full Self-Driving (Supervised) v15, που άρχισε να φτάνει σε επιλεγμένους κατόχους Tesla στις ΗΠΑ στις 21 Νοεμβρίου, με την έκδοση v15.0.1.

Πώς φτιάχνεται το πλάνο από μια κάμερα που… δεν υπάρχει;

Σε ένα βιντεοπαιχνίδι, ο υπολογιστής έχει ήδη στη διάθεσή του τον δρόμο, τα κτίρια και τα οχήματα ως ψηφιακό κόσμο. Μπορεί, επομένως, να τοποθετήσει την κάμερα όπου θέλει. Η Tesla έλυσε το αντίστροφο πρόβλημα. Ξεκινάει με όσα βλέπουν εκείνη τη στιγμή οι κάμερες του αυτοκινήτου, καθεμιά από τη δική της γωνία. Από αυτές τις εικόνες το σύστημα όρασης του FSD αντλεί πληροφορίες για τον γύρω χώρο. Ένα δεύτερο μοντέλο χρησιμοποιεί τις ίδιες πληροφορίες για να συνθέσει την εικόνα που θα έβλεπες από ένα υποθετικό σημείο πάνω από το αυτοκίνητο.

Έτσι εξηγείται και η διαφορά από τα γνώριμα γραφικά των Tesla. Εκεί όπου έβλεπες μια σειρά από πανομοιότυπα ψηφιακά αυτοκινητάκια ανάμεσα σε δύο γραμμές, τώρα διακρίνεις την άκρη του πεζοδρομίου, τα δέντρα και τις πραγματικές προσόψεις των κτιρίων. Σύμφωνα με τον Musk, η εικόνα παράγεται στον υπολογιστή AI4 του αυτοκινήτου με ρυθμό 36 καρέ το δευτερόλεπτο. Σαν να μην έφτανε αυτό, η Tesla αναφέρει μάλιστα ότι η νέα μέθοδος απαιτεί συνολικά λιγότερη υπολογιστική ισχύ από την προηγούμενη απεικόνιση.

Αν κοιτάξεις προσεκτικά, πάντως, θα δεις και τις ατέλειες. Στα πρώτα πλάνα, τα γράμματα στις πινακίδες δεν αποδίδονται πάντα καθαρά, ορισμένες επιφάνειες μοιάζουν να αλλάζουν υφή και η οθόνη ακολουθεί με μικρή καθυστέρηση όσα συμβαίνουν έξω. Έχει σημασία αυτή η λεπτομέρεια. Άλλο η ακρίβεια με την οποία «δημιουργήθηκε» μια πινακίδα στην οθόνη και άλλο το αν το FSD διάβασε σωστά το όριό της. Η εικόνα που βλέπει ο οδηγός και η απόφαση που παίρνει το αυτοκίνητο παράγονται χωριστά.

Τα βελάκια δείχνουν σε ποιο στενό θα στρίψει το Tesla

Η καλύτερη εξήγηση για τη χρησιμότητα του Reality View είναι μια γνώριμη στιγμή στην πόλη. Έχεις δύο στενά στα δεξιά σου, λίγα μέτρα το ένα από το άλλο, και ακούς την πλοήγηση να λέει «στρίψτε δεξιά». Ποιο από τα δύο εννοεί; Στο Tesla, τα βελάκια της επόμενης στροφής εμφανίζονται πάνω στο αντίστοιχο στενό, μέσα στην εικόνα του δρόμου. Βλέπεις πού σκοπεύει να στρίψει το FSD πριν αρχίσει να γυρίζει το τιμόνι. Αντίστοιχα, όταν φτάσεις στον προορισμό σου, μια ένδειξη επισημαίνει τη θέση όπου σχεδιάζει να παρκάρει.

Ο οδηγός μπορεί να απλώσει το Reality View σε ολόκληρη την οθόνη, να κρατήσει δίπλα του τον χάρτη ή να επιλέξει μόνο τον χάρτη. Υπάρχει ακόμη το Calm Mode, που κρατά τις βασικές ενδείξεις, όπως την ταχύτητα, το όριο και την επόμενη στροφή. Με άλλα λόγια, η ίδια ενημέρωση που φέρνει το πιο εντυπωσιακό θέαμα σε οθόνη Tesla σου δίνει και την επιλογή να το κλείσεις.

Τι άλλο φέρνει η έκδοση 15 και τι ισχύει για την Ελλάδα;

Η v15 αλλάζει και τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Η Tesla αναφέρει βελτιώσεις στην αναγνώριση μικρών ζώων, αντικειμένων στο οδόστρωμα και λακκουβών, καθώς και στην αποφυγή σημείων με βαθιά νερά. Στον προορισμό, ο χάρτης μπορεί να προτείνει περισσότερα σημεία στάθμευσης, λαμβάνοντας υπόψη πού συνηθίζει να παρκάρει ο οδηγός. Υπάρχει επίσης δυνατότητα επιβράδυνσης όταν το σύστημα εντοπίσει κάμερα ελέγχου ταχύτητας. Και για όσους μεταφέρουν ποδήλατα στον κοτσαδόρο, το νέο Bike Rack Mode επιτρέπει τη χρήση του FSD, αλλά αποκλείει την όπισθεν και την αυτόματη στάθμευση όσο είναι ενεργό.

Ο Elon Musk τοποθετεί την ευρύτερη διάθεση της v15 μέσα στον Δεκέμβριο, μαζί με τη γιορτινή ενημέρωση της Tesla. Για την Ελλάδα δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία. Πάντως, στην Ευρώπη το σύστημα φέρει την ονομασία Tesla Assisted Driving και στις 20 Νοεμβρίου έλαβε προσωρινή έγκριση στην Ιταλία.

Μήπως τελικά η οδήγηση γίνεται βιντεοπαιχνίδι;

Στο GTA, ακόμη κι όταν η κάμερα βρίσκεται έξω από το αυτοκίνητο, εσύ κρατάς το χειριστήριο. Στο Tesla συμβαίνει κάτι πιο παράξενο. Κάθεσαι στη θέση του οδηγού, έχεις το πραγματικό τιμόνι μπροστά σου και βλέπεις στην οθόνη την κίνηση που ετοιμάζεται να κάνει κάποιος άλλος. Αυτό έχει πρακτική αξία, ιδίως όταν μπορείς να καταλάβεις εγκαίρως ότι το αυτοκίνητο πάει να μπει σε λάθος στενό. Έχει όμως και κάτι ελαφρώς… δυστοπικό.

Το FSD απαιτεί να παρακολουθείς τον πραγματικό δρόμο και να είσαι έτοιμος να επέμβεις, την ίδια στιγμή που η πιο ενδιαφέρουσα εικόνα μέσα στην καμπίνα είναι μια ψηφιακή εκδοχή της πραγματικότητας. Τελικά, η πιο παράδοξη υπόσχεση του Reality View είναι ότι σου δίνει την οπτική του «παίκτη» ακριβώς τη στιγμή που ο ρόλος σου κινδυνεύει να γίνει εκείνος του θεατή.