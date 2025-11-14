Το B-SUV που επιτρέπεται να οδηγείς χωρίς χέρια στην Ελλάδα – Τι τεχνολογία έχει;

Το πρώτο προσιτό μοντέλο στην Ελλάδα με επίσημα εγκεκριμένη hands-free οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο

Το δημοφιλές B-SUV της Ford γίνεται το πιο προσιτό μοντέλο στη γκάμα που εξοπλίζεται με την τεχνολογία BlueCruise, μεταφέροντας μια δυνατότητα που μέχρι τώρα ήταν διαθέσιμη κυρίως σε premium ηλεκτρικά μοντέλα.

Το Puma – αλλά και το ηλεκτρικό Puma Gen-E – θα επιτρέπει στον οδηγό να μετακινείται σε εγκεκριμένους αυτοκινητόδρομους, τις λεγόμενες Blue Zones, χωρίς να έχει τα χέρια του στο τιμόνι. Το σύστημα παρακολουθεί διαγραμμίσεις, σήμανση, ταχύτητα, κίνηση και κυκλοφοριακές συνθήκες, ενώ χρησιμοποιεί μια κάμερα στο εσωτερικό για να βεβαιώνει ότι ο οδηγός κοιτά τον δρόμο, ακόμη και όταν φορά γυαλιά ηλίου.

Με αυτόν τον τρόπο, ταξίδια μεγάλων αποστάσεων – π.χ. από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη – μπορούν να γίνουν με πολύ μικρότερη κόπωση, ειδικά σε συνεχόμενα τμήματα αυτοκινητόδρομου.

Πώς λειτουργεί το BlueCruise

Το σύστημα βασίζεται στο Intelligent Adaptive Cruise Control (IACC), αλλά το επεκτείνει ουσιαστικά σε ένα νέο επίπεδο άνεσης και υποβοήθησης:

Ραντάρ και κάμερες παρακολουθούν διαρκώς οχήματα, ταχύτητα και σήμανση.

Πριν ενεργοποιηθεί, το αυτοκίνητο ελέγχει:

— ότι οι διαγραμμίσεις είναι καθαρές και ορατές,

— ότι ο οδηγός έχει στραμμένη την προσοχή μπροστά,

— ότι οι υπόλοιπες συνθήκες είναι ασφαλείς για hands-free λειτουργία.

Σήμερα, πάνω από 1 εκατομμύριο Ford & Lincoln με BlueCruise κινούνται στον κόσμο, έχοντας διανύσει 888+ εκατομμύρια χιλιόμετρα hands-free. Στην Ευρώπη, η τεχνολογία έχει εγκριθεί σε 16 αγορές, καλύπτοντας 135.000 χλμ αυτοκινητοδρόμων, γεγονός που την κάνει το πιο ευρέως διαθέσιμο σύστημα του είδους της.

Η εμπειρία σε διαδρομές μεγάλων αποστάσεων

Η Ford δίνει ένα εντυπωσιακό παράδειγμα: με το BlueCruise, ένας οδηγός μπορεί να ταξιδέψει από Στοκχόλμη έως Ρώμη, περνώντας από έξι χώρες, διανύοντας πάνω από 2.000 χλμ και οδηγώντας hands-free για περίπου 25 ώρες συνολικά στα τμήματα αυτοκινητοδρόμων όπου επιτρέπεται.

Αυτό δείχνει το εύρος των ζωνών Blue Zones και την πρακτικότητα για όσους ταξιδεύουν συχνά στην Ευρώπη.

Ποια άλλα μοντέλα Ford αποκτούν BlueCruise από το 2026

Η Ford επεκτείνει το σύστημα πέρα από τη Mustang Mach-E σε τέσσερα επιπλέον μοντέλα:

Puma Gen-E

Το νέο ηλεκτρικό μικρομεσαίο crossover που βασίζεται στο Puma φέρνει το BlueCruise σε μια από τις πιο «καθαρές» και σύγχρονες πλατφόρμες της μάρκας.

Kuga

Το δημοφιλές οικογενειακό SUV αποκτά hands-free δυνατότητες που κάνουν τα μεγάλα ταξίδια του κοινού του ακόμη πιο άνετα – ιδανικό για όσους κινούνται συχνά σε αυτοκινητόδρομους.

Ranger PHEV

Το ευρωπαϊκό Ranger με plug-in hybrid σύστημα κίνησης γίνεται το πρώτο pick-up της Ford στην Ευρώπη με BlueCruise. Η τεχνολογία θα διευκολύνει ιδιαίτερα όσους κάνουν επαγγελματικά δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων.

Τι κρατάμε;

Το Puma γίνεται το πιο προσιτό Ford με τεχνολογία hands-free οδήγησης

Το σύστημα λειτουργεί μόνο σε Blue Zones , με συνεχή παρακολούθηση του βλέμματος του οδηγού

