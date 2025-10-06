quattroruote-icon
TECH

Tετρακίνηση: Οι διαφορές μεταξύ AWD και 4WD που πρέπει να ξέρεις

ΔΕΥΤΕΡΑ | 06.10.2025
Κώστας Γαμβρούλης
tetrakinisi-oi-diafores-metaxy-awd-kai-4wd-pou-prepei-na-xereis-778120

Δεν είναι όλα τα τετρακίνητα ίδια, η φιλοσοφία, η τεχνολογία και ο τρόπος που κατανέμεται η δύναμη στους τροχούς καθορίζουν τη συμπεριφορά τους τόσο στον δρόμο όσο και εκτός δρόμου

Μπορεί όλα τα αυτοκίνητα που στέλνουν δύναμη και στους τέσσερις τροχούς να ονομάζονται τετρακίνητα, στην πραγματικότητα όμως, υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα στα AWD (All-Wheel Drive) και στα 4WD (Four-Wheel Drive) συστήματα. Είναι μάλιστα μια διαφορά, που καθορίζει τη συμπεριφορά, την κατανάλωση και τελικά τη φιλοσοφία χρήσης του κάθε αυτοκινήτου.

Από τα καθαρόαιμα 4×4 στα έξυπνα AWD

Η τετρακίνηση στην πρωτόλεια εφαρμογή της ξεκίνησε από τα στρατιωτικά οχήματα και τα πρώτα αγροτικά (pick-up). Ο στόχος τότε ήταν απλός: να μπορείς να κινείσαι παντού, με τους τέσσερις τροχούς να περιστρέφονται, ώστε να σε ξεκολλάνε από τα δύσκολα. Τα πρώτα 4WD διέθεταν έναν μηχανικό επιλογέα που συνέδεε εμπρός και πίσω άξονα και ένα κιβώτιο υποπολαπλασιασμού, τις λεγόμενες «κοντές» σχέσεις.

Η τεχνολογία αυτή επιβιώνει στην ουσία της μέχρι σήμερα, σε μοντέλα όπως το Toyota Land Cruiser, το Jeep Wrangler ή το Ford Ranger, οχήματα δηλαδή φτιαγμένα για χώμα, απύθμενες λάσπες, βουνό και γενικά σκληρή, εκτός δρόμου χρήση.

Την δεκαετία του 80 όμως, ήταν η Audi που εξερεύνησε τα πλεoνεκτήματα της τετρακίνησης σε ένα διαφορετικό, δυναμικό πεδίο: τους αγώνες Rally. Ο έλεγχος και η κατευθυντικότητα  που προσέφερε η νέα αυτή σύλληψη της τετρακίνησησης σε συνθήκες μειωμένης πρόσφυσης, τόσο στο χώμα όσο και στην άσφαλτο, άλλαξε τα δεδομένα.

Σταδιακά, αυτή η εφαρμογή πέρασε στα «πολτικά» αυτοκίνητα ενταγμένη σε δυο διαφορετικές φιλοσοφίες: ως σύστημα ασφαλείας, προκειμένου να μην χάνεται ο έλεγχος σε ολισθηρές συνθήκες ή ως στοιχείο που βελτιώνει τη δυναμική οδήγηση σε σπορ μοντέλα.

AWD: Ο ηλεκτρονικός «φύλακας» της πρόσφυσης

Στα οχήματα με AWD, η ροπή κατανέμεται αυτόματα ανάμεσα στους δύο άξονες μέσω ενός πολύδισκου συμπλέκτη (συνήθως Haldex ή Torsen). Σε φυσιολογικές συνθήκες, το αυτοκίνητο κινείται με την δύναμη του μοτέρ να φτάνει και στους τέσσερις τροχούς, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να  λειτουργεί ως προσθιοκίνητο ή πισωκίνητο. Σε κάθε περίπτωση, όταν  ανιχνευτεί ολίσθηση, ο συμπλέκτης ενεργοποιείται και κατανέμει την ροπή ανάμεσα στους δύο άξονες με τρόπο τέτοιο, ώστε να ανακτηθεί ο έλεγχος.

Το πλεονέκτημα είναι διπλό: η ενεργοποίηση γίνεται αυτόματα, χωρίς ο οδηγός να χρειαστεί να επέμβει και προσφέρει ομαλή, προβλέψιμη συμπεριφορά στο βρεγμένο, στο χιόνι ή στο χαλίκι. Η επέμβαση δε είναι σχεδόν ακαριαία, ειδικά στα νεότερα μοντέλα που συνεργάζονται με τα συστήματα ελέγχου πρόσφυσης (ESP και traction control).

Torque Vectoring: Η επόμενη γενιά AWD

Στα πιο εξελιγμένα συστήματα, η τετρακίνηση γίνεται όχι μόνο ένα εργαλείο ασφάλειας, αλλά και όπλο οδηγικής ευχαρίστησης. Το λεγόμενο Torque Vectoring AWD μπορεί να μεταφέρει ροπή όχι μόνο εμπρός–πίσω, αλλά και αριστερά–δεξιά,  στον πίσω άξονα. Αυτό επιτυγχάνεται με δύο ανεξάρτητους ηλεκτρονικούς συμπλέκτες ή με ένα ενεργό πίσω διαφορικό.

BMW M5

Σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι μόνο η ασφάλεια το ζητούμενο αλλά… και η διασκέδαση. Μάλιστα ο οδηγός μπορεί να παραμετροποιήσει την απόδοση και την επίδραση του συστήματος, ώστε το αυτοκίνητο να αποκτήσει υπερστροφικά -αλλά πάντα ελεγχόμενα- χαρακτηριστικά.

4WD: Για τα «δύσκολα» εκτός δρόμου

Αν το AWD είναι το «έξυπνο» και σοφιστικέ σύστημα τετρακίνησης, το 4WD παραμένει η απλοϊκή αλλά δοκιμασμένη εφαρμογή σε ένα διαφορετικό πεδίο: τα βουνά και τα λαγκάδια. Ο οδηγός επιλέγει χειροκίνητα τη λειτουργία της τετρακίνησης η οποία συνοδεύεται από ένα κιβώτιο υποπολλαπλασιασμού, τις λεγόμενες «κοντές» σχέσεις.

Η τεχνολογία αυτή δεν έχει σχεδόν καμία ηλεκτρονική βοήθεια, συγκριτικά με τα AWD τουλάχιστον. Είναι αμιγώς μηχανική, ανθεκτική και απλή υλοποίηση με πολύ συγκεκριμένο πεδίο χρήσης. Ως εκ τούτου, επειδή συνδέει άμεσα εμπρός και πίσω άξονα, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στην άσφαλτο, γιατί καταπονεί τα διαφορικά.

Η νέα εποχή: το AWD στα ηλεκτρικά

Με την ηλεκτροκίνηση, το AWD έγινε πιο απλό και πιο ακριβές από ποτέ. Ένα ηλεκτρικό AWD μπορεί να έχει σε κάθε άξονα έναν ηλεκτροκινητήρα, με την διαχείριση της ισχύος και της ροπής του να είναι εύκολη, μέσω software. Λόγω μάλιστα της αμεσότητας που διακρίνει τους ηλεκτροκινητήρες σε ότι αφορά στην απόδοση τους το αποτέλεσμα είναι ακαριαίο και ομαλό. Η απουσία κινούμενων μερών μειώνει το βάρος και αυξάνει την απόδοση, ενώ η ικανότητα ελέγχου ανά τροχό κάνει τα σύγχρονα ηλεκτρικά AWD από τα πλέον ικανά και… αναβαθμίσιμα τετρακίνητα που κατασκευάστηκαν ποτέ.

Ioniq

Χαρακτηριστικό AWD Torque Vectoring AWD 4WD (4×4)
Λειτουργία Αυτόματη / μόνιμη Ενεργός έλεγχος ανά τροχό Χειροκίνητη επιλογή (2H/4H/4L)
Κατανομή ροπής Εμπρός ↔ Πίσω Εμπρός ↔ Πίσω & Δεξιά ↔ Αριστερά Πλήρης μηχανική σύνδεση
Κοντές σχέσεις (Low Range) Όχι Όχι Ναι
Κατάλληλο για Δρόμο / SUV Σπορ οδήγηση Off-road, pick-up
Παραδείγματα Toyota RAV4, Subaru Forester, Audi Quattro Ultra Audi RS Torque Splitter, BMW M xDrive, Honda SH-AWD Toyota Land Cruiser, Jeep Wrangler, Ford Ranger

 

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Πρόσφατες Ειδήσεις