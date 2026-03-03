Το χειμερινό ελαστικό που αλλάζει το παιχνίδι: Έχει πτυσσόμενα καρφιά για τον πάγο

Νέο χειμερινό ελαστικό φέρνει την επανάσταση στην κατηγορία, αφού μπορεί να προσαρμοστεί αυτόματα στις καιρικές συνθήκες

Την επανάσταση στα χειμερινά ελαστικά φέρνει η Nokian, παρουσιάζοντας ένα νέο ελαστικό που διαθέτει ενσωματωμένα καρφιά τα οποία βγαίνουν μόνα τους σε συνθήκες παγετού και μπαίνουν ξανά μέσα όταν δεν χρειάζονται. Η Nokian είναι μια εταιρεία-πυλώνας της κατηγορίας, αφού κατασκεύασε τα πρώτα χειμερινά ελαστικά το 1934.

Η εταιρεία δεν σταμάτησε ποτέ να εξελίσσει τα ελαστικά της και τώρα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα προϊόν που μοιάζει να είναι βγαλμένο από ταινία… James Bond.

To πρώτο ελαστικό του είδους του στον κόσμο

Το νέο ελαστικό ονομάζεται Hakkapeliitta 01 και περιγράφεται ως το πρώτο χειμερινό ελαστικό που προσαρμόζεται αυτόματα στις αλλαγές θερμοκρασίας. Το εν λόγω ελαστικό μπορεί να «ανοίξει» και να «κλείσει» τα καρφιά του ανάλογα με το αν έχει κρύο ή ζέστη, μια ιδέα πάνω στην οποία η Nokian εργάζεται για πάνω από μια δεκαετία.

Η εταιρεία το είχε παρουσιάσει σε μορφή πρωτοτύπου το 2014 και από τότε στη Nokian εργάζονται ακούραστα για να το τελειοποιήσουν, πραγματοποιώντας ασταμάτητα δοκιμές σε όλες τις συνθήκες – από εργαστήρια μέχρι τον Αρκτικό Κύκλο.

Πως λειτουργεί;

Χάρη σε χρόνια εργασίας, η Nokian κατάφερε να αναπτύξει ένα βασικό στρώμα που φιλοξενεί τα καρφιά. Όταν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές, το βασικό στρώμα σπρώχνει προς τα έξω τα καρφιά, ενώ όταν ο καιρός ζεσταίνει, αυτά υποχωρούν και τελικά μαζεύονται πλήρως. Το νέο ελαστικό είναι σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με το παλαιότερο Hakkapeliitta 10s, όντας κατά 30% πιο ανθεκτικό στη φθορά και πιο αθόρυβο κατά 1 decibel. H εταιρεία δήλωσε επίσης πως έχει 10% καλύτερη πρόσφυση στον πάγο και 5% σε βρεγμένο οδόστρωμα.

Το επαναστατικό χειμερινό ελαστικό της Nokain έχει σχεδιαστεί για χρήση σε επιβατικά αυτοκίνητα, crossover και SUV και θα προσφέρεται σε 122 μεγέθη από 14 έως 22 ίντσες.

Πότε κυκλοφορεί;

Το χειμερινό ελαστικό θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της εταιρείας στη Φινλανδία και θα κυκλοφορήσει αυτό το φθινόπωρο, ενώ η τιμή του δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί.

Ο Mikko Liukkula της Nokian δήλωσε: «Αναπτύξαμε μια λύση όπου η πρόσφυση προσαρμόζεται αυτόματα στη θερμοκρασία, παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια όταν χρειάζεται και πιο ελεγχόμενη, πιο ήπια επαφή με το δρόμο όταν δεν χρειάζεται. Αυτό βοηθά τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν κρύο καιρό που είναι λιγότερο προβλέψιμος από ποτέ».

Τι κρατάμε:

Το νέο χειμερινό ελαστικό της Nokian προσαρμόζεται μόνο του στις αλλαγές του καιρού

Διαθέτει καρφιά που βγαίνουν μόνο σε χαμηλές θερμοκρασίες και ξαναμπαίνουν στη θέση τους όταν δεν χρειάζονται

Τα ελαστικά θα κυκλοφορήσουν αυτό το φθινόπωρο και θα είναι διαθέσιμα σε πολλά μεγέθη

Πηγή: Carscoops.com