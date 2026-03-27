TECH

Τι είναι οι απώλειες μετάδοσης και γιατί δεν φτάνει ποτέ όλη η ισχύς στους τροχούς

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 27.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
ti-einai-oi-apoleies-metadosis-kai-giati-den-ftanei-pote-oli-i-ischys-stous-trochous-797652

Η «κρυφή» απώλεια ισχύος που εξηγεί γιατί τα άλογα στον δρόμο είναι πάντα λιγότερα από τα εργοστασιακά – Υπερτερούν τα ηλεκτρικά;

Η ισχύς που ανακοινώνουν οι κατασκευαστές είναι ένα νούμερο που δεν θα δεις ποτέ να  «περνά» αυτούσιο στον δρόμο. Όχι, δεν λένε ψέματα, ούτε παραπλανούν απλά στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων η τιμή αυτή μετράται στον στρόφαλος του κινητήρα .

Ανάμεσα όμως στον στρόφαλο και στους τροχούς μεσολαβεί ένα ολόκληρο σύστημα μηχανικών εξαρτημάτων που, όσο εξελιγμένα κι αν είναι, δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς απώλειες. Αυτές είναι οι λεγόμενες απώλειες μετάδοσης και αποτελούν έναν από τους βασικούς λόγους που η πραγματική απόδοση ενός αυτοκινήτου διαφέρει από τα εργοστασιακά στοιχεία.

Η διαδρομή της ισχύος

Σε ένα συμβατικό αυτοκίνητο με θερμικό κινητήρα, η ισχύς που παράγεται στον στρόφαλο πρέπει να περάσει μέσα από το κιβώτιο ταχυτήτων, να διασχίσει άξονες, να φτάσει στο διαφορικό και τελικά να καταλήξει στους τροχούς. Σε κάθε στάδιο αυτής της διαδρομής υπάρχει τριβή, αντίσταση και θερμική απώλεια.

Όλα αυτά αφαιρούν ένα μικρό ποσοστό ενέργειας που, αθροιστικά, γίνεται σημαντικό. Το αποτέλεσμα είναι ότι η ισχύς στους τροχούς είναι πάντα μικρότερη από την ονομαστική ισχύ του κινητήρα. Αυτό εξηγεί γιατί σε ένα δυναμόμετρο βλέπεις χαμηλότερα νούμερα από αυτά που ανακοινώνει ο κατασκευαστής.

Πόση ισχύ «χάνεται» στην πράξη

Αν και δεν υπάρχει απόλυτος κανόνας, η εμπειρία δείχνει ότι τα μπροστοκίνητα αυτοκίνητα έχουν τις μικρότερες απώλειες, καθώς η μετάδοση είναι πιο άμεση και συμπαγής. Στα πισωκίνητα, η αλλαγή κατεύθυνσης της κίνησης και η μεγαλύτερη διαδρομή της ισχύος αυξάνουν τις απώλειες, ενώ στα τετρακίνητα συστήματα το επιπλέον μηχανικό φορτίο οδηγεί στα υψηλότερα ποσοστά απωλειών.

Γι’ αυτό και ένα τετρακίνητο μοντέλο με ίδια ονομαστική ισχύ με ένα δικίνητο συχνά φαίνεται λιγότερο «ζωντανό» στις μετρήσεις.

Η διαφορετική λογική των ηλεκτρικών


Εδώ είναι που τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αλλάζουν τους κανόνες. Η μετάδοση της ισχύος είναι πολύ πιο απλή, σχεδόν άμεση. Δεν υπάρχει  κιβώτιο, δεν υπάρχει συμπλέκτης και σε πολλές περιπτώσεις ο ηλεκτροκινητήρας βρίσκεται πολύ κοντά στον άξονα που κινεί. Αυτό περιορίζει δραστικά τα μηχανικά σημεία όπου μπορεί να χαθεί ενέργεια.

Η διαφορά δεν είναι θεωρητική. Στην πράξη, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μεταφέρει μεγαλύτερο ποσοστό της παραγόμενης ισχύος στους τροχούς. Αυτός είναι και ο λόγος που τα EV συχνά δείχνουν πιο «δυνατά» από ό,τι υποδηλώνουν τα νούμερά τους.

Πού χάνεται ενέργεια στα EV

Ωστόσο και τα ηλεκτρικά έχουν απώλειες. Η ενέργεια χάνεται κυρίως κατά τη μετατροπή και διαχείριση του ρεύματος. Το inverter, που μετατρέπει το συνεχές ρεύμα της μπαταρίας σε εναλλασσόμενο για τον κινητήρα, έχει τις δικές του απώλειες. Το ίδιο ισχύει και για τη θερμική διαχείριση της μπαταρίας, που απαιτεί ενέργεια για να διατηρείται σε ιδανική θερμοκρασία.

Παρόλα αυτά, η συνολική απόδοση παραμένει σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με ένα θερμικό σύστημα.

Η ουσία της διαφοράς

Αυτό που τελικά ξεχωρίζει τα ηλεκτρικά δεν είναι μόνο η ισχύς, αλλά ο τρόπος που αυτή φτάνει στον δρόμο. Η μετάδοση είναι πιο απλή μηχανολογικά, οι απώλειες μικρότερες και η απόκριση πιο άμεση. Αντίθετα, στα συμβατικά αυτοκίνητα η ισχύς πρέπει να «ταξιδέψει» μέσα από ένα πολύπλοκο μηχανικό σύστημα πριν γίνει κίνηση.

Και κάπου εκεί εξηγείται γιατί δύο αυτοκίνητα με ίδια θεωρητικά άλογα μπορούν να διαφέρουν τόσο πολύ στην πραγματική αίσθηση.

Τι κρατάμε

  • Η ισχύς που φτάνει στους τροχούς είναι πάντα μικρότερη από την ονομαστική
  • Οι απώλειες μετάδοσης προέρχονται κυρίως από τριβές και θερμότητα
  • Αυξάνονται σημαντικά κατά την επιτάχυνση
  • Τα τετρακίνητα έχουν τις μεγαλύτερες απώλειες
  • Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα εμφανίζουν σαφώς υψηλότερη απόδοση μετάδοσης
  • Η αίσθηση δύναμης στα EV οφείλεται σε πιο άμεση μεταφορά ενέργειας

 

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Δείτε επίσης

google-maps-i-megalyteri-anavathmisi-pou-echei-ginei-pote-stous-chartes-ti-allazei-poies-einai-oi-nees-dynatotites-796319

TECH

16.03.2026

Google Maps: Η μεγαλύτερη αναβάθμιση που έχει γίνει ποτέ στους «χάρτες» – Τι αλλάζει ποιες είναι οι νέες δυνατότητες
to-cheimerino-elastiko-pou-allazei-to-paichnidi-echei-ptyssomena-karfia-gia-ton-pago-794717

TECH

03.03.2026

Το χειμερινό ελαστικό που αλλάζει το παιχνίδι: Έχει πτυσσόμενα καρφιά για τον πάγο
pos-i-santigi-ekane-kalyterous-tous-aerosakous-tou-ilektrikou-ford-explorer-794464

TECH

28.02.2026

Πως η σαντιγί έκανε καλύτερους τους αερόσακους του ηλεκτρικού Ford Explorer
to-programma-eco-sta-aftokinita-meionei-ontos-tin-katanalosi-i-einai-psema-794253

TECH

28.02.2026

Το πρόγραμμα ECO στα αυτοκίνητα μειώνει όντως την κατανάλωση ή είναι ψέμα;
kindynos-apomakrysmenis-apenergopoiisis-gia-ta-ilektrika-leoforeia-pou-chrisimopoiountai-stin-ellada-794185

TECH

25.02.2026

Κίνδυνος απομακρυσμένης απενεργοποίησης για τα ηλεκτρικά λεωφορεία που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα
echei-i-anaptyxi-technitis-noimosynis-sti-formula-1-symvadisei-me-alles-viomichanies-794055

TECH

24.02.2026

Έχει η ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης στη Formula 1 συμβαδίσει με άλλες βιομηχανίες;

