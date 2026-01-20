Τι είναι οι “Έξυπνες Τεχνολογίες” που θέλει η Ford να κάνει πιο προσιτές;

Η Ford υποστηρίζει πως οι έξυπνες τεχνολογίες είναι για όλους και δεν θα πρέπει να υιοθετούνται μόνο σε ακριβά μοντέλα

Η αυτοκινητοβιομηχανία του σήμερα θυμίζει όλο και περισσότερο έναν τεχνολογικό αγώνα δρόμου, με τις εταιρείες να διαγωνίζονται για το ποια θα καταφέρει να χωρέσει στο αυτοκίνητά της περισσότερες τεχνολογίες όπως, οθόνες, αισθητήρες και άλλα. Αυτό, ωστόσο, ανεβάζει σημαντικά την τιμή τους, ενώ οι περισσότερες σημαντικές καινοτομίες καταλήγουν να προσφέρονται μόνο σε ακριβά μοντέλα.

Η θέση της Ford είναι πως η τεχνολογία θα πρέπει να προσφέρει πραγματική χρηστικότητα σε όσον το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, ακόμα κι αυτούς που χρησιμοποιούν καθημερινά τα επιβατικά τους αυτοκίνητα, αλλά και τους επαγγελματίες.

Ο «εκδημοκρατισμός» της τεχνολογίας

Έτσι όπως πριν περίπου έναν αιώνα ο Henry Ford «εκδημοκράτισε» το αυτοκίνητο, ο νέος στόχος της εταιρείας είναι να κάνει το ίδιο για την τεχνολογία. Η φιλοσοφία της αμερικάνικης μάρκας είναι πως οι πελάτες δεν θα πρέπει να πληρώνουν για μια τεχνολογία αν αυτή δεν τους λύνει ένα πραγματικό πρόβλημα, ή αν δεν τους κάνει να χαμογελούν.

Η τεχνολογία, επομένως, πρέπει να είναι προσιτή σε όλους και όχι απλώς πολυτέλεια για λίγους.

Ford AI Assistant: Νοημοσύνη για όλους

Με στόχο να κάνει την τεχνολογία προσιτή σε όλους, η Ford παρουσίασε το νέο της βοηθό AI, Ford AI Assistant, στα πλαίσια της έκθεσης, Consumer Electronic Show, στο Λας Βέγκας. Συνδέοντας το smartphone με το αυτοκίνητο, ο Ford AI Assistant προσφέρει έξυπνες και πρακτικές λειτουργίες σχεδιασμένες να καλύπτουν τις ανάγκες του κάθε χρήστη.

Για παράδειγμα, ο βοηθός μπορεί να υπολογίσει αν οι προμήθειες μπορούν να χωρέσουν στο αυτοκίνητο, χρησιμοποιώντας μόνο μια φωτογραφία που θα τραβήξει με το κινητό του τηλέφωνο ο χρήστης. Ο έξυπνος βοηθός της Ford αναλύει τη φωτογραφία και υπολογίζει τον όγκο των προμηθειών, επιβεβαιώνοντας ότι μπορείτε να τις φορτώσετε.

Η διάθεση αυτής της τεχνολογίας μέσα από την εφαρμογή Ford στις αρχές του έτους και θα επεκταθεί σε μια εμπειρία εντός του οχήματος από το 2027.

Εκδημοκρατισμός και στην αυτόνομη οδήγηση

Άλλη μια τεχνολογία που η Ford πιστεύει πως δεν πρέπει να είναι πολυτέλεια για λίγους είναι η αυτόνομη οδήγηση. Έτσι, η εταιρεία σχεδιάζει το δικό της λογισμικό και το δικό της hardware επεκτείνοντας την τεχνολογία BlueCruise για να κάνει πιο προσιτές τις προηγμένες δυνατότητες hands-free οδήγησης – όχι όμως ως πολυτέλεια, αλλά ως στοιχείο καθημερινής χρήσης.

Με 1,2 εκατομμύρια οχήματα να διαθέτουν ήδη την τεχνολογία BlueCruise, η Ford είναι σε θέση να βελτιώνει διαρκώς την εμπειρία για τους πελάτες της.

H Ford εστιάζει ταυτόχρονα στην αποδοτικότητα, παρέχοντας ακόμα περισσότερες δυνατότητες με 30% χαμηλότερο κόστος. Έχοντας τις δικές της ομάδες εξέλιξης και ξεκινώντας από το 2027 με την ολοκαίνουργια, προσιτή πλατφόρμα Universal Electric Vehicle (UEV), η Ford θα εισάγει νέες λύσεις λογισμικού και hardware.

Επίσης, βασιζόμενη στην ίδια ευέλικτη βάση, η αυτόνομη eyes-off αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 3 θα είναι έτοιμη προς διάθεση το 2028, καθιστώντας την απόλυτη εμπειρία εντός του οχήματος διαθέσιμη για τους πολλούς – και όχι μόνο για λίγους προνομιούχους.

Ενιαίος εγκέφαλος

Τίποτα από τα παραπάνω δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τη ριζική αναθεώρηση της αρχιτεκτονικής του οχήματος. Εδώ και περισσότερα από 7 χρόνια η Ford εξελίσσει τα δικά της ηλεκτρονικά, με τις ομάδες της να έχουν ήδη αναπτύξει 35 εκατομμύρια μονάδες.

Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής της είναι η σχεδίαση ενός ενιαίου «εγκεφάλου οχήματος» – μιας ολοκληρωμένης μονάδας που ενοποιεί το infotainment, τα συστήματα υποστήριξης οδηγού (ADAS), το ηχοσύστημα και τα επιμέρους δίκτυα σε ένα συμπαγές και αποδοτικό σύστημα, με στόχο την καλύτερη και πιο αξιόπιστη εμπειρία για τον χρήστη χρόνο με το χρόνο.

Η Ford επιλέγει την ανάπτυξη τεχνολογίας in-house, καθώς αυτό θα την καταστήσει πραγματικά προσιτή σε όλους.

