Το Android Auto προσαρμόζεται στις «παράξενες» οθόνες των νέων αυτοκινήτων

Ένα πρόβλημα που είχε προκύψει λόγω… design των οθονών αντιμετωπίζεται πλέον με την αναβάθμιση του Android Auto

Η Google ανακοίνωσε σημαντική αναβάθμιση για το Android Auto, η οποία λύνει ένα πρόβλημα που είχε αρχίσει να γίνεται όλο και πιο εμφανές στα σύγχρονα αυτοκίνητα: τη μη σωστή προβολή του interface σε οθόνες με ασυνήθιστα σχήματα.

Τα τελευταία χρόνια οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν infotainment οθόνες κάθε είδους: κυκλικές, εξαγωνικές, υπερβολικά φαρδιές ή με ιδιαίτερες καμπύλες. Μέχρι σήμερα όμως, το Android Auto συνέχιζε να λειτουργεί ουσιαστικά με προβολή «ορθογώνιου παράθυρου» , αφήνοντας κενά ή ανεκμετάλλευτο χώρο.

Η Google ανακοίνωσε τώρα πως το Android Auto θα αποκτήσει πλήρη προβολή edge-to-edge, προσαρμόζοντας δυναμικά το interface ώστε να γεμίζει σωστά τις νέες, μη συμβατικού σχήματος οθόνες. Η αλλαγή αφορά κυρίως μοντέλα όπως τα νέα Mini με τη στρογγυλή κεντρική οθόνη, αλλά και άλλα αυτοκίνητα με ιδιαίτερες διατάξεις dashboard.

Σύμφωνα με τις πρώτες εικόνες που παρουσίασε η Google, οι χάρτες θα μπορούν πλέον να εκμεταλλεύονται πολύ μεγαλύτερο μέρος της διαθέσιμης επιφάνειας, χωρίς τα μεγάλα «μαύρα περιθώρια» που υπήρχαν μέχρι σήμερα. Παράλληλα, το Google Maps αποκτά νέα τρισδιάστατη απεικόνιση με κτίρια, γέφυρες και πιο αναλυτικό περιβάλλον πλοήγησης.

Η αναβάθμιση φέρνει και widgets στην αρχική οθόνη του Android Auto, όπως πληροφορίες καιρού, συντομεύσεις ή λειτουργίες αυτοματισμού. Επιπλέον, θα προστεθεί δυνατότητα αναπαραγωγής video μέσω εφαρμογών όπως το YouTube όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο ή φορτίζει. Μόλις το όχημα αρχίσει να κινείται, το σύστημα θα μεταβαίνει αυτόματα μόνο σε αναπαραγωγή ήχου.

Η Google επιβεβαίωσε επίσης πως το Gemini, η νέα AI πλατφόρμα της εταιρείας, θα ενσωματωθεί ακόμη περισσότερο στο Android Auto. Το σύστημα θα μπορεί να εκτελεί πιο σύνθετες φωνητικές εντολές και να προσφέρει λειτουργίες βασισμένες στο περιεχόμενο του χρήστη, όπως υπενθυμίσεις, αποστολή διευθύνσεων ή άλλες προτάσεις κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Οι νέες λειτουργίες θα αρχίσουν να γίνονται διαθέσιμες μέσα στη χρονιά σε συσκευές με Android 11 και νεότερο λογισμικό.